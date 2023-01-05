Талибы обещают поймать и примерно судить принца Гарри

12:38 07.01.2023

Талибы отреагировали на мемуары принца Гарри и об убийстве им 25 талибов во время службы в Афганистане



Предыстория: Принц Гарри рассказал об убийстве им 25 талибов во время службы в Афганистане

Представители движения "Талибан" призвали принца Гарри предстать перед судом за преступления против человечности. Ранее в СМИ появились выдержки из новой автобиографии внука королевы Елизаветы II, которая выйдет в продажу 10 января. В ней герцог Сассекский рассказал, что убил 25 талибов во время службы в Афганистане.



"Те, кого вы убили, были не шахматными фигурами, это были люди у них были семьи, которые ждали их возвращения",- написал старший помощник министра внутренних дел Афганистана Анас Хаккани в Twitter.



Другой представитель талибов Сухейл Шахин, глава политического офиса организации, заявил Sky News, что принц Гарри "совершил преступление против человечности".



"Они (талибы) были борцами за свободу своей страны, а вы (НАТО, в том числе Британия) были захватчиками. Их дело было законным. Они были народными героями, а вы были их врагами",- заявил Шахин.



Он добавил, что герцог Сассекский должен быть допрошен судом по делам о преступлениях против человечности, и сказал, что народ его страны "проклял" королевскую семью.



Принц Гарри дважды служил в Афганистане и регулярно принимал участие в боевых операциях против "Талибана". СМИ писали, что члену королевской семьи удалось уничтожить лидера террористического движения.