"Мечты не сбываются": Нетаньяху может забыть о нормализации с Саудовской Аравией

11:06 07.01.2023

6 января 2023



Высокопоставленный израильский чиновник раскритиковал министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира за посещение мечети Аль-Акса, заявив, что этот шаг "уничтожил возможность для нормализации отношений с Саудовской Аравией". Об этом сообщает израильская газета Haaretz.



Газета ссылается на неназванного израильского чиновника, который сказал:



"…сейчас нет возможности развивать отношения с Саудовской Аравией, пока Бен-Гвир и (Бецалель) Смотрич находятся в правительственной коалиции".

Новым министром финансов Израиля стал Бецалель Смотрич, поддерживающий упразднение Палестинской автономии и аннексию Западного берега.



Газета добавила, что разговоры премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху об активизации нормализации отношений со странами Персидского залива, включая Саудовскую Аравию, "оторваны от реальности".



В газете также отметили:



"…нескольких минут блужданий Бен-Гвира в Аль-Аксе было достаточно, чтобы международное сообщество дало понять Нетаньяху, что оно не будет терпеть капризы его нового правительства".



Арабские, исламские и международные реакции стали для Нетаньяху четким сигналом. После визита Бен-Гвира Саудовская Аравия встала в авангарде арабо-мусульманских протестов: агентство EADaily отмечало, что мечеть Аль-Акса является третьей по значимости святыней в исламе после Заповедной мечети и мечети Пророка.



Ронни Шакед, исследователь из Научно-исследовательского института содействия миру имени Гарри Трумэна при Еврейском университете в Иерусалиме отметил, что Нетаньяху был шокирован реакцией арабского и мусульманского мира, ЕС и США:



"Проблема не в Бен-Гвире, который известен своими экстремистскими идеями, а в том, кто дал ему разрешение посетить Аль-Аксу, то есть Нетаньяху…Бен-Гвир будет работать над тем, чтобы сократить срок функционирования правительства Нетаньяху…Через две недели он потребует легализовать поселения, созданные на Западном берегу. Так что же тогда будет делать Нетаньяху?".