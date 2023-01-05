В Узбекистане запущен новый портал статистики - siat.stat.uz

10:18 07.01.2023

Госкомстат запустил новый портал статистики Узбекистана, представляющий собой единую базу данных официальной статистики.



Государственный комитет по статистике Узбекистана запустил новый статистический портал siat.stat.uz, основанный на интегрированной информационной системе (SIAT).



Как говорится в сообщении комитета, система объединяет источники статистики в единое хранилище данных и позволяет визуально представлять их через таблицы, графики, диаграммы и картограммы.



госкомстат, статистика



Портал формирует единую базу данных официальной статистики и дает возможность получить данные за определенный период.



"При помощи информационной системы SIAT время публикации официальной статистики и поиска ее пользователями сократилось в 5−10 раз, а время интеграции на основе отдельных запросов - с 10 до 1 дня. Эта система была положительно оценена международными организациями, в том числе экспертами организации Open Data Watch", - говорится в сообщении.



госкомстат, статистика



В настоящее система SIAT содержит в общей сложности более 1700 наборов официальных статистических показателей по 19 направлениям, динамические ряды за последние 10 лет, а также макропоказатели за последние 30 лет.



Их можно бесплатно просматривать в разных форматах (Excel, PDF и JPG). Кроме того, для независимой интеграции сторонними сервисами предоставляется доступ в машиночитаемых форматах (CSV, JSON и XML).



Портал доступен на узбекском, русском и английском языках.