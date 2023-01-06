 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В России больше не соберется "Гайдаровский форум". Рассосалась тусовка
12:05 07.01.2023

Гайдаровский шабаш загнулся
Алексей Иванов
6.01.23

Кстати, если вдруг кто-то пропустил.

Подведена символическая черта - захлопнулся Гайдаровский форум. Ежегодная международная научно-практическая конференция, проходившая с 2010 года, больше не состоится.

Организаторами форума выступали Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара (Институт Гайдара) и Ассоциация инновационных регионов России; фактически мероприятие было суперзначимой сислибовской площадкой под предводительством Алексея Кудрина (которого СМИ называли "духовным лидером" богомерзкой тусовки), Владимира Мау, Анатолия Чубайса, Игоря Шувалова, Германа Грефа, Антона Силуанова, Эльвиры Набиуллиной, Михаила Швыдкого и др.

В последний раз Гайдаровский форум состоялся 13-14.01.2022. Эксперты разной степени медийности вещали о цифровой трансформации, продвигали зеленую повестку... А потем СВО смешала все либеркарты.

Как заявили ТАСС в РАНХиГС, форум дал дуба из-за "необходимости пересмотра выстроенных годами алгоритмов и взаимодействия с внешними и внутренними аудиториями". Экая застенчивая формулировочка, хе-хе.

Блогер, общественно-политический деятель Андрей Куприков: "Новый год сходу принес хорошую новость. Ежегодный сходняк либерастов, компрадоров, пятоколонников, приватизаторов, спекулянтов и прочих портфельных инвеститоров, в простонародье упырей и гнид, именуемый Гайдаровский форум, отменяется по причинам того, что проводить его некому, не на что, незачем и не о чем. Чубайс в бегах, Кудрин свалил партизанить в Яндекс, Мау шхерится в Израиловке, оставшиеся предпочитают откреститься от почетной роли знаменосцев всея российской либерастии, и судорожно пытаются изображать на сытых едальниках неистовый патриотизм. Денег на проведение упыриного шабаша решено не давать, а сам факт его существования проигнорировать, потому как ну совсем уже неприлично проводить парад либеральных ценностей, когда уже 10 месяцев продавцы, распространители и внедрятели этих ценностей публично ими подтираются, сморкаются в них и лепят из них затейливые оригами. В общем, все символы веры в невидимую руку рынка, незыблемость частной собственности, международного права и прочие артефакты на поверку оказались засохшим собачьим дерьмом, завернутым в яркую упаковку, и предназначенным исключительно на экспорт туда, где на это дерьмо в обертке туземные жители готовы были менять свои богатства и ресурсы. Ну и о чем тогда бухтеть? Мало того, что у всех последователей этой ублюдочной секты вид был бы бледный, так ведь еще им могли и предъявить, мол, а где же все то щасте, про которое вы, граждане воры, подонки, скоты и мразота 30 лет рассказывали доверчивым гражданам? Причем вопросы могли бы задавать совсем не либерально, а музыкально, по-вагнеровски, органным методом проталкивания труб большого диаметра в пухлые задницы для извлечения особо надрывных звуков".

Источник - завтра
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