Казахстан готовится к войне. С кем и для чего? - Максим Крамаренко

13:15 07.01.2023 КАЗАХСТАН ГОТОВИТСЯ К ВОЙНЕ. С КЕМ И ДЛЯ ЧЕГО?



#Казахстан в 2022 году начал активно наращивать военную мощь, повышая уровень обороноспособности страны. Правда ли, что страна готовится к войне? Если да, то против кого? Является ли текущее укрепление военной составляющей реакцией на "январский кризис" начала 2022 года или это следствие противостояния между #Россией и #США? Подробнее - в материале Ia-centr.ru.



В Казахстане нарастает милитаризация. Это не просто слова: в СМИ и соцсетях обсуждаются новости о возможном формировании военного союза между Казахстаном и Узбекистаном; о создании специального фонда, направленного на поддержку казахстанского ВПК; а также о предложении ввести в Казахстане военную цензуру, защищающую честь и достоинство бойцов силовых структур страны.



Милитаризация - реакция на январские беспорядки в Казахстане?



На первый взгляд, причиной для милитаризации стали события "трагического января", когда из-за растерянности или "преднамеренной халатности" руководства ряда силовых ведомств главе Казахстана пришлось обратиться за помощью в ОДКБ. Касым-Жомарт Токаев тогда дал нелицеприятную оценку армии Казахстана, которая не смогла самостоятельно справиться с поставленными перед ней задачами в период иностранной агрессии против страны.



"Во время январских событий вооруженные силы из-за крайне неуверенного и безынициативного руководства ими не смогли с достоинством выполнить поставленные перед ними задачи", - заявил глава Казахстана. Причину увольнения министра обороны Мурата Бектанова Токаев объяснил тем, что тот "не проявил командирских качеств".



Тогда президент Казахстана обратил внимание на плачевное состояние вооружения казахстанской армии: "В войсках до сих пор большая доля оружия и боеприпасов советского периода, которым уже по 30–50 лет".



"С учетом темпов выхода сроков службы устаревающей техники надо принять экстренные меры по восполнению парка вооружения. Вооруженные силы должны быть оснащены современными, высокотехнологичными образцами вооружения и военной техники. При этом принимаемые меры должны иметь системный характер. Должно развиваться отечественное производство, ремонт и обслуживание вооружения и военной техники", - заявил тогда Токаев.



Новым министром обороны был назначен Руслан Жаксылыков, бывший главнокомандующий Национальной гвардией Казахстана. Кадровое решение указывало на то, что армию будут готовить в том числе для решения внутренних проблем, для помощи силовым ведомствам, которые должны пресекать несанкционированные митинги и массовые беспорядки.



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Редки случаи, когда Минобороны возглавляет человек из "внутренних войск", задачи которых существенно отличаются от задач вооруженных сил. Однако в данном случае, видимо, было учтено, что Руслан Жаксылыков имеет именно военное образование - он окончил Алма-Атинское высшее общевойсковое командное училище.



Кроме того, сегодня военные эксперты все больше говорят об угрозе развязывания гибридных форм войны против государства, когда необходимо обеспечивать национальную безопасность не столько на границах, сколько внутри страны.



Массовая военная подготовка граждан



Еще в мае 2022 года Министерство обороны заявило о том, что в Казахстане будет внедряться добровольная воинская служба в резерве. Что она собой будет представлять, пояснил замминистра обороны генерал-лейтенант Султан Камалетдинов.



"Граждане будут проходить воинскую службу на добровольной основе с совмещением основной работы. Подготовка резервистов будет проводиться не более двух месяцев в году по месту жительства".



По замыслам военного ведомства, добровольная служба в резерве позволит подготовить специалистов для войск территориальной обороны, умеющих стрелять из современного оружия и управлять военной техникой. Все это нужно для того, чтобы территориальная оборона могла в критических ситуациях взять на себя защиту государственных объектов - то, чем занимались войска ОДКБ при проведении контртеррористической операции в январе 2022 года, высвободив силовые ведомства Казахстана для проведения основных мероприятий.



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свежий взгляд или повторение пройденного?



Новая военная доктрина Казахстана. Что изменилось?



В октябре 2022 года президент Токаев внес изменения в военную доктрину Казахстана, принятую еще в 2017 году, существенными из которых являются следующие:



1. В ВС созданы подразделения для организации противодействия информационно-психологическому и программно-техническому воздействию на них. В начале октября текущего года Государственная техническая служба Казахстана сообщила о том, что за прошедший месяц ей удалось отразить около 20 миллионов кибератак, всплеск которых, предположительно, объяснялся началом электорального периода в республике. Этот факт объясняет необходимость создания соответствующих подразделений в вооруженных силах, так как при военной агрессии со стороны других государств или международных террористических организаций, таких атак на информационную инфраструктуру республики может быть гораздо больше.



2. В составе Вооруженных сил Казахстана создан орган управления войсками территориальной обороны. Следует отметить, что еще в 2016 году появился аналогичный орган - Главное управление территориальной обороны ВС Казахстана, - который должен организовывать взаимодействие с войсками ВС и другими силовыми ведомствами. Сейчас он преобразован в департамент территориальной обороны генерального штаба ВС. Помимо координации в системе силовых ведомств и их взаимодействия с органами исполнительной власти, для теробороны сейчас установлена базовая задача - охрана критической инфраструктуры и иных важных государственных объектов в период военного положения и объявления чрезвычайного положения.



3. Внедряются новые формы применения и способы действий войск в кризисных ситуациях, при пресечении внутреннего вооруженного конфликта, а также при ЧС социального характера и введении военного положения. Это нововведение в военной доктрине связанно не только с наработанным опытом в период "трагического января", но и после реализации карантинных мероприятий в период пандемии COVID-19.



У руководства Казахстана есть основания предполагать, что в ближайшее время вирусная угроза может возрасти, так как в результате проведения Россией специальной военной операции на территории Украины были обнаружены свидетельства проведения военно-научных изысканий США в сфере бактериологического воздействия на мирное население.



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являются "частью единой системы"



Сотрудничество с Россией в области ПВО



В обновленной редакции военной доктрины Казахстана осталось положение о развитии единой региональной системы противовоздушной обороны Казахстана и России и было немного изменено положение о создании базовых элементов системы предупреждения о ракетном нападении дополнением к нему "контроля космического пространства".



Соглашение о такой системе противовоздушной обороны было подписано в январе 2013 года сроком на пять лет с возможностью автоматического продления на последующие пятилетние периоды. После принятия военной доктрины в 2017 году двустороннее сотрудничество между Казахстаном и Россией в сфере противовоздушной обороны стало ее частью.



Кто потенциальный враг Казахстана?



Интересно, что в 2013 году бывший заместитель министра обороны Казахстана Амирбек Тогусовговорил о том, что общая система ПВО Казахстана и России требуется для защиты двух стран от вероятных посягательств со стороны США, блока НАТО и Китая. Сейчас в обновленной военной доктрине указывается, что Казахстан не рассматривает ни одно из государств в качестве противника. И здесь начинается самое интересное.



Милитаризация Казахстана объясняется не только "январскими событиями". Последний тезис из доктрины было бы правильнее описать так: Казахстан публично не называет ни одно из государств в качестве вероятного противника. Но в военной доктрине указываются вероятные угрозы безопасности для республики, в перечне которых на втором месте стоит развязывание и эскалация вооруженного конфликта в пограничном пространстве Республики Казахстан (пп. 2 п. 10 Доктрины).



Как известно, республика граничит по сухопутной границе с пятью государствами: Россией (самая протяженная граница - порядка 7,5 тыс. км), Узбекистаном, Киргизией, Туркменистаном и Китаем, а также делит акваторию Каспийского моря с Азербайджаном и Ираном.



С каким из этих государств, по мнению, формируемому в казахстанском сегменте социальных сетей, более всего вероятен пограничный конфликт, грозящий безопасности Казахстана? Косвенный ответ на этот вопрос также содержится в военной доктрине.



- в пункте 7 раздела, посвященного анализу текущей ситуации, сообщается, что существуют тенденции к усилению напряженности и расширению очагов нестабильности из-за стремления отдельных государств изменить существующий миропорядок.



- в пункте 8 Доктрины отмечается усиление противостояния между мировыми и региональными державами в стремлении изменить существующий мировой порядок, и там же это уже называется одним из основных условий, которые могут привести к военным угрозам Казахстана.



Как известно, основными нарушителями спокойствия сложившегося на настоящий момент миропорядка по-американски являются Россия и Китай, стремящиеся построить более справедливый многополярный мир. Они и граничат с Казахстаном. Вопрос заключается в том, на чьей стороне предпочтет оказаться Казахстан: поддержать старый миропорядок или двигаться к более справедливому мироустройству?



Принцип многовекторности в этой ситуации может принести гораздо больший урон безопасности Казахстана, чем агрессия со стороны какого-либо государства. Ответ на ключевой вопрос укажет на неназванных в Доктрине вероятных противников, которые могут развязать против Казахстана гибридную войну (пп. 2 п. 10 Доктрины).



К примеру, появление в августе текущего года информации о том, что Казахстан, являясь союзником России по ОДКБ, якобы продает вооружение на Украину через третьи страны, может быть элементом той самой гибридной войны против республики.



Публично никто не смог как доказать, так и опровергнуть информацию о сотрудничестве Астаны с Киевом. Казахстан только заявил о приостановке на год всех форм реализации за рубеж своего вооружения и военной техники и сделал заявление, что Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана, являющееся уполномоченным органом в сфере экспортного контроля, не выдавало разрешение на реэкспорт вооружения.



При этом в соцсетях продолжает активно циркулировать информация, что Казахстан якобы оказывает военную помощь Украине. Телеграм-канал "Восточный экспресс 24" собрал информацию о том, что еще говорили "злые языки" на эту тему:



- турецкая компания Taha Savunma якобы ведет переговоры о покупке в Казахстане 50 БТР-70/БТР-80;



- Казахстан якобы намерен ремонтировать вышедшую из строя украинскую технику, не спрашивая, откуда она прибыла;



- о том, что якобы велись переговоры о поставках из Казахстана 200 единиц БТР-4 (БТР-82А либо упрощенных модификаций) и боеприпасов для 120-мм минометов и ПТРК "Конкурс".



Понятно, что подобную информацию нужно проверять, чтобы недосказанность не навредила российско-казахстанским отношениям. Однако можно предположить, что Казахстан уже определился с выбором той стороны, какой он все-таки будет держаться в глобальном противостоянии.



По перечисленным выше признакам милитаризация в Казахстане идет для подготовки к отражению угроз, которые могут быть инспирированы внутри страны и даже в приграничье, но не соседями Казахстана, а теми, кто находится далеко от предполагаемых очагов конфликта.



Поэтому повышение обороноспособности Казахстана направлено не против сопредельных стран, а на защиту от тех потенциальных противников, которые привыкли воевать чужими руками.



Мнение автора может не совпадать с позицией редакции



Максим Крамаренко Источник - ia-centr.ru

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