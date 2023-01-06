МИД Таджикистана также опроверг инфу о причастности таджиков к январскому восстанию в Казахстане

17:33 06.01.2023

Таджикистан отреагировал на слова Асылова об участии граждан страны в январских беспорядках в Казахстане



6 января 2023,



В ведомстве прокомментировали данные генпрокурора Казахстана, представленные 5 января в мажилисе.

Министерство иностранных дел Таджикистана опровергло заявления прокуратуры Казахстана о причастности граждан этой страны к январским событиям 2022 года, сообщает "Радио Озоди".



"Таджикская сторона не получала по официальным каналам от казахстанской сведений о фактах участия граждан страны в упомянутых событиях. Более того, после циркуляции в СМИ информации со ссылкой на органы прокуратуры Казахстана дипломатические и консульские представительства Таджикистана в Казахстане обратились в соответствующие структуры страны пребывания, и эти факты не нашли своего подтверждения", – подчеркнули в МИД.



Это заявление стало ответом на слова генпрокурора Казахстана Берика Асылова, который 5 января на заседании в парламенте сказал, что в январских беспорядках участвовали иностранцы, в том числе граждане Узбекистана, России, Кыргызстана и Таджикистана.



В Министерстве иностранных дел Кыргызстана также опровергли заявление главы казахстанского надзорного органа, отметив, что некоторые кыргызстанцы оказались в эпицентре январских событий "по независящим от них обстоятельствам".