 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 07.01.2023
00:50  На пути реабилитации басмачей и Туркестанского легиона СС. Вторая Украина? - В.Прохватилов
00:11  В Казахстане утвердили правила льготного микрокредитования молодежи
Пятница, 06.01.2023
19:48  Полвека нефтедолларового стандарта, - В.Катасонов
19:19  Ренат Бектуров возглавил МФЦ "Астана"
19:18  Турецкий кульбит: Эрдоган приготовился к сражениям на нескольких фронтах
17:33  МИД Таджикистана также опроверг инфу о причастности таджиков к январскому восстанию в Казахстане
17:23  Юный кадровый резервист Айдар Жарылганов стал заведующим госправовым отделом Администрации КазПрезидента

17:18  В Душанбе трагически погиб бывший гендиректор Цеппелин Интернешнл Александр Савченко
17:13  Al-Eqtisadiya: Нефть в 2023 году: управление рисками и поиск баланса
17:09  Кайрат Келимбетов уволен из управляющего МФЦ "Астана". Хорошо хоть не посадили...
16:00  Желаемое недействительно: Франция и Германия в новой экономической реальности
15:59  Турция попытается решить "армянский вопрос" без участия России, - Ст.Тарасов
12:41  Хяким Саятского этрапа Туркмении приказал закопать пересохшие протоки Амударьи, чтобы увеличить посевные площади
12:40  Спецслужбы Узбекистана обнародовали новые факты по делу Quramax Medikal и "ДОК-1 МАКС"
12:36  "От любви до ненависти": американо-иранские отношения на современном этапе, - Л.Сафарян
12:29  В школах Узбекистана продлили зимние каникулы. Из-за невиданных морозов
12:19  От правительства - к министерствам. Новые проекты административной реформы KZ, - Данияр Ашимбаев
12:07  ЛДПР предлагает выкупить у Китая "украинский" авианосец и назвать в честь Жириновского
11:57  Юного, но заслуженного казахстанского иноагента Данилова выставили из вице-министров информации
11:49  Экс-премьер Дагестана М.Абдуллаев погиб на улице Махачкалы попав под машину
11:29  Палате представителей США не удалось выбрать спикера после 11-ой попытки голосования
10:45  Китайского чиновника Ли Вэньси приговорили к смертной казни за взятку $78 млн
10:25  Сергей Станкевич: "Российская" АЭС и газовый хаб в Турции - уже реальность
10:00  "Я лично убил 25 афганцев...". Британский принц Гарри выпустил мемуары "Spare" ("Запасной")
09:22  Казахстан не смог наладить альтернативные пути поставок нефти в обход России
08:16  Странности штурма Капитолия в США: провокация на грани госпереворота, - МК
07:30  "Армия Z" медленно прогрызает оборону укров в Соледаре, - СП
07:25  О скалы каньона Назаре в Португалии убило легендарного бразильского серфера Марсио Фрейре
01:28  Политические лабиринты Эрдогана. Какую игру со всем миром ведет турецкий лидер
01:24  Окончание войны в Сирии - конец влиянию США на Ближнем Востоке, - М. К. Бхадракумар
00:21  Работники рынка в Термезе, недовольные переездом, получили штрафы и арест
00:04  Казахстан на 10 лет станет поставщиком угля для трех новых ТЭС в Узбекистане
Четверг, 05.01.2023
21:50  Самолет для президента. Куда и на какую сумму налетал Садыр Жапаров в 2022-м
21:46  МИД Киргизии опроверг сведения о причастности кыргызстанцев к беспорядкам в Казахстане
19:01  Сердоболим. Путин объявил одностороннее православное перемирие
17:05  Индонезия ищет зарубежных инвесторов для строительства новой столицы на острове Калимантан
16:08  Посольство США в Москве опубликовало призыв к протестам
16:04  Брит-Принц Гарри обвинил брата в скандале с нацистской формой
16:01  Al Jazeera: Темная сторона Рождества и Нового года в европейской культуре
15:53  Галым Койшыбаев возглавил аппарат правительства Казахстана в ранге вице-премьера!?
15:49  Кризисы в Европе стали отличной возможностью для обогащения США
15:48  Турки греют руки на российском газе, спасающем Болгарию
15:27  Бывший генпрокурор Узбекистана Рашид Кадыров освобожден по УДО
15:23  Отмародерили и разворовали: Украина переживает тяжелые времена, - Валерий Пайков
14:54  В Узбекистне продолжаются отравления детей яд-сиропом "Док-1 Макс"
13:26  Самой красивой представительницей королевской семьи Великобритании признана фотомодель и страхолюдинка Амелия Виндзор
12:23  Банкам в Казахстане разрешили разовый вывоз наличных рублей
12:08  Республиканец Рон Десантис идет в президенты США
11:57  Новым главным имам-хотибом Ташкента стал Абдукаххор Юнусов
11:44  "Проснулся в чужой стране", – почему главный раввин Москвы Гольдшмидт удрал из России
11:38  Казахское народное восстание (заговор "врагов народа") обрастает деталями и подробностями
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
На пути реабилитации басмачей и Туркестанского легиона СС. Вторая Украина? - В.Прохватилов
00:50 07.01.2023

ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ | 06.01.2023

В конце декабря группа депутатов парламента Киргизии во главе со спикером Нурланом Шакиевым разработала законопроект "О защите прав жертв политических репрессий", направленный на окончательную реабилитацию всех репрессированных в советский период с 1918 по 1953 год.

Шакиев известен радикально националистическими взглядами и призывами перечеркнуть советское прошлое республики. В ноябре во время общереспубликанского курултая (съезда) он призвал переименовать на киргизский язык все четыре района столицы республики – Первомайский, Свердловский, Ленинский и Октябрьский. Затем запретил министру природных ресурсов, экологии и технического надзора Динаре Кутмановой выступить на заседании парламента на русском языке, который, заметим, имеет в Киргизии статус официального.

С "защитой прав жертв политических репрессий" – это уже вторая попытка за три года. Если законопроект будет принят, это приведет к политическому и юридическому оправданию участников антисоветских восстаний басмачей, боевиков Туркестанского легиона СС и уголовников. В первый раз подобный законопроект появился после резолюции Европарламента "О важности европейской памяти для будущего Европы", которая сообщала, что Вторую мировую войну совместно развязали СССР и гитлеровская Германия.

Среди инициаторов реабилитации "жертв репрессий 1918-1953 годов" – нежелательный в России Фонд Сороса***, финансирующий (наряду с Министерством иностранных дел Великобритании и Госдепом США) проект "Открытое правительство". Киргизский политолог Дмитрий Орлов говорит: "Депутаты предлагают кыргызстанцам каяться перед шпионами, предателями, бандитами, террористами, взяточниками и казнокрадами. И платить их потомкам. В борьбе с советским прошлым Кыргызстана депутаты смастерили бомбу, способную разнести в клочья любое государство".

На Украине так же реабилитировали пособников немецких нацистов, когда в октябре 2021 года в Киеве прошел круглый стол "Память о репрессиях: опыт Кыргызстана и Украины", в работе которого от Киргизии приняла участие глава многих прозападных НПО Эльмира Ногойбаева.

В новом варианте законопроекта предлагается реабилитировать, помимо прочего, лиц, осужденных в советский период за имущественные, хозяйственные и должностные преступления, то есть обыкновенное ворье. Авторы законопроекта также не считают преступлениями шпионаж, диверсии, саботаж, вредительство и теракты (в тексте проекта закона эти понятия отсутствуют).

Создается чрезвычайно опасный прецедент. Авторы законопроекта хотят полностью дезавуировать принятые в советское время решения судов по доказанным фактам бандитизма и террора. Те, кто жег селения, пускал под откос поезда, вешал советских активистов и простых колхозников, станут героями нового Кыргызстана. С принятием такого закона Советский Союз будет объявлен государством, осуществлявшим геноцид киргизского народа.

Реанимацию законопроекта о реабилитации "жертв политических репрессий" связывают с усилением влияния клана Бакиевых, обосновавшегося в Лондоне. "Есть определенные моменты, которые заставляют полагать, что клан Бакиевых уже давно сотрудничает с англосаксами и стремится к своему триумфальному возвращению в Кыргызстан", – пишет телеграм-канал "Незыгарь".

Англосаксонское влияние представлено сегодня в Киргизии на уровне государственных институтов. Так, бизнес-омбудсменом в республике был недавно скончавшийся гражданин Великобритании Робин Орд-Смит ("в прошлом кадровый дипломат с военной выправкой"). Первым вице-премьером является Эдиль Байсалов, бывший посол Киргизии в Лондоне. Киргизские СМИ называют Байсалова членом команды клана Бакиевых, горячим сторонником киевского майдана и "одним из ключевых участников переворота в октябре 2020 года, когда Эдичка использовал свой дипломатический иммунитет для ввоза денег в Кыргызстан из Великобритании".

Летом 2022 года в Киргизии прошли важные кадровые перестановки в верхах. Был уволен ряд высокопоставленных чиновников с пророссийскими взглядами. Инициатором увольнений, как пишут российские СМИ, был "предприниматель Алексей Ширшов, доверенное лицо отпрыска экс-президента Курманбека Бакиева" Макса Бакиева.

Факты, взятые в совокупности, говорят о том, что процесс "украинизации" Киргизии запущен на полные обороты.

7 ноября объявил о завершении своей миссии в Киргизстане посол Великобритании Чарльз Эдмунд Гаррет, который в октябре 2020 года под видом гуманитарной помощи организовал, как мы писали, финансирование протестов в Бишкеке. Помощь в организации антиправительственных митингов Гаррету оказывали лидеры и активисты оппозиционных партий "Бир-Бол" (А. Сулайманов), "Ата-Мекен" (Ж. Акаев), "Республика" (М. Жээнчороев), "Социал-демократы Кыргызстана" (С. Атамбаев), "Реформа" (К. Сооронкулова).

В апреле 2022 года в правительственной газете Киргизии "Кыргыз Туусу" вышла статья, в которой говорилось, что посол Великобритании в республике Чарльз Гаррет, кадровый разведчик МИ-6, занимается подрывной работой, консультируя руководителей прозападных политформирований и фондов, в частности лидера партии "Ата-Мекен" Омурбека Текебаева, "гражданского активиста" Адиля Турдукулова, а также сторонников бывших президентов страны Отунбаевой и Атамбаева.

Гаррет, по некоторым данным, участвовал и в разжигании конфликта на границе Киргизии и Таджикистана. Его отставка связана с тем, что он хочет избежать репутации причастного к готовящемуся прозападному путчу.

Источник - фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1673041800


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Кадровые перестановки
- О подробностях январских событий рассказали в Мажилисе
- Инфляция в Республике Казахстан
- О квотах на экспорт бычков и баранчиков
- Рабочий график главы государства
- Кадровые перестановки
- Информационное сообщение по валютному рынку
- Основные итоги 2022 года
- О некоторых вопросах обеспечения финансовой стабильности Республики Казахстан
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  