Ректор Узбуниверситета журналистики Кудратходжа предлагает убрать из школьной программы... физику и химию

12:33 07.01.2023 В СОЦСЕТЯХ "ОСВИСТАЛИ" РЕКТОРА УНИВЕРСИТЕТА ЖУРНАЛИСТИКИ УЗБЕКИСТАНА, ПРЕДЛОЖИВШЕГО УБРАТЬ ХИМИЮ И ФИЗИКУ ИЗ ШКОЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Суббота, 07 Января 2023

Очередным необдуманным высказыванием в телепередаче "Международный пресс-клуб" небезызвестный ректор Университета журналистики и массовых коммуникаций (УЖиМК) Узбекистана Шерзод Кудратходжа (ранее Кудратходжаев – два года назад он официально сменил фамилию, - ред.) вновь вызвал раздражение "сетевой" аудитории. 2 января он предложил убрать физику и химию из школьной программы. Мол, в свое время он сам настрадался от этих предметов, так и не пригодившихся ему в последующей жизни. По его мнению, гораздо полезнее было бы ввести "креативные предметы", а физику с химией достаточно преподавать в "факультативном порядке" (а кому нужны точные науки, по его логике, пусть их изучают углубленно, за свои денежки).



Буквально на следующий день глава вуза поспешил исправить оплошность, заявив, что его слова "были неверно истолкованы" (любимый "ход конем" для самооправдания со стороны узбекских чиновников, попадающих в неприятную ситуацию из-за своего невежества и хамства). Дескать, он всего-то хотел сказать, что в школах "необходимо отказаться от старых схем в обучении физике и химии – нужен креативный подход".



"Иногда гениев понимают не с первого раза, и им приходится доносить свои мысли", - заметил по данному поводу один из телеграм-каналов.



Как и следовало ожидать, на столь эпатажное предложение главы вуза официального ответа от "верхов" не последовало. Разве что от министра дошкольного и школьного образования Хилолы Умаровой, дежурно отметившей, что "оснований и причин для беспокойства по поводу отмены преподавания этих фундаментальных предметов школьникам нет".



"Нельзя сказать, что физика или химия не нужны школьникам, которые в будущем будут изучать гуманитарные науки. Причина в том, что какую бы профессию ни выбрал человек, он должен знать, как устроен мир, исходя из существующей научной парадигмы. Способность человека к мышлению развивается в процессе обучения фундаментальным наукам, таким, как физика и химия. Человек с таким потенциалом сможет анализировать, понимать и объяснять события", – сказала она.



1



Шерзод Кудратходжа



Соцсети же, напротив, отреагировали на новый инцидент с участием Кудратходжи волной возмущенных комментариев. Дискуссия разгорелась настолько, что многие пользователи призвали власти немедленно отстранить от должности невежественного ректора Университета журналистики и массовых коммуникаций. Вот лишь некоторые из сотен высказываний узбекистанских пользователей интернета:



"Шерзод Кудратходжаев выступил с предложением сократить количество точных предметов - то ли [человек] не дружит с головой. Тем более в стране, которая намерена строить АЭС. Не мудрено, что при таком подходе к физике и химии как бы [cнова] "рыбы" не съели эту АЭС, как уже имело место в Сардобе";



"Скорее всего, он враг своего народа. По-другому назвать никак нельзя. Вся планета – это физика, химия, математика. Убрать эти предметы означает, что наш народ в пропасть попадет, и так деградация на высшем уровне, а без этих предметов и вообще во второй Афганистан превратится (…)";



"Невежество шагает по стране семимильными шагами. Ужас! И этот человек руководит вузом. Неужели он останется на своем месте и будет руководить студентами, которые по роду своей деятельности должны уметь адекватно и грамотно освещать происходящее? Уходим в средневековье. Быстро. Просто тонем в невежестве. А где и как дети должны изучать эти жизненно важные предметы? У репетиторов? Но не у всех есть возможность платить за знания, которые они должны получать в школе. Преподавателей надо готовить, умных и креативных, любящих свою работу, а не предметы отменять. Добром это не закончится. Журналисты, прежде всего, должны быть всесторонне образованными. А не ссылаться на то, что им предметы тяжело в школе давались. Учиться надо! Много и упорно. Это не третий ренессанс, это болото!";



"Этот Кудратходжаев, как всегда, в своем репертуаре, ляпнет что попало. Фактически он предлагает лишить детей базовых знаний, которые заложены в Конституции как бесплатное образование";



"Конечно, зачем нам химия. По сообщению Минздрава, в завезенных лекарствах (о которых умерли более 20 детей в Узбекистане – ред.) у нас проверяют только наличие заявленных действующих веществ (…), то есть, если в лекарстве есть какое-нибудь ядовитое вещество, этого никто не узнает, так как на это проверки лекарств не делаются. Я в шоке";



"А что, наши медики не должны знать химию, ведь это основа [знаний] будущих криминалистов, фармацевтов, биологов, почвоведов, а законы физики должны знать будущие связисты, будущие физики, математики? Наших детей и так ничему в школах не учат, так теперь основные предметы хотят убрать. Такое предлагают только безграмотные и бестолковые люди, таких вообще нельзя к руководству привлекать";



"Ничего себе логика. Если я гуманитарий, и физика с химией мне в школе давались с трудом, значит, их надо взять и отменить? И это говорит ректор вуза, пусть и гуманитарного. Просто нет слов. Химия и физика - это фундаментальные науки, основа всего, они вне времени, они никогда не устареют и не станут неактуальными. (…) Ведь понятно же, что без химии не будет хороших врачей, фармацевтов, технологов, а без физики не будет инженеров, конструкторов, энергетиков, механиков и т. д.";



"И таких неучей назначают ректорами";



"Это не тот Кудратходжаев, который грубо хамил пожилой русской женщине и попрекал ее тем, что она "ест узбекский хлеб"?";



"О да! Пока такие "одаренные" руководят "альмаматер", управляют разумом молодежи, будущего нет, будем на задворках цивилизации! "Да что с твоего образования!" - говорят они, эти кудратходжаевы, кадыровы (как много их развелось!). Как можно изучать точные науки поверхностно (развлекательно)? Благодаря таким, как Ш. К., А. К. (видимо, Алламжонов Камил – ред.), журналистика не может быть независимой (проплачена). Все хорошо, и мы лидеры на мировой арене (но с конца), законы такие, что можно интерпретировать, как захочешь (в зависимости от статуса и должности). Поэтому ставить (назначать) на должности нужно по разносторонней образованности, а не по блату. Система расстановки кадров у нас оставляет желать лучшего";



"Вообще-то после такого признания ректора универа журналистики (мастера слова и репортажа), его должны гнать в три шеи и близко не подпускать к средствам массовой информации. Интересно, чем все закончится? Это безответственность или некомпетентность и тупость?";



Судя по публикации одного из узбекских блогеров, невежественное заявление ректора вуза журналистики в некотором смысле пересекается с мнениями некоторых других "глашатаев" общества - религиозных деятелей, и ряд цитат, приведенных им в качестве примера, - хорошее тому подтверждение:



"Аброр Мухтар Али: "Нобелевская премия – премия, выдаваемая предателям" (А. Нобель – химик; уточнение автора поста);



Мулла Салахиддин: "Эйнштейн был [известным] алкоголиком" (физик – авт.);



Шейх МСМЮ (Мухаммад Садык Мухаммад Юсуф – ред.): "В пьяном состоянии Дарвин написал теорию эволюции" (Ч. Дарвин - биолог).



Во время [печально знаменитого] рейда по книжным магазинам Ташкента с участием М. Камилова, А. М. Али и пр. муллами [ими] был наложен запрет на торговлю в них [изображениями] всемирно известных шедевров искусства, принадлежащих кисти великих мастеров живописи - Леонардо да Винчи и Рембрандта (автор);



Находясь в зоне отдыха, пьяный мулла Сардор случайно увидел на стене чьей-то частной собственности изображение теории эволюции, что привело его в ярость. По его "экспертному" мнению, "такие рисунки должны быть уничтожены" (автор);



Псевдо-психогенетик имам Саид Рахматулло Термизи: "Если [узбекские] женщины смотрят турецкие сериалы pпроникаясь любовью к актерам-мужчинам], то во время зачатия ребенка велика вероятность рождения у них детей-геев";



Подобные нападки на науку со стороны "касты" мулл сконцентрировал в своих высказываниях "имам" по имени Шерзод Кудратходжа, сказав, что физика и химия для нас, мол, не столь важные предметы, "их нужно сократить в школах". [Таким образом] легализовав мысли, сокрытые в темных душах фанатичных последователей талибанского режима, расползающиеся в нашем обществе, словно раковая опухоль, в повестку дня (автор)".



Меж тем, мало кто догадывается, что "ноги" у события, наделавшего так много шума в обществе в постновогодние дни, "растут" из выступления президента Шавката Мирзиеева на встрече с учителями 29 декабря 2022 года, где он заявил, что "пришло время сократить число устаревших предметов в школах".



"Возможно, мы сократим некоторые предметы и увеличим долю современных предметов. Мы почему-то боимся сокращать. Если какой-то предмет отстал от времени, какой смысл его держать?" – отметил президент. По его словам, "система, при которой мы хотим сделать всех математиками, не работает".



"Максимум 10 процентов детей хотят быть математиками. Мы должны учить ребенка так, чтобы это согласовывалось с его желаниями и запросами. Ребенок сам хорошо знает, что ему интересно. Необходимо перестать учить его всем предметам одинаково и сосредоточиться на интересующей его области", – добавил Мирзиеев. Возможно, он имел в виду, что педагоги не должны требовать со всех детей одинаково знания той же математики – способности и интерес к предметам у всех разные.



Вряд ли Кудратходже, вылезшему с поддержкой этой инициативы (вместо математики он назвал физику и химию – то, что не нравилось ему самому), могло прийти в голову, что тем самым он "вызывает огонь на себя"... Источник - asiaterra.info

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1673083980





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Кадровые перестановки

- О подробностях январских событий рассказали в Мажилисе

- Инфляция в Республике Казахстан

- О квотах на экспорт бычков и баранчиков

- Рабочий график главы государства

- Кадровые перестановки

- Информационное сообщение по валютному рынку

- Основные итоги 2022 года

- О некоторых вопросах обеспечения финансовой стабильности Республики Казахстан

