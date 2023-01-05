Ренат Бектуров возглавил МФЦ "Астана"

19:19 06.01.2023

Новым управляющим МФЦ "Астана" назначен Ренат Бектуров



Президент Казахстана Касым-Жомарт токаев подписал указ, которым назначил Рената Бектурова на должность управляющего МФЦ "Астана", сообщает Zakon.kz.



"Назначить Бектурова Рената Нурмолдаевича управляющим Международным финансовым центром "Астана", – говорится в тексте указа главы государства.



Ранее Кайрат Келимбетов был освобожден от должности управляющего Международным финансовым центром "Астана".



Константин Вноровский