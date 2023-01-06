"Да здравствует иракский суд!": в Ираке выдан ордер на арест Трампа

11:04 07.01.2023

6 января 2023



Дональд Трамп и Касем Сулеймани. Иллюстрация: Salon

Глава Высшего судебного совета Ирака Фаик Зейдан выдал ордер на арест бывшего президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает новостной портал "Багдад Аль-Яум".



Выступая на церемонии по случаю третьей годовщины со дня смерти знаменитого иранского генерала Касема Сулеймани и руководителя иракских вооруженных формирований "Аль-Хашд Аш-Шааби" Абу Махди аль-Мухандиса, Зейдан заявил:



"…ответственность того, кто совершил преступление против вождей победы (Сулеймани и аль-Мухандиса) перед лицом суда лишь удваивается".

Он также отметил:



"Суд знакомился с фактами преступлений согласно доказательствам и уликам, полученным от органов и служб безопасности… я призываю их приложить все свои усилия, чтобы найти доказательства, в которых мы нуждаемся".



Как ранее сообщало агентство EADaily, в Иране, Ираке, Ливане и ряде других стран прошли траурные церемонии по случаю очередной годовщины гибели генерала Сулеймани и командующего "Аль-Хашд Аш-Шааби" аль-Мухандиса, убитых близ аэропорта Багдада по приказу Дональда Трампа. Аятолла Хаменеи охарактеризовал действия США как акт международного государственного терроризма, с чем согласился и российский лидер Владимир Путин.



Агентство EADaily также приводило заявление лидера иракского "Движения национальной мудрости" Аммара аль-Хакима, отметившего, что убийство аль-Мухандиса и генерала Сулеймани является преступлением США, которому нет никакого прощения:



"Мы считаем, что зверское преступление, совершенное США в международном аэропорту Багдада, является ошибкой американцев в отношении прав иракцев и их гостей, которому [преступлению] нет прощения, после всех принесенных жертв, героизма и побед над террористами".

Иракский политический и религиозный деятель отметил, что данный шаг Вашингтона привел лишь к усилению позиций террористов, вызвав обратный эффект.



Стоит отметить, что Сулеймани являлся одним из архитекторов региональной стратегии Ирана и эффективно боролся с террористическими организациями в Ираке и Сирии, в первую очередь с ИГИЛ (ИГ, организация запрещена в РФ), чья такфиристская идеология представляла особую опасность для шиитов. После гибели знаменитого военачальника иранское руководство пообещало отомстить американцам и лично Трампу за совершенное злодеяние.