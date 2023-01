Талибы вернули афганских женщин в раннее Средневековье

12:32 07.01.2023 ТАЛИБЫ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО ЛИШАЮТ АФГАНСКИХ ЖЕНЩИН ОСНОВНЫХ ПРАВ, В ТОМ ЧИСЛЕ НА ОБРАЗОВАНИЕ И РАБОТУ

Вторник, 03 Января 2023

В минувшем году Афганистан превратился в единственную страну на планете, где половине населения запрещено получать образование, работать и развиваться (единственное подобие - зона, контролировавшаяся ИГ в Ираке и Сирии). И если в первое время руководители движения "Талибан", захватившего власть в августе 2021 года и находящегося под санкциями ООН за террористическую деятельность, еще обещали, что будут соблюдать права женщин и этнических меньшинств, то вскоре об этом было забыто. Для начала они ликвидировали министерство по делам женщин, а вместо него учредили министерство по поощрению добродетели и предотвращению порока. Последние их инициативы – запреты женщинам работать в неправительственных некоммерческих организациях (НПО, НКО) и получать высшее образование (а, значит, и "умные" профессии).



Сегодня более 90 процентов из 38 миллионов жителей Афганистана живут в бедности и около 23 миллионов из них столкнулись с острым голодом, отмечают СМИ. Но вместо того, чтобы попытаться справиться с рухнувшей экономикой и вывести страну из финансовой изоляции, талибы все свои усилия направляют на ограничения прав женщин, оправдывая это некой религиозной необходимостью.



ЗАПРЕЩЕНИЕ РАБОТАТЬ В НПО

24 декабря, ссылаясь на письмо афганского министерства экономики, СМИ сообщили что талибы запретили допускать женщин к работе в местных и иностранных неправительственных организациях.



Соответствующее уведомление было направлено во все частные учреждения на территории Афганистана. Работу сотрудниц надлежало приостановить "до дальнейшего уведомления" под угрозой отзыва разрешения на деятельность организации. Неясно, распространяется ли это правило на иностранных сотрудниц НПО; но, учитывая общую ситуацию в стране, скорее да, чем нет.



Решение обосновывалось тем, что некоторые женщины-сотрудницы НПО якобы не придерживались норм одежды, предписанных исламом.



По словам представителя министерства экономики Абдулрахмана Хабиба, запрет распространяется на организации, входящие в состав координационного органа Афганистана для гуманитарных организаций, известного как ACBAR, в котором состоят более 180 местных и международных НПО. ООН часто нанимает такие группы для операций гуманитарного характера.



Десятки организаций работают в отдаленных районах Афганистана, и многие из их сотрудников - женщины, так что запрет помешает их работе, отмечает The Guardian. В заявлении Международного комитета спасения (IRC ) говорится, что его более 3000 сотрудниц в Афганистане играют "критическую роль в доставке гуманитарной помощи" в страну. Представитель международной неправительственной организации, занимающейся раздачей продуктов питания, сказал, что запрет стал "большим ударом", - указывает The Guardian.



1



Аманах Нашенас, 45-летняя афганская учительница, плачет во время интервью с Assosiated Press o состоянии образования в школе в Кабуле. 22 декабря 2022 года. Фото AP



Европейский союз, крупный спонсор действующих в Афганистане гуманитарных организаций, осудил решение талибов и заявил, что оценивает "воздействие, которое оно окажет на нашу помощь на местах".



Госсекретарь США Энтони Блинкен сказал, что запрет будет "разрушительным" для афганцев, поскольку он "прервет жизненно важную помощь миллионам".



Совбез ООН тоже осудил решение движения "Талибан", в организации подчеркнули, что подобные решения нарушают базовые права женщин и противоречат гуманитарным принципам.



ЗАПРЕТ НА ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

За несколько дней до этого, 20 декабря, талибы объявили, что афганским женщинам отныне запрещено обучаться в университетах - как в частных, так и в государственных.



В заявлении министерства образования Афганистана говорилось, что ограничение доступа женщин в университеты вступает в силу немедленно и будет действовать до особого уведомления. Образовательным учреждениям вменяется в обязанность как можно скорее выполнить эти указания и проинформировать об этом власти.



Приемные экзамены в афганские университеты прошли всего три месяца назад и среди поступивших были тысячи молодых женщин, уже закончивших среднюю школу. В то же время талибы ограничили список дисциплин, которые девушки могут изучать. Для них оказались запрещены ветеринария, инженерное дело, экономика и агрономия, серьезные ограничения введены и при поступлении на факультеты журналистики.



Еще ранее, в 2021 году, талибы ввели в университетах раздельное обучение и отдельные входы для мужчин и женщин. Студенток при этом могли обучать либо другие представительницы их пола, либо мужчины старше определенного возраста.



Сообщается, что талибы выставили патрули на входе в университеты и не пропускают девушек, которым теперь запрещено там учиться.



Некоторые из студенток университетов в Кабуле устроили акции протеста, однако они были малочисленны и их быстро разогнали.



2



Афганские женщины скандируют лозунги во время акции протеста против запрета на университетское образование, 22 декабря 2022 года. Фото AP



"Они разрушили единственный мост, который соединял меня с моим будущим. (…) Я верила, что смогу учиться и изменить свое будущее и принести свет в свою жизнь, но они разрушили это", - сказала одна из девушек корреспонденту Би-би-си.



Другая изучала шариатское исламское право и утверждает, что запрет талибов противоречит "правам, которые дали ислам и Аллах". "Им бы [талибам] съездить в другие мусульманские страны и убедиться, что их действия исламскими не являются", - выразила она свое возмущение.



Этот запрет тоже вызвал международное осуждение. Члены Совета Безопасности ООН призвали отказаться от этой меры ради равноправного и полноценного участия женщин и девочек в жизни Афганистана. Министры иностранных дел стран "Большой семерки" призвали талибов отменить запрет, предупредив, что "гендерное преследование может быть приравнено к преступлению против человечности".



С осуждением выступила и Турция. По словам министра иностранных дел страны Мевлюта Чавушоглу, запрет не является "ни исламским, ни гуманным". "Что плохого в женском образовании? Какой вред это наносит Афганистану? Есть ли исламское объяснение? Наша религия, ислам, не против образования, наоборот, поощряет образование и науку", - заявил он.



Власти Саудовской Аравии, где до 2019 года также вводились жесткие ограничения для женщин, призвали талибов "изменить курс". В МИД страны выразили "удивление и сожаление" по поводу запрета на университетское образование, подчеркнув, что это решение было "удивительным для всех исламских стран".



Однако, пишет The Guardian, министр высшего образования Афганистана Неда Мохаммад Надим возраззил, что запрет направлен на предотвращение смешения мужчин и женщин в университетах, и, как он сам считает, некоторые преподаваемые предметы нарушают принципы ислама. "Мы говорили девушкам, чтобы они носили надлежащий хиджаб, но они его не носили и носили платья, как будто собираются на свадебную церемонию", - сказал он. - "Девочки изучали сельское хозяйство и инженерное дело, но это не соответствовало афганской культуре. Девочки должны учиться, но не в областях, противоречащих исламу и афганской чести".



3



Министр высшего образования Неда Мохаммад Надим



В соцсетях появилась видеозапись выступления того же Надима, по словам которого, если бы главной целью талибов было благополучие населения Афганистана и приобщение к цивилизации, то они бы отдали Усаму бен Ладена Америке, разрешили бы женщинам работать, а в двадцатилетней войне "Талибана" в Афганистане не было бы нужды. "Некоторые говорят, почему вы не открываете школы, не разрешаете смешанное образование, не разрешаете женщинам работать и не уделяете внимания национальным интересам. Для нас религия Бога важнее всего остального", - заявил Надим.



Он добавил, что талибы обязаны принуждать женщин носить хиджаб, и если в ответ против "Талибана" будут введены санкции, то "даже с помощью атомной бомбы" их невозможно будет отговорить от своего решения.



Вечером 22 декабря сотни девушек-студенток были выгнаны талибами из общежитий университетов в Кабуле, Джелалабаде и других городах Афганистана. В итоге большинство из них столкнулись с острой проблемой жилья, так как проживали вдали от своих семей, написал в своем телеграм-канале российский эксперт по Афганистану Андрей Серенко, ссылаясь на информационные источники в Афганистане.



В афганском сегменте соцсетей сообщается о случаях самоубийств студенток в знак протеста против решения режима талибов запретить девушкам обучение в вузах, передает Серенко. Только за один день покончили с собой студентка 3-го курса журфака и студентка медицинского факультета университета в провинции Нангархар. Около 70 преподавателей-мужчин афганских вузов подали в отставку в знак протеста против решения талибской хунты запретить афганским девушкам учебу в университетах.



Протест афганских студенток: девушки сжигают листки бумаги с записанными на них мечтами - кем хотели стать в будущем, после завершения учебы в университете



Мохаммад Ханиф Атмар, бывший министр иностранных дел Афганистана, один из основателей национального движения "За мир и справедливость Афганистана" по поводу запрета на обучение женщин в университетах сделал следующее заявление:



"Считаю этот шаг противоречащим, как ценностям исламской религии, так и основополагающим принципам прав человека, а также находящимся в полном противоречии с практикой и опытом международного цивилизованного общежития. Откуда возьмет Афганистан учителей, врачей, медсестер, судей, прокуроров, государственных служащих и работников десятков сфер и традиционно женских специальностей? Разве существующая в стране власть не отдает себе отчета в том, что ввергает страну в катастрофу? Это решение, несущее стране бедствия, должно быть незамедлительно отозвано".



Индийский журналист Рахул Шившанкар в своем Твиттере сообщил о попытках обхода наложенного запрета со стороны самих же талибов: "Хотя в Афганистане университеты теперь закрыты для девушек, высокопоставленные лидеры "Талибана" отправляют своих дочерей учиться за границу. Десятки лидеров афганских талибов отправили своих дочерей учиться в Пешавар, Карачи и Доху".



ЗАПРЕТ НА ПОСЕЩЕНИЕ ПАРКОВ

"Восторженные крики детей разносятся по парку развлечений в центре Кабула - они катаются на колесе обозрения, автодроме и небольших американских горках. Их отцы сидят на аттракционах вместе с ними или смотрят, как они катаются, и фотографируют - это редкие моменты радости в Афганистане, откуда чаще всего приходят мрачные новости. Но матери теперь не могут разделить радость детей и их счастливые воспоминания. Женщинам отныне запрещено посещать парки в Кабуле из-за жестких ограничений правящего в стране движения "Талибан", - передает корреспондент Би-би-си.



"Когда мы были в парке, десятки талибов наслаждались аттракционами", - добавляет автор статьи.



4



Запрещение посещать женщинам парки было озвучено в конце ноября. Примерно тогда же им запретили посещать бассейны и спортзалы в столице. Очевидно, что эти правила будут распространены на всю страну.



Представитель министерства по поощрению добродетели и предотвращению порока Мохаммад Акиф Мухаджер оправдывает это решение, говоря, что там не соблюдались исламские законы и нормы шариата, сообщает Би-би-си.



"В течение 15 месяцев мы давали нашим сестрам возможность наслаждаться посещением парков. Мы сказали женщинам, чтобы они следовали практике ношения хиджаба, но некоторые этого не делали. У нас были отдельные дни для мужчин и женщин для посещения парка, но это не соблюдалось", - утверждает Мухаджер.



Активистка Лайла Басим, одна из основателей библиотеки для женщин, имеющей тысячи книг на разных языках на различные темы, в беседе с Би-Би-си назвала ограничения в отношении женщин тревожными и печальными.



"Мне очень грустно думать обо всех свободах, которые мы потеряли. В других странах осваивают Марс, а мы здесь все еще боремся за основные права", - сказала она.



ЗАПРЕТ НА ПОКАЗ ЖЕНЩИН В ТЕЛЕСЕРИАЛАХ

Во второй половине ноября движение "Талибан" запретило афганскому телевидению показывать сериалы, в которых есть актрисы-женщины.



Созданное талибами министерство по распространению добродетели и искоренению порока установило восемь правил для вещателей. Копию инструкции опубликовал журналист Карим Амини. Судя по документу, эта правила таковы:



1. Телеканалы не должны показывать фильмы, противоречащие принципам шариата и афганским ценностям.



2. Запрещается показывать фильмы, которые распространяют и пропагандируют иностранную культуру и традиции и приводят к распространению аморальности.



3. Содержание юмористических и развлекательных программ не должно кого-либо унижать или оскорблять.



4. Запрещается показывать сериалы, которые оскорбляют религиозные ритуалы и человеческое достоинство.



5. Нельзя показывать в эфире видео или фильмы, демонстрирующие интимные части тел мужчин и женщин.



6. Журналистки-женщины должны носить исламский хиджаб, когда они появляются на экране.



7. Запрещается показывать сериалы и похожие программы с актерами-женщинами.



8. Строго запрещаются сериалы, в которых содержатся изображения пророка [Мухаммеда] и его сподвижников.



В период предыдущего правления талибов, в 1990-е годы, в Афганистане телевидение находилось под полным запретом. В стране была только одна радиостанция под названием "Голос шариата", транслировавшая пропаганду и религиозные программы. Людей, у которых находили телевизор, наказывали, а сам аппарат разбивали. Владельцев видеомагнитофонов могли публично высечь.



После 2001 года, когда власть "Талибана" с помощью США была свергнута, в стране появилось немало теле- и радиостанций, созданных при содействии западных стран и частных инвесторов. Афганские телеканалы стали показывать множество разных программ – конкурсы, концерты и телесериалы, в основном турецкого и индийского производства, где главные роли, естественно, исполняли артисты обоих полов.



ЗАПРЕТ НА ЗАНЯТИЕ СПОРТОМ

Женщины, включая спортсменок из национальных сборных, не смогут заниматься спортом в Афганистане, заявил 7 сентября заместитель главы комиссии "Талибана" Ахмадулла Васик в интервью австралийскому SBS News.



"Я не думаю, что женщинам можно будет играть в крикет, потому что женщинам необязательно играть в крикет. (…) Ислам и Исламский Эмират [Афганистан] не позволяют женщинам играть в крикет или заниматься любым видом спорта, где видны их лица и фигуры", - заявил Васик. Он также отметил, что ислам разрешает женщинам выходить на улицу только по необходимости, а спорт не является необходимостью.



Западные СМИ отмечают, что такая позиция талибов ставит под угрозу возможность проведения даже матча мужской сборной Афганистана по крикету против сборной Австралии, на который Васик дал разрешение в начале месяца. Согласно правилам Международного совета крикета (ICC), все 12 членов организации должны иметь как женскую, так и мужскую команду, если они хотят проводить подобные встречи.



Васик сказал, что "Талибан" не пойдет на компромиссы в этом вопросе и не "предаст исламские ценности", даже если это приведет к проблемам с организацией матчей.



Считается, что на данный момент крикет является самым популярным видом спорта в Афганистане. Однако после взятия Кабула талибами в августе большая часть игроков покинула страну. Ранее некоторые из них рассказали BBC, что "Талибан" выслеживает спортсменок и требует, чтобы они перестали заниматься крикетом.



ЖЕНЩИН-ТЕЛЕВЕДУЩИХ ОБЯЗАЛИ ЗАКРЫВАТЬ ЛИЦА

18 мая талибы приказали афганским женщинам-телеведущим и другим женщинам, появляющимся на экране, во время эфира закрывать лица.



Афганская журналистка, работающая на местном телевидении в Кабуле, и не пожелавшая назвать свое имя, сказала Би-би-си, что была потрясена, услышав о запрете. "Как я могу читать новости с покрытым ртом? Я не знаю, что теперь делать - мне надо работать, я кормлю семью".



5



Хатира Ахмади, афганская ведущая на "Толо ТВ", читает новости в студии в Кабуле 23 мая



Это решение раскритиковали многие пользователи Твиттера. "Во всем мире маски используют для того, чтобы защитить людей от ковида. Талибан использует маски, чтобы люди не могли видеть лица женщин-журналистов. Для талибов женщины - это болезнь", - написал один из комментаторов.



Большинство мусульман в мире не считают, что женщины должны закрывать лицо или не должны работать.



В Афганистане женщины все еще работают в отдельных сферах, таких как здравоохранение и начальное образование, но талибы запретили им заниматься многими другими профессиями и отправили по домам.



ЗАПРЕТ НА НЕПОКРЫТЫЕ ЛИЦО И ТЕЛО

7 мая верховный лидер Афганистана и глава талибов Хайбатулла Ахундзада подписал указ, который обязывает женщин полностью прикрывать и лицо, и тело. В нем говорится, что лучший способ для женщины прикрыть лицо и тело - это носить чадари, традиционную, полностью закрывающую тело и лицо афганскую бурку синего цвета.



Женщины в Афганистане и без того носят никаб (покрытие, которое оставляет открытым часть лица) и бурку, особенно в городских районах, однако многие просто покрывают волосы, оставляя лицо открытым. Бурка, ношение которой "рекомендуют" талибы, скрывает всю фигуру женщины, включая лицо и руки.



"Но ислам никогда не требовал носить чадари", - возмутилась в беседе с агентством Франс-пресс афганская активистка за права женщин, попросившая не называть ее имени.



Некоторые афганские женщины, которые за последние 20 лет привыкли к относительной свободе и возможностям учиться и работать, поначалу решительно выступали против ограничений, проводя небольшие демонстрации. Однако эти несанкционированные митинги были разогнаны, а несколько их участниц арестованы.



ЗАПРЕТ НА ПЕРЕДВИЖЕНИЕ БЕЗ СОПРОВОЖДАЮЩИХ

В конце марта талибы запретили женщинам отправляться в поездки без сопровождающих мужчин.



Как сообщило агентство Associsted Press, по приказу руководства "Талибана" женщин не допускают к полетам на самолете как внутри страны, так и за границу в отсутствие сопровождающего мужчины.



По словам афганских чиновников, на авиарейсы не пустили десятки женщин, некоторые из них имели двойное гражданство и пытались вылететь в свои страны, в том числе в Канаду.



Очевидно, что это относится к любой возможности выезжать в одиночку за пределы своих городов.



ЗАПРЕТ НА УЧЕБУ В СТАРШИХ КЛАССАХ

В сентябре 2021 года талибы под предлогом безопасности запретили девочкам ходить в среднюю и старшую школу, и распорядились, чтобы они носили в общественных местах покрывающую их одежду.



Весной 2022-го Министерство образования объявило, что все школы с 1 по 12 классы будут вновь открыты для всех учащихся - как для мальчиков, так и для девочек. Но 23 марта, в день начала учебы, учениц старше 6-го класса не пустили на занятия или приказали уйти через несколько часов после их начала.



6



Классная комната для девочек пустует в Кабуле. Фото AP



Согласно новому объявлению Министерства образования Афганистана, средние школы для девочек останутся закрытыми "до дальнейшего уведомления". Дата возвращения девочек к учебе не называется.



По сообщению АФП, в восточной провинции Пактия, отдаленной от нынешних оплотов власти талибов в Кабуле и Кандагаре, пять средних школ для девочек возобновили занятия, проигнорировав распоряжения о запрете. Но вряд ли подобное положение вещей продлится долго.



После того как талибы потеряли власть в 2001 году, за прошедшие два десятилетия в Афганистане, по данным ООН, посещаемость начальных школ девочками увеличилась с нуля до более чем 80 процентов. Кроме того, было открыто большое количество специализированных женских учебных заведений. Теперь всему этому приходит конец.



МЕСТО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЯ

В августе 2021-го, придя к власти, боевики движения "Талибан" давали понять, что их правление будет мягче, чем в 1990-х. В реальности все происходит наоборот, и с каждым шагом правление талибов все больше напоминает время их предыдущего пребывания у власти с 1996 по 2001 годы.



Направление, в котором движется страна, вполне выражается следующей цитатой:



"Женщины признаны людьми низшего сорта - им запрещено читать, получать образование, они должны покрывать свое тело, волосы, должны быть приставлены к мужчине-опекуну и им запрещено владеть имуществом, и работать там, где нужно образование, самое привилегированное положение для женщины - стать женой командора или работать в полиции нравов (…). Улицы патрулирует полиция нравов, вольная прибегать к насилию против граждан, подозреваемых в "неподобающем поведении". В религиозном государстве процветает доносительство. Постоянные казни и вывешивание трупов на улице призваны сохранять страх у населения к попыткам устроить мятеж". (Википедия о телесериале в жанре антиутопии "Рассказ служанки".)



Очевидно, что теперь, как минимум на протяжении многих десятилетий, участь афганских женщин будет чрезвычайно тяжелой.



Соб. инф. Источник - asiaterra.info

