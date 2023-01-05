 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Рождественская ночь в заброшенном кишлаке (рождественская сказка), - Тимур Зульфикаров
10:04 07.01.2023

Рождественская ночь в заброшенном кишлаке
рождественская сказка
Тимур Зульфикаров

Добрые, милые друзья !

Пред Рождеством и Новым годом, когда во всем мире разливается невидимая Благодать, я делаю елочные игрушки,

мастерю домик для гномов, плету из серебряных и золотых нитей Вифлеемскую Звезду...

Прошедший год был очень трудный и я просила Поэта написать Рождественскую сказку , чтобы порадовать души опечаленных ... уставших людей!..

И Тимур Зульфикаров написал эту сказку!

И она уже многих спасает от печали... от тяжелых мыслей и дарит Великую Надежду.

Дети и взрослые вместе читают ее вслух.

Ирина Дмитриева-Ванн

Рождественская ночь в заброшенном кишлаке
Рождественская сказка
В самых неприступных горах Памира,

В заброшенном кишлаке Йезд Зардушт Саббах,

Жили последние звездознатцы… звездочеты - зороастрийцы…

Кишлак был древний,

Словно из Глиняных… Каменных Допотопных Времен…

В нем не было ни машин… ни телевизоров… ни компьютеров…

Не было цивилизации XXI века Золотого тельца…

А были яки… ослы… козы… бараны…

И необъятные небеса и горы…

Айхххх…

Дочеловечья… и зачеловечья воля!.. бескрайность… бесконечность…

Где ты…

В душе ты…

Душа – Ты…

А мы в городах забыли о душе…

Все жители кишлака давно ушли в долины…

В города…

В XXI век…

Остались только пустые каменные дома…

Да чабан - зороастриец Далершо Артаксеркс Кир

Да его десятилетний сын Фирдоуси,

Тоненький мальчик , прозрачный, как первый подснежник на скале…

А мать Фирдоуси, красавица Нилюфар Бегум, умерла в родах…

Она не выдержала одиночества в осиротевшем кишлаке…

Она была хрупкая… нежная… ломкая душа

И ушла на самую Высокую Гору, о которой памирские суфии – старцы ,

Которые от одиночества летают над горами,

Говорят, что никто из живых не видит эту Гору…

А видят только мертвые…

Говорят, что на вершине этой Горы

Плещется вечноцветущий… медововеющий Сад…

И Нилюфар Бегум ушла в этот Сад…

Эйххх…

А Далершо Артаксеркс Кир тоже хотел покинуть пустынный каменный кишлак

И уйти с сыном в долину, где шумел XXI век…

Но он не хотел расстаться с возлюбленной женой Нилюфар Бегум,

Которая ждала его в Саду…

Да и всеми на земле забытый Пророк Зардушт Зороастр

По ночам сходил с близкой Звезды Сухейль на крышу его каменного домика,

Где весной росли гранатовые опьяняющие маки,

И они пили памирский ширчай с козьим сыром

И говорили о Судьбах Человечества…

А на звездноседой голове Пророка была мохнатая шапка из шкуры яка,

А на шапке покоился… дремал огромный гриф – бородач…

И Пророк печально шептал:

- Далершо Артарксеркс Кир,

Если и ты покинешь кишлак,

Я останусь совсем один

И не к кому мне будет сходить со звезд на Землю

И пить веселый хмельной ширчай с козьим сыром…

И беседовать с чабаном – мудрецом…

Айхххяяя…

Человечество неблагодарно…

И забывает древних Пророков… Учителей…

Забудет Оно в Песках Времен и Нынешних Пророков…

Но ты, Далершо, из благородных и благодарных…

Да…

Потом Пророк, уже усохший от ветхости, одиночества и звездных путешествий,

Садился на грифа – бородача и улетал…

Ииийхххх…

Он был Пророк Звезд… Огня и Справедливости…

И если Звезды и Огонь еще летали над Землей и по Земле…

То Справедливость часто уходила с Земли…

Покидала Человечество… улетала вместе с Зороастром…

А зачем Человечество без Справедливости Творцу?..

А?..

Суровый Далершо запрещал сыну Фирдоуси не спать по ночам

И подслушивать их беседы с Зороастром…

Он боялся, что мальчик, похожий на свою неземную мать,

Улетит к ней вместе с Пророком Звезд…

Но Фирдоуси, тайком от отца, прятался под крышей или влезал на дерево,

Чтобы слышать разговоры отца с забытым Пророком Огня… Звезд и Справедливости…

И вот однажды, глухой зимой, прячась под крышей,

Фирдоуси услышал, как Пророк сказал:

- Далершо!..

Сегодня Великая Ночь…

Сегодня Ночь Рождества Христа…

Ему исполняется 2023года…

Айххххх….

Многие люди на Земле пошли за Ним

И забыли про меня…

Но я всегда, на моих Звездах, праздную эту Ночь Рождества,

Как празднуют Ее на Земле…

Украшаю мое древо Хаому золотыми и серебряными звездами…

Пью дремучее вино древних поэтов - Мусаллас…

И пою зазвездные… вселенские Песни Небесных Сфер и Млечного Пути…

" А Месяц, словно Белый Ослик,

Влечет Караван Ночных Звезд

На далекие пастбища звездные,

Где когда – то я был урожден…

На далекие кладбища звездные,

Где когда – то я буду похоронен…"…

Прощай!..

И Пророк радостно отлетел на звезды на грифе своем,

Чтобы отпраздновать в Небесах Рождество Христово…

Айхххх… Ойххх… Эйхххх…

И вот ночью,

Когда Далершо Артаксеркс Кир

Вернулся в дом и хрипло глухо уснул,

Фирдоуси вырезал из белой рисовой синьцзянской бумаги орла… павлина… медведя…

Горного архара - аргали… змею - кобру и маленького сомика –лопатоноса,

Который жил только в горных ручьях и давно уже числился в Красной Книге

Исчезающих зверей и растений…

Потом мальчик надел на себя отцовский … чабанский мохнатый яктак – чапан - халат

И вышел в ночь, путаясь… теряясь в огромном яктаке…

Ночь была лунная…

Снежная… ледяная.. чистая… необъятная… шелковая…

Ночь была – бездонный Колодезь Звезд…

Ах, вот бы искупаться… очиститься в этом Колодезе!..

А разве мы не купаемся в этом Колодезе?..

И не уходим в Него навек?..

И где следы наши?..

Нет их…

А старые чабаны – звездознатцы говорят,

Что в такую Ночь

Можно увидеть Лик Самого Всевышнего…

Да!..

И Этот Лик - больше Вселенной…

Айхххйяя…

И вот по снежной звончатомерзлой тропе

Фирдоуси поднялся на вершину горы Ария – Арья,

У подножия которой лепился его кишлак…

Там росла столетняя арча ,

В тени которой мальчик любил дремать весной и летом…

А сейчас зима была…

И лунно сияли вершины - пики вечноснежных гор…

Фирдоуси вытащил из – за пазухи самодельные свои бумажные игрушки

И украсил ими изумрудно – снежную арчу…

Казалось, что арча сама помогала ему украшать себя

И тянула к мальчику свои мохнатые ветви,

Как мать к дитя…

А окрест пылали альпийские пустынные снега…

Никого не было вокруг…

Ни одного следа на снегу…

Потом Фирдоуси расстелил на снегу отцовский обильный яктак – чапан

И прилег на него…

И от вселенского одиночества вдруг запел старинную песню пастухов,

Которую любили петь Чингисхан и Амир Тимур,

Которые мечтали стать пастухами стад,

А стали Пастухами Человеков:

- Пришел суслик!.. Пришел суслик!..

Пришел суслик Чингисхана и Тимур хана!..

Принес привет от моих далеких друзей…

Принес поцелуй от умершей матери моей…

Тут Фирдоуси вспомнил свою мать, которую никогда не видел…

Вернее , видел всего один раз… при рождении…

Но не забыл…

И блаженно заплакал…

Сказано: " Блаженны плачущие , ибо утешатся…"…

И он утешился…

Какая – то лунная… необъятная то ли печаль… то ли радость родились в его душе,

Как вешний ручей в снегах…

Да…

И тут, у столетней арчи, появился гималайский медведь…

Четвероногий буддийский мудрец Хирс Бомбо Хо Хутухта,

Который постиг мудрость всех медведей и гималайских мудрецов…

Мудрец Бомбо Хо Хутухта устал быть человеком в кровавый XXI век

И в Колесе Сансары перевоплотился в медведя…

А потом прилетел горный орел Еккут Хан,

Который видел дальше всех памирских и тянь - шаньских орлов,

Но боялся глядеть вдаль…

Ибо видел там взрывы атомных бомб,

От которых слепнут даже дальнозоркие орлы…

А потом прилетел павлин Аббас Ассаргаддон,

Многоцветный хвост которого

Не уступал по Райской красоте всем коврам Ирана и Китая…

Ибо ковры творит человек…

А хвост павлина – Аллах!..

Потом приползла очковая кобра Шарра – Шутта,

Которая лучше всех цыган видела чрез свои очки,

Куда ползет Слепое Человечество,

Ведомое безумными сребролюбивыми жрецами - ворами,

Но молчала,

Как молчат угнетенные трусливые народы…

А их множество…

И они множатся…

А зачем такие Творцу?..

А потом прискакал горный баран Архар - Аргалли Арргишти Арр,

Который мог от Высокой любви перелететь с одной скалы на другую…

С одного ущелья - на другое…С одной горы на другую…

Последний летающий Рыцарь Любви

В эпоху скучного ползучего человечьего секса…

О, Господь!..

Ужель Любовь осталась только средь летающих горных баранов?..

А потом из вечнобьющегося… незамерзающего родничка у корней арчи

Выпрыгнул сомик – лопатонос Улль Джон из " Красной Книги"…

Современник и друг мамонтов… динозавров… ихтиозавров и палеозавров…

Но они ушли…

А он – остался…

Но он говорит… шепчет:

- Земля повернется и они вернутся…

Я жду их…

И странные пришельцы окружили украшенную бумажными игрушками арчу…

И тоже запели древнюю песню:

- Пришел суслик… пришел суслик Чингисхана и Тимурхана…

Да…

В Последние Времена звери … птицы… рыбы… змеи станут мудрее человеков…

Тогда перепуганный… удивленный мальчик Фирдоуси вскочил с яктака - чапана

И хотел бежать в кишлак к отцу,

Но вдруг увидел человечьи глаза медведя.. орла… павлина… кобры… архара… и сомика – лопатоноса…

И в этих глазах была… текла… сияла … манила бездонная материнская любовь,

Которую никогда не знал мальчик - полусирота…

И Фирдоуси замер…

А потом снял с головы баранью шапку

И посадил в нее сомика – лопатоноса,

Чтобы он не замерз в снегах…

И тут Фирдоуси пожалел, что он не вырезал из рисовой бумаги слона,

Тогда бы и слон,

Этот Учитель и Ученик… и Собеседник Блаженного Будды, появился на снегах…

Эйххх…

И тут, вдруг, начался в лазоревых синих, как памирский лазурит, небесах

Неслыханный алмазно ослепительный звездопад,

Который бывает только в августе – звездопаднике!..

Айхйяяя!..

Но тогда сыплются теплые, как парное молоко коров, звезды…

А здесь летели ледяные алмазы, как сосульки с голых скал…

И звезды осыпали арчу

И одна даже застряла на ее вершине,

Венчая ее, как царицу, бриллиантовой короной!..

Айхххяяя…

Айххх..

И потрясенный Фирдоуси закричал от радости!..

От невиданного Небесного Сияния!..

И хотел позвать отца, чтобы тот увидел эту арчу!.. этот звездопад!..

Этих, осыпанных звездами, зверей и птиц!..

Эти полыхающие в звездах горы!..

О,Творец!..

О Ночь Рождества!..

Как же я не знал ничего о Тебе!..

Как же я проспал столько Ночей Рождества…

Как же я был беден…

Нищ… печален… одинок…

Ойххх…

И тут, вдруг,

На дальней козьей тропе явилось кудрявое,

Как каракулевый барашек , белопенное облако…

И оно медленно двигалось.. летело… плыло к арче…

И все звери… птицы… рыба… змея замерли…

Ибо почуяли, что приближается что – то Небесное… Нездешнее… Таинственное…

А Облако близилось …

И вот замерло у арчи…

И там, в густом молочном теплом тумане, стоял Странник

В милоти древних пророков и летних сандалиях …

Странная одежда средь ледяных снегов…

Но Облако согревало… грело… берегло Его…

Как белое летучее верблюжье одеяло…

А в руках у Него был ковровый хурджин – мешок…

И Он улыбался в тумане Облака…

А потом вышел из тумана и вынул из хурджина золотые игрушки…

Золотого медведя… Золотого орла…

Золотого павлина… Золотую кобру…

Золотого архара и Золотого сомика - лопатоноса…

И тогда арча радостно наклонилась к Нему

И приняла Его Золотые дары…

И на столетней арче, рядом с бумажными игрушками Фирдоуси,

Засверкали Золотые…

А Фирдоуси поднял со снега мохнатый яктак- чапан и бросился к Страннику :

- Таго!.. Дядя!..

Наденьте яктак!.. Холодно!.. Зима в горах ледяная…

Тогда Странник обнял мальчика :

- Фирдоуси!.. Сын мой!..

Мне тепло от вас… от тебя…

И Он медленно обошел вокруг арчи и погладил Отчими Перстами

Блаженно притихших медведя… орла… павлина… архара… кобру… сомика – лопатоноса…

И Фирдоуси уже понял, Кто перед ним,

Но убоялся назвать Его Имя :

- Таго!.. Дядя!..

Странник!..

Путник Тысячелетий !..

Тебе Две Тысячи лет…

А мне всего десять…

Побудь еще с нами…

Сойдем в кишлак…

Разбудим моего отца – слепца, который спит в Рождественскую Ночь…

Выпьем ширчай с козьим сыром…

Но Странник уже возвращался в летучее Облако

И Облако медленно содвинулось:

- Мальчик! Фирдоуси…

Родной сын мой…

Много еще одиноких на Земле …

И всех надо повидать… утешить…

А Ночь Рождественская одна…

Аааааааа…

Фирдоуси проснулся рано…

Отец спал еще…

Мальчик надел его мохнатый яктак - чапан и вышел в рань…

Снега пылали неоглядно… необъятно …

Солнце уже вышло из – за горы…

Фирдоуси вытер свежим крупитчатым снегом лицо, чтобы проснуться…

Чтобы вспомнить уже туманный… уже тающий Рождественский Сон…

Айххх…

А потом он быстро поднялся по хрусткой снежной тропе к любимой своей арче …

На снегу, под арчей, было множество следов зверей , птиц, змей, людей …

А на арче сверкали… колыхались от утреннего ветерка его бумажные игрушки…

И!..

И неподвижно сияли чистым нетронутым первородным золотом Золотой медведь…

Золотой орел …. Золотой павлин…

Золотая Кобра... Золотой архар…

Золотой сомик – лопатонос…

А далеко .. далеко… далеко…

В ослепительных снежных горах плыло… уплывало… убывало… растворялось в синеве небес

Курчавое… молочное Облако… облако… облачко…

Ауууууу…

Тогда Фирдоуси изо всех сил воскричал :

- О,Боже!

О, Исо!

О, Иисус Христос!..

Не покидай нас!..

Не уходи!..

Возвращайся!..

Ааааяяяя!...

И горное эхо понесло его Крик по всему ущелью!..

По всем ледяным пикам… вершинам!..

По всем бездонным пропастям!.. ледникам!..

По всем замерзшим алмазным рекам и жемчужным водопадам!..

По всему Памиру!..

А потом - по всему Тянь - Шаню!..

А потом - по всем Гималаям!..

А потом - по Всему Миру!..

По Всей Земле:

- Отче!..

Спасе !..

Иисус Христос!..

Не покидай нас!..

Не уходи!..

январь, 2023

Источник - завтра
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1673075040


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