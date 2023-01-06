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Полвека нефтедолларового стандарта, - В.Катасонов
19:48 06.01.2023

ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ | 06.01.2023 |
Киссинджер и нефтедоллар: история одной интриги

Основы послевоенной мировой валютно-финансовой системы были заложена на международной конференции в Бреттон-Вудсе (США) в 1944 году. 44 государства проголосовали за предложенный Соединенными Штатами проект золотодолларового стандарта. Мировой валютой для международных расчетов по торговле и инвестициям и накопления официальных резервов был определен доллар США. Вашингтон гарантировал денежным властям других стран свободный размен доллара на золото из резерва американского казначейства. В те времена доллар был обеспечен и товарной массой, производившейся американской экономикой, и ее золотым запасом.

Золотодолларовый стандарт продержался менее двух десятков лет. Золотой запас Америки стал таять, а желающих обменять "зеленую бумагу" на желтый метал становилось все больше. Последний, кому удалось заполучить американское золото в обмен на доллары, стал французский президент Шарль де Голль. Это было в 1965 году. После этого была открыта последняя страница истории золотодолларового стандарта. 15 августа 1971 года американское казначейство окончательно захлопнуло "золотое окошко", было официально объявлено о прекращении обмена долларов на золото. А в 1973 году Международным валютным фондом было принято решение об отказе от фиксированных валютных курсов и золотого паритета доллара США. Де-факто золотодолларовый стандарт прекратил свое существование.

Было непонятно, чем заменить этот стандарт. Париж предлагал кардинально пересмотреть официальную цену на золото (или золотой паритет) и поднять ее раза в три, например, до уровня 100 долл. за тройскую унцию. Другие вспомнили, что на валютно-финансовой конференции 1944 года глава английской делегации Джон Мейнард Кейнс предлагал в качестве мировой валюты наднациональную денежную единицу "банкор", которая эмитировалась бы международной клиринговой палатой. Тогда английский вариант был отвергнут, а сейчас о нем вспомнили. Казалось, именно он и будет принят. Еще в 1968 году страны-члены МВФ начали выпускать так называемые специальные права заимствования, или СДР (Special Drawing Rights – SDR). Эмиссию первой партии СДР провели в январе 1969 года. СДР – прототип наднациональных денег, о которых говорил Кейнс. Многие были уверены, что в 1970-е годы начнется мощная эмиссия СДР, которые стали называть "бумажным золотом". Однако в начале 70-х годов общий объем выпущенных СДР оставался очень скромным.

Оказывается, хозяева денег (главные акционеры ФРС США) уже прорабатывали другой вариант. В мае 1973 года в Швеции, в местечке Сальтшебаден прошло заседание Бильдербергского клуба. Основная часть 84 присутствующих была представлена финансово-банковским миром и миром нефти. Крупнейшей фигурой на встрече был Дэвид Рокфеллер из банка "Чейз Манхэттен". Присутствовали также Роберт Андерсон ("Атлантик Ричфилд Ойл"); лорд Гринхилл ("Бритиш Петролеум"); сэр Эрик Ролл ("Эс. Дж. Варбург"); Джордж Болл ("Леман Бразерс"); Уолтер Леви ("Стандарт Ойл"). Участвовал во встрече и Збигнев Бжезинский.

Повестку дня заседании Бильдербергского клуба в 1973 году, как отмечает Уильям Ф. Энгдаль, подготовил ветеран американской политики Роберт Д. Мерфи, который еще в 1922 году, будучи консулом США в Мюнхене, приметил мало кому известного Адольфа Гитлера и направлял в Госдеп США депеши с рекомендациями обратить внимание на этого перспективного политика.

Главным американским докладчиком в Сальтшебадене был Уолтер Леви – ставленник Дэвида Рокфеллера. Суть его выступления состояла в том, что рост цен на нефть в ближайшее время неизбежен. Для лидеров мирового нефтяного и банковского бизнеса были сформулированы ключевые ориентировки: первым – подготовиться к грядущему резкому увеличению нефтяных доходов и "правильному" их размещению; вторым – приготовиться к приему нефтяных доходов и правильному размещению этих доходов в виде кредитов в мировой экономике.

А осенью 1973 года разразился так называемый энергетический кризис. Он имел рукотворный характер. Группе Рокфеллеров в течение нескольких месяцев удалось спровоцировать четырехкратный рост цен на нефть. Главной фигурой интриги был Генри Киссинджер – ставленник клана Рокфеллеров, занимавший должности государственного секретаря и советника президента по национальной безопасности.

Киссинджер мастерски подготовил и провел спектакль "Арабо-израильская война". Действуя, как профессиональный провокатор, он подтолкнул Египет и Сирию к вторжению в Израиль 6 октября 1973 года. Разразилась Война Судного дня, которая и вызвала шоковый рост нефтяных цен, спланированный бильдербержцами. Формально он был вызван нефтяным эмбарго, которое экспортеры нефти ввели в отношении США и некоторых стран Западной Европы (прежде всего Голландии) как пособников Израиля. 16 октября 1973 г. страны ОПЕК на встрече в Вене заявили, что поднимают цену на черное золото с 3,01 до 5,11 долл. за баррель. Это означало повышение цены сразу на 70% – беспрецедентное одноразовое повышение за все время существования рынка нефти. Кроме того, Саудовская Аравия, Кувейт, Ирак, Ливия, Абу Даби, Катар и Алжир объявили на следующий день, что они снизят уровень добычи нефти на 5% в октябре по сравнению с сентябрем. А затем будут снижать ее на 5% каждый месяц. Снижение закончится только тогда, когда Израиль очистит оккупированные территории. До конца года цены на нефть выросли в четыре раза!

Затем в 1974-75 гг. Киссинджер провел серию переговоров с руководителями стран ОПЕК по вопросу о полном переходе в расчетах за нефть на доллары, что позволило поддержать на высоком уровне спрос на бумажную продукцию печатного станка ФРС США. Первой страной в этом списке была Саудовская Аравия. История американо-саудовских отношений началась во время Второй мировой войны. В феврале 1945 году Ф. Рузвельт, возвращаясь с Ялтинской конференции, встретился на борту американского крейсера "Куинси" с саудовским королем. От Эр-Рияда были получены гарантии доступа американских компаний к нефтяным богатствам Саудовской Аравии, а саудовский король получил заверения об особом покровительстве со стороны Вашингтона. Так Вашингтон выдавил Лондон с территории его традиционного влияния.

Киссинджеру удалось убедить саудовского короля в том, что Вашингтон сумеет щедро отблагодарить Эр-Рияд за согласие на 100-процентное использование "зеленого" в торговле нефтью. Во-первых, Вашингтон будет обеспечивать Эр-Рияд оружием. Во-вторых, Вашингтон гарантирует, что Израиль не помешает саудовцам наращивать свое влияние в регионе. Затем государственному секретарю США удалось убедить всех лидеров стран ОПЕК в необходимости перейти на использование исключительно доллара. Одновременно Киссинджер убеждал этих лидеров направлять получаемые доллары в западные банки, прежде всего американские: банки будут давать кредиты тем странам, у которых нет достаточно "зеленой" валюты для импорта нефти, что принесет прямую выгоду ее экспортерам.

Так к середине 1970-х гг. на свет народился нефтедоллар. Его отцом был поныне здравствующий Генри Киссинджер (27 мая 2023 года ему должно исполниться 100 лет). А в январе 1976 года на международной валютно-финансовой конференции в Кингстоне (Ямайка) странами-членами МВФ были приняты решения об отмене золотодолларового стандарта и его замене бумажно-долларовым. Золото было изгнано из мира денег, а доллар стал абсолютным монополистом в международной валютно-финансовой системе. Ямайская конференция утвердила не бумажно-долларовый, а нефтедолларовый стандарт.

Сегодня в мире происходят драматические события. Ямайская валютно-финансовая система переживает серьезнейший кризис. Доллар США теряет привлекательность даже для тех стран, которые считаются союзниками Вашингтона. Вот и Саудовская Аравия не сегодня-завтра начнет поставлять нефть за китайские юани. Назревает опасная трещина в конструкции ямайской системы, и, думаю, подготовка к ее замене идет за кулисами вовсю.

Источник - фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1673023680


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