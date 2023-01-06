На пути реабилитации басмачей и Туркестанского легиона СС. Вторая Украина? - В.Прохватилов

00:50 07.01.2023 ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ | 06.01.2023



В конце декабря группа депутатов парламента Киргизии во главе со спикером Нурланом Шакиевым разработала законопроект "О защите прав жертв политических репрессий", направленный на окончательную реабилитацию всех репрессированных в советский период с 1918 по 1953 год.



Шакиев известен радикально националистическими взглядами и призывами перечеркнуть советское прошлое республики. В ноябре во время общереспубликанского курултая (съезда) он призвал переименовать на киргизский язык все четыре района столицы республики – Первомайский, Свердловский, Ленинский и Октябрьский. Затем запретил министру природных ресурсов, экологии и технического надзора Динаре Кутмановой выступить на заседании парламента на русском языке, который, заметим, имеет в Киргизии статус официального.



С "защитой прав жертв политических репрессий" – это уже вторая попытка за три года. Если законопроект будет принят, это приведет к политическому и юридическому оправданию участников антисоветских восстаний басмачей, боевиков Туркестанского легиона СС и уголовников. В первый раз подобный законопроект появился после резолюции Европарламента "О важности европейской памяти для будущего Европы", которая сообщала, что Вторую мировую войну совместно развязали СССР и гитлеровская Германия.



Среди инициаторов реабилитации "жертв репрессий 1918-1953 годов" – нежелательный в России Фонд Сороса***, финансирующий (наряду с Министерством иностранных дел Великобритании и Госдепом США) проект "Открытое правительство". Киргизский политолог Дмитрий Орлов говорит: "Депутаты предлагают кыргызстанцам каяться перед шпионами, предателями, бандитами, террористами, взяточниками и казнокрадами. И платить их потомкам. В борьбе с советским прошлым Кыргызстана депутаты смастерили бомбу, способную разнести в клочья любое государство".



На Украине так же реабилитировали пособников немецких нацистов, когда в октябре 2021 года в Киеве прошел круглый стол "Память о репрессиях: опыт Кыргызстана и Украины", в работе которого от Киргизии приняла участие глава многих прозападных НПО Эльмира Ногойбаева.



В новом варианте законопроекта предлагается реабилитировать, помимо прочего, лиц, осужденных в советский период за имущественные, хозяйственные и должностные преступления, то есть обыкновенное ворье. Авторы законопроекта также не считают преступлениями шпионаж, диверсии, саботаж, вредительство и теракты (в тексте проекта закона эти понятия отсутствуют).



Создается чрезвычайно опасный прецедент. Авторы законопроекта хотят полностью дезавуировать принятые в советское время решения судов по доказанным фактам бандитизма и террора. Те, кто жег селения, пускал под откос поезда, вешал советских активистов и простых колхозников, станут героями нового Кыргызстана. С принятием такого закона Советский Союз будет объявлен государством, осуществлявшим геноцид киргизского народа.



Реанимацию законопроекта о реабилитации "жертв политических репрессий" связывают с усилением влияния клана Бакиевых, обосновавшегося в Лондоне. "Есть определенные моменты, которые заставляют полагать, что клан Бакиевых уже давно сотрудничает с англосаксами и стремится к своему триумфальному возвращению в Кыргызстан", – пишет телеграм-канал "Незыгарь".



Англосаксонское влияние представлено сегодня в Киргизии на уровне государственных институтов. Так, бизнес-омбудсменом в республике был недавно скончавшийся гражданин Великобритании Робин Орд-Смит ("в прошлом кадровый дипломат с военной выправкой"). Первым вице-премьером является Эдиль Байсалов, бывший посол Киргизии в Лондоне. Киргизские СМИ называют Байсалова членом команды клана Бакиевых, горячим сторонником киевского майдана и "одним из ключевых участников переворота в октябре 2020 года, когда Эдичка использовал свой дипломатический иммунитет для ввоза денег в Кыргызстан из Великобритании".



Летом 2022 года в Киргизии прошли важные кадровые перестановки в верхах. Был уволен ряд высокопоставленных чиновников с пророссийскими взглядами. Инициатором увольнений, как пишут российские СМИ, был "предприниматель Алексей Ширшов, доверенное лицо отпрыска экс-президента Курманбека Бакиева" Макса Бакиева.



Факты, взятые в совокупности, говорят о том, что процесс "украинизации" Киргизии запущен на полные обороты.



7 ноября объявил о завершении своей миссии в Киргизстане посол Великобритании Чарльз Эдмунд Гаррет, который в октябре 2020 года под видом гуманитарной помощи организовал, как мы писали, финансирование протестов в Бишкеке. Помощь в организации антиправительственных митингов Гаррету оказывали лидеры и активисты оппозиционных партий "Бир-Бол" (А. Сулайманов), "Ата-Мекен" (Ж. Акаев), "Республика" (М. Жээнчороев), "Социал-демократы Кыргызстана" (С. Атамбаев), "Реформа" (К. Сооронкулова).



В апреле 2022 года в правительственной газете Киргизии "Кыргыз Туусу" вышла статья, в которой говорилось, что посол Великобритании в республике Чарльз Гаррет, кадровый разведчик МИ-6, занимается подрывной работой, консультируя руководителей прозападных политформирований и фондов, в частности лидера партии "Ата-Мекен" Омурбека Текебаева, "гражданского активиста" Адиля Турдукулова, а также сторонников бывших президентов страны Отунбаевой и Атамбаева.



Гаррет, по некоторым данным, участвовал и в разжигании конфликта на границе Киргизии и Таджикистана. Его отставка связана с тем, что он хочет избежать репутации причастного к готовящемуся прозападному путчу. Источник - фонд стратегической культуры

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