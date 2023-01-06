 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Во Францию возвращаются протесты "желтых жилетов"
09:50 07.01.2023

Оливер Галич. 06.01.2023

Во Франции в субботу, 7 января, пройдут новые акции "желтых жилетов" – протестного движения, зародившегося в стране в октябре 2018 года, передает корреспондент "ПолитНавигатора".

"Желтые жилеты" – одно из самых крупных протестных движений во Франции за последние годы. Оно зародилось спонтанно осенью 2018 года, когда активисты перекрывали дороги, а организация акций происходила в значительной части через социальные сети. Поводом для акций стал рост налогов на топливо, а главным символом – сигнальный флюоресцентный желтый жилет, который, согласно законодательству, должен быть в каждом автомобиле.

Во Франции в субботу, 7 января, пройдут новые акции "желтых жилетов" – протестного движения,...

Большая часть акций проходила по субботам, а лозунги постепенно превратились в антиправительственные: помимо экономических требований и снижения цен на топливо, активисты требовали отставки президента Эмманюэля Макрона. В Париже и других крупных городах митинги нередко сопровождались насилием и разрушениями.

В третью субботу протестов, 1 декабря 2018 года, по данным полиции, на улицы страны вышли 136 тысяч человек. На Елисейских полях в этот день радикалы жгли автомобили и устраивали стычки с полицией. Серьезные повреждения получила знаменитая Триумфальная арка, один из символов Парижа. Фотографии разбитых статуй, "обезглавленного" Наполеона и граффити на других памятниках облетели весь мир.

Не меньшее внимание прессы привлекли и сцены полицейского насилия – правоохранительные органы применяли против протестующих слезоточивый газ и резиновые пули. Один из неформальных лидеров движения Жером Родригес лишился глаза. Дело о некорректном применении специальных средств против манифестантов дошло даже до Госсовета Франции.

"Желтым жилетам" удалось добиться серьезных уступок от правительства. Как отмечало издание Le Monde, власти выделили около 17 миллиардов евро на помощь бедным слоям населения и снизили налоги для среднего класса. При этом "желтые жилеты" так и не стали полноценным политическим движением, хотя лидеры многих партий и поддержали требования протестующих. С началом пандемии в 2020 году акции прекратились, а после не принимали былого масштаба.

В эту субботу "желтые жилеты" планируют вернуться на улицы французских городов. Главная их надежда организаторов – на Париж, здесь акция начнется в центре города на площади Бретей недалеко от Эйфелевой башни в 11 часов утра. Марш пройдет по большей части левого берега Парижа до площади Данфер-Рошро в 14-м округе. Но СМИ отмечают, что речь идет лишь о согласованном маршруте акции. Некоторые активисты предлагают дойти до редакции газеты Le Monde, находящейся неподалеку от вокзала Аустерлиц в нескольких километрах от финальной точки официальный акции. Так "жилеты" планируют бороться с "диктатурой" медиа и пропаганды.

Требования протестующих – борьба с инфляцией, новые меры поддержки населения и отказ от пенсионной реформы. Издание Le Parisien пишет, что активисты также выступают против частого применения правительством статьи 49.3 Конституции Франции. Она позволяет правительству принять закон без обсуждения депутатами и голосования в Национальном собрании, и использовалась премьер-министром Элизабет Борн десять раз с сентября 2022 года.

Накануне акции в официальных группах организаторов в социальных сетях состоит лишь несколько сотен человек. В префектуре полиции Парижа не сообщили, сколько сотрудников МВД будет задействовано в обеспечении правопорядка. При этом один из лидеров "желтых жилетов", слова которого приводит телеканал BFMTV, утверждает, что в этот раз об акции узнают не из социальных сетей, а из СМИ. Организатор, имя которого журналисты не назвали, уверен, что призыв выйти на митинги и демонстрации получил "широкий охват".

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Источник - фонд стратегической культуры
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