Токаев поздравил казахстанцев с Рождеством Христовым

09:45 07.01.2023

президент поздравил с рождеством Фото: пресс-служба Акорды

Президент заявил, что этот светлый праздник дарит надежду и радость, освещает торжество добра и справедливости, сообщает Zakon.kz.

Глава государства поздравил казахстанцев с Рождеством Христовым. Текст поздравления опубликовала пресс-служба Акорды.



"В основе всех традиционных религий и конечно, христианства, лежат такие фундаментальные ценности, как милосердие, сострадание, любовь к ближнему. Высокие гуманистические идеалы глубоко укоренены в нашем обществе, служат нравственными ориентирами для людей разных конфессий и мировоззрений. Православие является неотъемлемой частью нашего бытия в рамках государства, служит укреплению общенационального единства, сохранению богатства многообразия культур и традиций. Уверен, сплоченность и солидарность народа всегда будут гарантом стабильности и процветания, устойчивого движения нашей страны по пути всесторонних преобразований. Желаю всем согражданам крепкого здоровья и успехов! Пусть в каждом доме царят счастье, мир и благополучие!"



Рождественское богослужение проходит во всех храмах Казахстана с 6 на 7 января. 6 января православные христиане отмечали рождественский Сочельник. Это последний день рождественского поста, день перед Рождеством, который верующие проводят в кругу близких.



Данияр Кунафин