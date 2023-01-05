|Рождественская ночь в заброшенном кишлаке (рождественская сказка), - Тимур Зульфикаров
10:04 07.01.2023
Рождественская ночь в заброшенном кишлаке
рождественская сказка
Тимур Зульфикаров
Добрые, милые друзья !
Пред Рождеством и Новым годом, когда во всем мире разливается невидимая Благодать, я делаю елочные игрушки,
мастерю домик для гномов, плету из серебряных и золотых нитей Вифлеемскую Звезду...
Прошедший год был очень трудный и я просила Поэта написать Рождественскую сказку , чтобы порадовать души опечаленных ... уставших людей!..
И Тимур Зульфикаров написал эту сказку!
И она уже многих спасает от печали... от тяжелых мыслей и дарит Великую Надежду.
Дети и взрослые вместе читают ее вслух.
Ирина Дмитриева-Ванн
Рождественская ночь в заброшенном кишлаке
Рождественская сказка
В самых неприступных горах Памира,
В заброшенном кишлаке Йезд Зардушт Саббах,
Жили последние звездознатцы… звездочеты - зороастрийцы…
Кишлак был древний,
Словно из Глиняных… Каменных Допотопных Времен…
В нем не было ни машин… ни телевизоров… ни компьютеров…
Не было цивилизации XXI века Золотого тельца…
А были яки… ослы… козы… бараны…
И необъятные небеса и горы…
Айхххх…
Дочеловечья… и зачеловечья воля!.. бескрайность… бесконечность…
Где ты…
В душе ты…
Душа – Ты…
А мы в городах забыли о душе…
Все жители кишлака давно ушли в долины…
В города…
В XXI век…
Остались только пустые каменные дома…
Да чабан - зороастриец Далершо Артаксеркс Кир
Да его десятилетний сын Фирдоуси,
Тоненький мальчик , прозрачный, как первый подснежник на скале…
А мать Фирдоуси, красавица Нилюфар Бегум, умерла в родах…
Она не выдержала одиночества в осиротевшем кишлаке…
Она была хрупкая… нежная… ломкая душа
И ушла на самую Высокую Гору, о которой памирские суфии – старцы ,
Которые от одиночества летают над горами,
Говорят, что никто из живых не видит эту Гору…
А видят только мертвые…
Говорят, что на вершине этой Горы
Плещется вечноцветущий… медововеющий Сад…
И Нилюфар Бегум ушла в этот Сад…
Эйххх…
А Далершо Артаксеркс Кир тоже хотел покинуть пустынный каменный кишлак
И уйти с сыном в долину, где шумел XXI век…
Но он не хотел расстаться с возлюбленной женой Нилюфар Бегум,
Которая ждала его в Саду…
Да и всеми на земле забытый Пророк Зардушт Зороастр
По ночам сходил с близкой Звезды Сухейль на крышу его каменного домика,
Где весной росли гранатовые опьяняющие маки,
И они пили памирский ширчай с козьим сыром
И говорили о Судьбах Человечества…
А на звездноседой голове Пророка была мохнатая шапка из шкуры яка,
А на шапке покоился… дремал огромный гриф – бородач…
И Пророк печально шептал:
- Далершо Артарксеркс Кир,
Если и ты покинешь кишлак,
Я останусь совсем один
И не к кому мне будет сходить со звезд на Землю
И пить веселый хмельной ширчай с козьим сыром…
И беседовать с чабаном – мудрецом…
Айхххяяя…
Человечество неблагодарно…
И забывает древних Пророков… Учителей…
Забудет Оно в Песках Времен и Нынешних Пророков…
Но ты, Далершо, из благородных и благодарных…
Да…
Потом Пророк, уже усохший от ветхости, одиночества и звездных путешествий,
Садился на грифа – бородача и улетал…
Ииийхххх…
Он был Пророк Звезд… Огня и Справедливости…
И если Звезды и Огонь еще летали над Землей и по Земле…
То Справедливость часто уходила с Земли…
Покидала Человечество… улетала вместе с Зороастром…
А зачем Человечество без Справедливости Творцу?..
А?..
Суровый Далершо запрещал сыну Фирдоуси не спать по ночам
И подслушивать их беседы с Зороастром…
Он боялся, что мальчик, похожий на свою неземную мать,
Улетит к ней вместе с Пророком Звезд…
Но Фирдоуси, тайком от отца, прятался под крышей или влезал на дерево,
Чтобы слышать разговоры отца с забытым Пророком Огня… Звезд и Справедливости…
И вот однажды, глухой зимой, прячась под крышей,
Фирдоуси услышал, как Пророк сказал:
- Далершо!..
Сегодня Великая Ночь…
Сегодня Ночь Рождества Христа…
Ему исполняется 2023года…
Айххххх….
Многие люди на Земле пошли за Ним
И забыли про меня…
Но я всегда, на моих Звездах, праздную эту Ночь Рождества,
Как празднуют Ее на Земле…
Украшаю мое древо Хаому золотыми и серебряными звездами…
Пью дремучее вино древних поэтов - Мусаллас…
И пою зазвездные… вселенские Песни Небесных Сфер и Млечного Пути…
" А Месяц, словно Белый Ослик,
Влечет Караван Ночных Звезд
На далекие пастбища звездные,
Где когда – то я был урожден…
На далекие кладбища звездные,
Где когда – то я буду похоронен…"…
Прощай!..
И Пророк радостно отлетел на звезды на грифе своем,
Чтобы отпраздновать в Небесах Рождество Христово…
Айхххх… Ойххх… Эйхххх…
И вот ночью,
Когда Далершо Артаксеркс Кир
Вернулся в дом и хрипло глухо уснул,
Фирдоуси вырезал из белой рисовой синьцзянской бумаги орла… павлина… медведя…
Горного архара - аргали… змею - кобру и маленького сомика –лопатоноса,
Который жил только в горных ручьях и давно уже числился в Красной Книге
Исчезающих зверей и растений…
Потом мальчик надел на себя отцовский … чабанский мохнатый яктак – чапан - халат
И вышел в ночь, путаясь… теряясь в огромном яктаке…
Ночь была лунная…
Снежная… ледяная.. чистая… необъятная… шелковая…
Ночь была – бездонный Колодезь Звезд…
Ах, вот бы искупаться… очиститься в этом Колодезе!..
А разве мы не купаемся в этом Колодезе?..
И не уходим в Него навек?..
И где следы наши?..
Нет их…
А старые чабаны – звездознатцы говорят,
Что в такую Ночь
Можно увидеть Лик Самого Всевышнего…
Да!..
И Этот Лик - больше Вселенной…
Айхххйяя…
И вот по снежной звончатомерзлой тропе
Фирдоуси поднялся на вершину горы Ария – Арья,
У подножия которой лепился его кишлак…
Там росла столетняя арча ,
В тени которой мальчик любил дремать весной и летом…
А сейчас зима была…
И лунно сияли вершины - пики вечноснежных гор…
Фирдоуси вытащил из – за пазухи самодельные свои бумажные игрушки
И украсил ими изумрудно – снежную арчу…
Казалось, что арча сама помогала ему украшать себя
И тянула к мальчику свои мохнатые ветви,
Как мать к дитя…
А окрест пылали альпийские пустынные снега…
Никого не было вокруг…
Ни одного следа на снегу…
Потом Фирдоуси расстелил на снегу отцовский обильный яктак – чапан
И прилег на него…
И от вселенского одиночества вдруг запел старинную песню пастухов,
Которую любили петь Чингисхан и Амир Тимур,
Которые мечтали стать пастухами стад,
А стали Пастухами Человеков:
- Пришел суслик!.. Пришел суслик!..
Пришел суслик Чингисхана и Тимур хана!..
Принес привет от моих далеких друзей…
Принес поцелуй от умершей матери моей…
Тут Фирдоуси вспомнил свою мать, которую никогда не видел…
Вернее , видел всего один раз… при рождении…
Но не забыл…
И блаженно заплакал…
Сказано: " Блаженны плачущие , ибо утешатся…"…
И он утешился…
Какая – то лунная… необъятная то ли печаль… то ли радость родились в его душе,
Как вешний ручей в снегах…
Да…
И тут, у столетней арчи, появился гималайский медведь…
Четвероногий буддийский мудрец Хирс Бомбо Хо Хутухта,
Который постиг мудрость всех медведей и гималайских мудрецов…
Мудрец Бомбо Хо Хутухта устал быть человеком в кровавый XXI век
И в Колесе Сансары перевоплотился в медведя…
А потом прилетел горный орел Еккут Хан,
Который видел дальше всех памирских и тянь - шаньских орлов,
Но боялся глядеть вдаль…
Ибо видел там взрывы атомных бомб,
От которых слепнут даже дальнозоркие орлы…
А потом прилетел павлин Аббас Ассаргаддон,
Многоцветный хвост которого
Не уступал по Райской красоте всем коврам Ирана и Китая…
Ибо ковры творит человек…
А хвост павлина – Аллах!..
Потом приползла очковая кобра Шарра – Шутта,
Которая лучше всех цыган видела чрез свои очки,
Куда ползет Слепое Человечество,
Ведомое безумными сребролюбивыми жрецами - ворами,
Но молчала,
Как молчат угнетенные трусливые народы…
А их множество…
И они множатся…
А зачем такие Творцу?..
А потом прискакал горный баран Архар - Аргалли Арргишти Арр,
Который мог от Высокой любви перелететь с одной скалы на другую…
С одного ущелья - на другое…С одной горы на другую…
Последний летающий Рыцарь Любви
В эпоху скучного ползучего человечьего секса…
О, Господь!..
Ужель Любовь осталась только средь летающих горных баранов?..
А потом из вечнобьющегося… незамерзающего родничка у корней арчи
Выпрыгнул сомик – лопатонос Улль Джон из " Красной Книги"…
Современник и друг мамонтов… динозавров… ихтиозавров и палеозавров…
Но они ушли…
А он – остался…
Но он говорит… шепчет:
- Земля повернется и они вернутся…
Я жду их…
И странные пришельцы окружили украшенную бумажными игрушками арчу…
И тоже запели древнюю песню:
- Пришел суслик… пришел суслик Чингисхана и Тимурхана…
Да…
В Последние Времена звери … птицы… рыбы… змеи станут мудрее человеков…
Тогда перепуганный… удивленный мальчик Фирдоуси вскочил с яктака - чапана
И хотел бежать в кишлак к отцу,
Но вдруг увидел человечьи глаза медведя.. орла… павлина… кобры… архара… и сомика – лопатоноса…
И в этих глазах была… текла… сияла … манила бездонная материнская любовь,
Которую никогда не знал мальчик - полусирота…
И Фирдоуси замер…
А потом снял с головы баранью шапку
И посадил в нее сомика – лопатоноса,
Чтобы он не замерз в снегах…
И тут Фирдоуси пожалел, что он не вырезал из рисовой бумаги слона,
Тогда бы и слон,
Этот Учитель и Ученик… и Собеседник Блаженного Будды, появился на снегах…
Эйххх…
И тут, вдруг, начался в лазоревых синих, как памирский лазурит, небесах
Неслыханный алмазно ослепительный звездопад,
Который бывает только в августе – звездопаднике!..
Айхйяяя!..
Но тогда сыплются теплые, как парное молоко коров, звезды…
А здесь летели ледяные алмазы, как сосульки с голых скал…
И звезды осыпали арчу
И одна даже застряла на ее вершине,
Венчая ее, как царицу, бриллиантовой короной!..
Айхххяяя…
Айххх..
И потрясенный Фирдоуси закричал от радости!..
От невиданного Небесного Сияния!..
И хотел позвать отца, чтобы тот увидел эту арчу!.. этот звездопад!..
Этих, осыпанных звездами, зверей и птиц!..
Эти полыхающие в звездах горы!..
О,Творец!..
О Ночь Рождества!..
Как же я не знал ничего о Тебе!..
Как же я проспал столько Ночей Рождества…
Как же я был беден…
Нищ… печален… одинок…
Ойххх…
И тут, вдруг,
На дальней козьей тропе явилось кудрявое,
Как каракулевый барашек , белопенное облако…
И оно медленно двигалось.. летело… плыло к арче…
И все звери… птицы… рыба… змея замерли…
Ибо почуяли, что приближается что – то Небесное… Нездешнее… Таинственное…
А Облако близилось …
И вот замерло у арчи…
И там, в густом молочном теплом тумане, стоял Странник
В милоти древних пророков и летних сандалиях …
Странная одежда средь ледяных снегов…
Но Облако согревало… грело… берегло Его…
Как белое летучее верблюжье одеяло…
А в руках у Него был ковровый хурджин – мешок…
И Он улыбался в тумане Облака…
А потом вышел из тумана и вынул из хурджина золотые игрушки…
Золотого медведя… Золотого орла…
Золотого павлина… Золотую кобру…
Золотого архара и Золотого сомика - лопатоноса…
И тогда арча радостно наклонилась к Нему
И приняла Его Золотые дары…
И на столетней арче, рядом с бумажными игрушками Фирдоуси,
Засверкали Золотые…
А Фирдоуси поднял со снега мохнатый яктак- чапан и бросился к Страннику :
- Таго!.. Дядя!..
Наденьте яктак!.. Холодно!.. Зима в горах ледяная…
Тогда Странник обнял мальчика :
- Фирдоуси!.. Сын мой!..
Мне тепло от вас… от тебя…
И Он медленно обошел вокруг арчи и погладил Отчими Перстами
Блаженно притихших медведя… орла… павлина… архара… кобру… сомика – лопатоноса…
И Фирдоуси уже понял, Кто перед ним,
Но убоялся назвать Его Имя :
- Таго!.. Дядя!..
Странник!..
Путник Тысячелетий !..
Тебе Две Тысячи лет…
А мне всего десять…
Побудь еще с нами…
Сойдем в кишлак…
Разбудим моего отца – слепца, который спит в Рождественскую Ночь…
Выпьем ширчай с козьим сыром…
Но Странник уже возвращался в летучее Облако
И Облако медленно содвинулось:
- Мальчик! Фирдоуси…
Родной сын мой…
Много еще одиноких на Земле …
И всех надо повидать… утешить…
А Ночь Рождественская одна…
Аааааааа…
Фирдоуси проснулся рано…
Отец спал еще…
Мальчик надел его мохнатый яктак - чапан и вышел в рань…
Снега пылали неоглядно… необъятно …
Солнце уже вышло из – за горы…
Фирдоуси вытер свежим крупитчатым снегом лицо, чтобы проснуться…
Чтобы вспомнить уже туманный… уже тающий Рождественский Сон…
Айххх…
А потом он быстро поднялся по хрусткой снежной тропе к любимой своей арче …
На снегу, под арчей, было множество следов зверей , птиц, змей, людей …
А на арче сверкали… колыхались от утреннего ветерка его бумажные игрушки…
И!..
И неподвижно сияли чистым нетронутым первородным золотом Золотой медведь…
Золотой орел …. Золотой павлин…
Золотая Кобра... Золотой архар…
Золотой сомик – лопатонос…
А далеко .. далеко… далеко…
В ослепительных снежных горах плыло… уплывало… убывало… растворялось в синеве небес
Курчавое… молочное Облако… облако… облачко…
Ауууууу…
Тогда Фирдоуси изо всех сил воскричал :
- О,Боже!
О, Исо!
О, Иисус Христос!..
Не покидай нас!..
Не уходи!..
Возвращайся!..
Ааааяяяя!...
И горное эхо понесло его Крик по всему ущелью!..
По всем ледяным пикам… вершинам!..
По всем бездонным пропастям!.. ледникам!..
По всем замерзшим алмазным рекам и жемчужным водопадам!..
По всему Памиру!..
А потом - по всему Тянь - Шаню!..
А потом - по всем Гималаям!..
А потом - по Всему Миру!..
По Всей Земле:
- Отче!..
Спасе !..
Иисус Христос!..
Не покидай нас!..
Не уходи!..
январь, 2023