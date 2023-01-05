С 15-й попытки Кевин Маккарти избран спикером палаты представителей Конгресса США

09:39 07.01.2023

Палата представителей Конгресса США с 15-й попытки избрала спикера. Им стал представитель Республиканской партии Кевин Маккарти. Он сумел заручится поддержкой нужного числа депутатов. Однако эти выборы стали одними из самых продолжительных в истории нижней палаты американского парламента.



Пост спикера нижней палаты Конгресса – третий по

значимости в США. Пока не закончились выборы – работа парламента остается парализованной. Законодатели без спикера не могут принести присягу и начать работу.



Такое затянувшееся голосование – 15-й случай в истории Соединенных Штатов. В последний раз такое было в 1923 году. Дольше всего спикера выбирали в 1855 году. Тогда понадобилось два месяца и в результате все равно пришлось менять регламент голосования.



Александр Вышеславский