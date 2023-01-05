Рождественская ночь в заброшенном кишлаке (рождественская сказка), - Тимур Зульфикаров

10:04 07.01.2023 Рождественская ночь в заброшенном кишлаке

рождественская сказка

Тимур Зульфикаров



Добрые, милые друзья !



Пред Рождеством и Новым годом, когда во всем мире разливается невидимая Благодать, я делаю елочные игрушки,



мастерю домик для гномов, плету из серебряных и золотых нитей Вифлеемскую Звезду...



Прошедший год был очень трудный и я просила Поэта написать Рождественскую сказку , чтобы порадовать души опечаленных ... уставших людей!..



И Тимур Зульфикаров написал эту сказку!



И она уже многих спасает от печали... от тяжелых мыслей и дарит Великую Надежду.



Дети и взрослые вместе читают ее вслух.



Ирина Дмитриева-Ванн



Рождественская ночь в заброшенном кишлаке

Рождественская сказка

В самых неприступных горах Памира,



В заброшенном кишлаке Йезд Зардушт Саббах,



Жили последние звездознатцы… звездочеты - зороастрийцы…



Кишлак был древний,



Словно из Глиняных… Каменных Допотопных Времен…



В нем не было ни машин… ни телевизоров… ни компьютеров…



Не было цивилизации XXI века Золотого тельца…



А были яки… ослы… козы… бараны…



И необъятные небеса и горы…



Айхххх…



Дочеловечья… и зачеловечья воля!.. бескрайность… бесконечность…



Где ты…



В душе ты…



Душа – Ты…



А мы в городах забыли о душе…



Все жители кишлака давно ушли в долины…



В города…



В XXI век…



Остались только пустые каменные дома…



Да чабан - зороастриец Далершо Артаксеркс Кир



Да его десятилетний сын Фирдоуси,



Тоненький мальчик , прозрачный, как первый подснежник на скале…



А мать Фирдоуси, красавица Нилюфар Бегум, умерла в родах…



Она не выдержала одиночества в осиротевшем кишлаке…



Она была хрупкая… нежная… ломкая душа



И ушла на самую Высокую Гору, о которой памирские суфии – старцы ,



Которые от одиночества летают над горами,



Говорят, что никто из живых не видит эту Гору…



А видят только мертвые…



Говорят, что на вершине этой Горы



Плещется вечноцветущий… медововеющий Сад…



И Нилюфар Бегум ушла в этот Сад…



Эйххх…



А Далершо Артаксеркс Кир тоже хотел покинуть пустынный каменный кишлак



И уйти с сыном в долину, где шумел XXI век…



Но он не хотел расстаться с возлюбленной женой Нилюфар Бегум,



Которая ждала его в Саду…



Да и всеми на земле забытый Пророк Зардушт Зороастр



По ночам сходил с близкой Звезды Сухейль на крышу его каменного домика,



Где весной росли гранатовые опьяняющие маки,



И они пили памирский ширчай с козьим сыром



И говорили о Судьбах Человечества…



А на звездноседой голове Пророка была мохнатая шапка из шкуры яка,



А на шапке покоился… дремал огромный гриф – бородач…



И Пророк печально шептал:



- Далершо Артарксеркс Кир,



Если и ты покинешь кишлак,



Я останусь совсем один



И не к кому мне будет сходить со звезд на Землю



И пить веселый хмельной ширчай с козьим сыром…



И беседовать с чабаном – мудрецом…



Айхххяяя…



Человечество неблагодарно…



И забывает древних Пророков… Учителей…



Забудет Оно в Песках Времен и Нынешних Пророков…



Но ты, Далершо, из благородных и благодарных…



Да…



Потом Пророк, уже усохший от ветхости, одиночества и звездных путешествий,



Садился на грифа – бородача и улетал…



Ииийхххх…



Он был Пророк Звезд… Огня и Справедливости…



И если Звезды и Огонь еще летали над Землей и по Земле…



То Справедливость часто уходила с Земли…



Покидала Человечество… улетала вместе с Зороастром…



А зачем Человечество без Справедливости Творцу?..



А?..



Суровый Далершо запрещал сыну Фирдоуси не спать по ночам



И подслушивать их беседы с Зороастром…



Он боялся, что мальчик, похожий на свою неземную мать,



Улетит к ней вместе с Пророком Звезд…



Но Фирдоуси, тайком от отца, прятался под крышей или влезал на дерево,



Чтобы слышать разговоры отца с забытым Пророком Огня… Звезд и Справедливости…



И вот однажды, глухой зимой, прячась под крышей,



Фирдоуси услышал, как Пророк сказал:



- Далершо!..



Сегодня Великая Ночь…



Сегодня Ночь Рождества Христа…



Ему исполняется 2023года…



Айххххх….



Многие люди на Земле пошли за Ним



И забыли про меня…



Но я всегда, на моих Звездах, праздную эту Ночь Рождества,



Как празднуют Ее на Земле…



Украшаю мое древо Хаому золотыми и серебряными звездами…



Пью дремучее вино древних поэтов - Мусаллас…



И пою зазвездные… вселенские Песни Небесных Сфер и Млечного Пути…



" А Месяц, словно Белый Ослик,



Влечет Караван Ночных Звезд



На далекие пастбища звездные,



Где когда – то я был урожден…



На далекие кладбища звездные,



Где когда – то я буду похоронен…"…



Прощай!..



И Пророк радостно отлетел на звезды на грифе своем,



Чтобы отпраздновать в Небесах Рождество Христово…



Айхххх… Ойххх… Эйхххх…



И вот ночью,



Когда Далершо Артаксеркс Кир



Вернулся в дом и хрипло глухо уснул,



Фирдоуси вырезал из белой рисовой синьцзянской бумаги орла… павлина… медведя…



Горного архара - аргали… змею - кобру и маленького сомика –лопатоноса,



Который жил только в горных ручьях и давно уже числился в Красной Книге



Исчезающих зверей и растений…



Потом мальчик надел на себя отцовский … чабанский мохнатый яктак – чапан - халат



И вышел в ночь, путаясь… теряясь в огромном яктаке…



Ночь была лунная…



Снежная… ледяная.. чистая… необъятная… шелковая…



Ночь была – бездонный Колодезь Звезд…



Ах, вот бы искупаться… очиститься в этом Колодезе!..



А разве мы не купаемся в этом Колодезе?..



И не уходим в Него навек?..



И где следы наши?..



Нет их…



А старые чабаны – звездознатцы говорят,



Что в такую Ночь



Можно увидеть Лик Самого Всевышнего…



Да!..



И Этот Лик - больше Вселенной…



Айхххйяя…



И вот по снежной звончатомерзлой тропе



Фирдоуси поднялся на вершину горы Ария – Арья,



У подножия которой лепился его кишлак…



Там росла столетняя арча ,



В тени которой мальчик любил дремать весной и летом…



А сейчас зима была…



И лунно сияли вершины - пики вечноснежных гор…



Фирдоуси вытащил из – за пазухи самодельные свои бумажные игрушки



И украсил ими изумрудно – снежную арчу…



Казалось, что арча сама помогала ему украшать себя



И тянула к мальчику свои мохнатые ветви,



Как мать к дитя…



А окрест пылали альпийские пустынные снега…



Никого не было вокруг…



Ни одного следа на снегу…



Потом Фирдоуси расстелил на снегу отцовский обильный яктак – чапан



И прилег на него…



И от вселенского одиночества вдруг запел старинную песню пастухов,



Которую любили петь Чингисхан и Амир Тимур,



Которые мечтали стать пастухами стад,



А стали Пастухами Человеков:



- Пришел суслик!.. Пришел суслик!..



Пришел суслик Чингисхана и Тимур хана!..



Принес привет от моих далеких друзей…



Принес поцелуй от умершей матери моей…



Тут Фирдоуси вспомнил свою мать, которую никогда не видел…



Вернее , видел всего один раз… при рождении…



Но не забыл…



И блаженно заплакал…



Сказано: " Блаженны плачущие , ибо утешатся…"…



И он утешился…



Какая – то лунная… необъятная то ли печаль… то ли радость родились в его душе,



Как вешний ручей в снегах…



Да…



И тут, у столетней арчи, появился гималайский медведь…



Четвероногий буддийский мудрец Хирс Бомбо Хо Хутухта,



Который постиг мудрость всех медведей и гималайских мудрецов…



Мудрец Бомбо Хо Хутухта устал быть человеком в кровавый XXI век



И в Колесе Сансары перевоплотился в медведя…



А потом прилетел горный орел Еккут Хан,



Который видел дальше всех памирских и тянь - шаньских орлов,



Но боялся глядеть вдаль…



Ибо видел там взрывы атомных бомб,



От которых слепнут даже дальнозоркие орлы…



А потом прилетел павлин Аббас Ассаргаддон,



Многоцветный хвост которого



Не уступал по Райской красоте всем коврам Ирана и Китая…



Ибо ковры творит человек…



А хвост павлина – Аллах!..



Потом приползла очковая кобра Шарра – Шутта,



Которая лучше всех цыган видела чрез свои очки,



Куда ползет Слепое Человечество,



Ведомое безумными сребролюбивыми жрецами - ворами,



Но молчала,



Как молчат угнетенные трусливые народы…



А их множество…



И они множатся…



А зачем такие Творцу?..



А потом прискакал горный баран Архар - Аргалли Арргишти Арр,



Который мог от Высокой любви перелететь с одной скалы на другую…



С одного ущелья - на другое…С одной горы на другую…



Последний летающий Рыцарь Любви



В эпоху скучного ползучего человечьего секса…



О, Господь!..



Ужель Любовь осталась только средь летающих горных баранов?..



А потом из вечнобьющегося… незамерзающего родничка у корней арчи



Выпрыгнул сомик – лопатонос Улль Джон из " Красной Книги"…



Современник и друг мамонтов… динозавров… ихтиозавров и палеозавров…



Но они ушли…



А он – остался…



Но он говорит… шепчет:



- Земля повернется и они вернутся…



Я жду их…



И странные пришельцы окружили украшенную бумажными игрушками арчу…



И тоже запели древнюю песню:



- Пришел суслик… пришел суслик Чингисхана и Тимурхана…



Да…



В Последние Времена звери … птицы… рыбы… змеи станут мудрее человеков…



Тогда перепуганный… удивленный мальчик Фирдоуси вскочил с яктака - чапана



И хотел бежать в кишлак к отцу,



Но вдруг увидел человечьи глаза медведя.. орла… павлина… кобры… архара… и сомика – лопатоноса…



И в этих глазах была… текла… сияла … манила бездонная материнская любовь,



Которую никогда не знал мальчик - полусирота…



И Фирдоуси замер…



А потом снял с головы баранью шапку



И посадил в нее сомика – лопатоноса,



Чтобы он не замерз в снегах…



И тут Фирдоуси пожалел, что он не вырезал из рисовой бумаги слона,



Тогда бы и слон,



Этот Учитель и Ученик… и Собеседник Блаженного Будды, появился на снегах…



Эйххх…



И тут, вдруг, начался в лазоревых синих, как памирский лазурит, небесах



Неслыханный алмазно ослепительный звездопад,



Который бывает только в августе – звездопаднике!..



Айхйяяя!..



Но тогда сыплются теплые, как парное молоко коров, звезды…



А здесь летели ледяные алмазы, как сосульки с голых скал…



И звезды осыпали арчу



И одна даже застряла на ее вершине,



Венчая ее, как царицу, бриллиантовой короной!..



Айхххяяя…



Айххх..



И потрясенный Фирдоуси закричал от радости!..



От невиданного Небесного Сияния!..



И хотел позвать отца, чтобы тот увидел эту арчу!.. этот звездопад!..



Этих, осыпанных звездами, зверей и птиц!..



Эти полыхающие в звездах горы!..



О,Творец!..



О Ночь Рождества!..



Как же я не знал ничего о Тебе!..



Как же я проспал столько Ночей Рождества…



Как же я был беден…



Нищ… печален… одинок…



Ойххх…



И тут, вдруг,



На дальней козьей тропе явилось кудрявое,



Как каракулевый барашек , белопенное облако…



И оно медленно двигалось.. летело… плыло к арче…



И все звери… птицы… рыба… змея замерли…



Ибо почуяли, что приближается что – то Небесное… Нездешнее… Таинственное…



А Облако близилось …



И вот замерло у арчи…



И там, в густом молочном теплом тумане, стоял Странник



В милоти древних пророков и летних сандалиях …



Странная одежда средь ледяных снегов…



Но Облако согревало… грело… берегло Его…



Как белое летучее верблюжье одеяло…



А в руках у Него был ковровый хурджин – мешок…



И Он улыбался в тумане Облака…



А потом вышел из тумана и вынул из хурджина золотые игрушки…



Золотого медведя… Золотого орла…



Золотого павлина… Золотую кобру…



Золотого архара и Золотого сомика - лопатоноса…



И тогда арча радостно наклонилась к Нему



И приняла Его Золотые дары…



И на столетней арче, рядом с бумажными игрушками Фирдоуси,



Засверкали Золотые…



А Фирдоуси поднял со снега мохнатый яктак- чапан и бросился к Страннику :



- Таго!.. Дядя!..



Наденьте яктак!.. Холодно!.. Зима в горах ледяная…



Тогда Странник обнял мальчика :



- Фирдоуси!.. Сын мой!..



Мне тепло от вас… от тебя…



И Он медленно обошел вокруг арчи и погладил Отчими Перстами



Блаженно притихших медведя… орла… павлина… архара… кобру… сомика – лопатоноса…



И Фирдоуси уже понял, Кто перед ним,



Но убоялся назвать Его Имя :



- Таго!.. Дядя!..



Странник!..



Путник Тысячелетий !..



Тебе Две Тысячи лет…



А мне всего десять…



Побудь еще с нами…



Сойдем в кишлак…



Разбудим моего отца – слепца, который спит в Рождественскую Ночь…



Выпьем ширчай с козьим сыром…



Но Странник уже возвращался в летучее Облако



И Облако медленно содвинулось:



- Мальчик! Фирдоуси…



Родной сын мой…



Много еще одиноких на Земле …



И всех надо повидать… утешить…



А Ночь Рождественская одна…



Аааааааа…



Фирдоуси проснулся рано…



Отец спал еще…



Мальчик надел его мохнатый яктак - чапан и вышел в рань…



Снега пылали неоглядно… необъятно …



Солнце уже вышло из – за горы…



Фирдоуси вытер свежим крупитчатым снегом лицо, чтобы проснуться…



Чтобы вспомнить уже туманный… уже тающий Рождественский Сон…



Айххх…



А потом он быстро поднялся по хрусткой снежной тропе к любимой своей арче …



На снегу, под арчей, было множество следов зверей , птиц, змей, людей …



А на арче сверкали… колыхались от утреннего ветерка его бумажные игрушки…



И!..



И неподвижно сияли чистым нетронутым первородным золотом Золотой медведь…



Золотой орел …. Золотой павлин…



Золотая Кобра... Золотой архар…



Золотой сомик – лопатонос…



А далеко .. далеко… далеко…



В ослепительных снежных горах плыло… уплывало… убывало… растворялось в синеве небес



Курчавое… молочное Облако… облако… облачко…



Ауууууу…



Тогда Фирдоуси изо всех сил воскричал :



- О,Боже!



О, Исо!



О, Иисус Христос!..



Не покидай нас!..



Не уходи!..



Возвращайся!..



Ааааяяяя!...



И горное эхо понесло его Крик по всему ущелью!..



По всем ледяным пикам… вершинам!..



По всем бездонным пропастям!.. ледникам!..



По всем замерзшим алмазным рекам и жемчужным водопадам!..



По всему Памиру!..



А потом - по всему Тянь - Шаню!..



А потом - по всем Гималаям!..



А потом - по Всему Миру!..



По Всей Земле:



- Отче!..



Спасе !..



Иисус Христос!..



Не покидай нас!..



Не уходи!..



январь, 2023 Источник - завтра

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