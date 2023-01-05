Politico: Пора готовиться к плохим новостям из-за варианта COVID-19 "кракен"

10:33 07.01.2023

Обозреватель Politico Карло Мартушелли призвал европейцев приготовиться к плохим новостям из-за угрозы распространения подварианта омикрон-штамма "кракен".

Как он отметил в своем материале, вариант коронавируса XBB.1.5 активно распространяется. Вполне вероятно, что он более сильный и имеет ряд преимуществ перед циркулирующими в настоящий момент омикрон-штаммами.



Мартушелли, ссылаясь на данные Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, указывает, что подвариант "кракен" выявили в Соединенных Штатах еще 22 октября прошлого года, при этом, по информации ведомства, XBB.1.5 стал "наиболее трансмиссивным подвариантом".



"Данные, поступающие из США, свидетельствуют о том, что... число случаев удваивается каждые девять дней", - написал он.



Ранее доктор медицинских наук Вячеслав Жемчугов в беседе с НСН выразил мнение, что грипп на данный момент несет больше рисков, чем коронавирус, но вакцинироваться нужно и от того, и от другого.