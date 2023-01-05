Кадровые перестановки в Казахстане в 2022 году – итоги и прогнозы

13:18 07.01.2023 КАДРОВЫЕ ПЕРЕСТАНОВКИ В КАЗАХСТАНЕ В 2022 ГОДУ – ИТОГИ И ПРОГНОЗЫ



﻿2022 год был годом интенсивной "встряски" политической системы #Казахстан'а. Трагические события прошлогоднего января стали точкой отсчета консолидации власти Касым-Жомарта #Токаев'а, началом формирования новой президентской команды и отстранения от постов фигур, связанных с первым президентом Нурсултаном #Назарбаев'ым. Не все участники команды Токаева выдержали испытание кризисным годом – уже в новом, 2023 году происходят серьезные ротации кабмина. Ia-centr.ru предлагает вспомнить основные тенденции кадровой политики, которыми запомнился год 2022-й.



Фаза 1: Ускоренный транзит власти и конец эпохи Назарбаева



Январские беспорядки в нескольких областях Казахстана стали отправной точкой не только масштабных политических реформ и проектов, но и перестановок внутри элит. В первую половину года аналитики неоднократно говорили о конфликте "назарбаевской" и "токаевской" команд. Начала формироваться новая президентская команда (прежняя в значительной мере состояла из доверенных управленцев Назарбаева). Кроме того, на политике ротаций сказались реформы силовых структур и масштабные постянварские расследования.



Материалы по теме: Токаев почтил память жертв январских беспорядков в Казахстане



Масштабные перестановки прошли на фоне событий января: в это время Касым-Жомарт Токаев принял полномочия председателя Совета безопасности, который ранее возглавлял Нурсултан Назарбаев. Кроме того, в конце января президент сменил Назарбаева на посту главы партии "Нур Отан". В начале года ушло в отставку правительство Аскара Мамина – и.о. премьера стал Алихан Смаилов, Ерлан Карин сменил Крымбека Кушербаева на посту госсекретаря и стал идеологическим архитектором "Нового Казахстана".



Пост первого вице-премьера получил Роман Скляр, Минэнерго возглавил экс-глава фонда "Самрук-Казына" Болат Акчулаков, Министерство индустрии и инфраструктурного развития (МИИР) – Каирбек Ускенбаев. Перестановки также коснулись Минюста, Миннацэкономики и ряда других министерств.



В начале года прошла реорганизация силовых ведомств, отныне переориентированных на фигуру Токаева. Приоритет получили верные президенту назначенцы. В "фаворитах" оказались Антикор и Генпрокуратура, экс-глава которой – Гизат Нурдаулетов стал секретарем Совета безопасности.



В ведомствах прошли масштабные ротации, преимущественно связанные с "наказаниями" по итогам января: уже в начале января был уволен и обвинен в госизмене глава КНБ Карим Масимов, на его место был назначен экс-глава Службы государственной охраны Ермек Сагимбаев. В отставку ушли министр обороны Мурат Бектанов (в феврале он был арестован) и глава МВД Ерлан Тургумбаев, вместо них ведомства возглавили Руслан Жаксылыков и экс-глава Антикора Марат Ахметжанов соответственно.



В ряде регионов сменились областные начальники отделов полиции, руководители ЦИКа, Нацбанка; радикально обновились политсовет и политбюро "правящей" партии "Нур Отан" – высшие чиновники оказались выведены из ее состава. Кроме того, был уволен экс-аким Алма-Аты Бакытжан Сагинтаев, а в начале февраля в отставку подал спикер Мажилиса Парламента Нурлан Нигматулин. Тогда же получил отставку первый зампред "Нур Отана" Бауыржан Байбек. Аналитики связывали эти ротации с кампанией против старых управленцев ("тяжеловесов") эпохи Назарбаева, курс на разрыв с которой Касым-Жомарт Токаев взял после февраля. Так, к концу лета против семьи Нигматулиных было заведено несколько уголовных дел.



Материалы по теме: Экс-спикер Мажилиса Казахстана и его брат стали фигурантами уголовного дела



Отставки и уголовные дела коснулись и клана Назарбаева. Уже в январе из политсовета "Нур Отан" вывели Даригу Назарбаеву (а в феврале она покинула Мажилис), а связанный с ней Кайрат Шарипбаев потерял руководящий пост в нацхолдинге QazaqGaz. Зять Нурсултана Назарбаева Тимур Кулибаев потерял пост председателя предпринимательской палаты "Атекемен". В феврале Алия Назарбаева сложила полномочия председателя президиума Ассоциации экологических организаций Казахстана, а государство нанесло удар по связанному с ней бизнесу. Супруг Алии Назарбаевой Димаш Досанов потерял пост в "КазТрансОйл". В марте Антикор арестовал племянника Нурсултана Назарбаева Кайрата Сатыбалды, в июне дело возбудили против родного брата первого президента Болата Назарбаева.



Это происходило на фоне отказа Токаева от ряда управленческих практик первого президента: в конце апреля Токаев покинул пост председателя партии Amanat (бывш. "Нур Отан", которая с весны получила новое название) и провел в новую Конституцию поправку, запрещающую президенту и его семье занимать должности в партиях и квазигоссекторе. Был отменены конституционные привилегии Нурсултана Назарбаева.



Фаза 2: Консолидация и "стресс-тесты" для команды Токаева



Если в начале года президент занимался общей реорганизацией системы, то его середина стала временем пристального внимания Токаева к деятельности кабмина. Глава государства "обкатывал" новые схемы работы, а правительство Смаилова прошло первые проверки на эффективность.



В команде исполнителей тоже прошли кадровые изменения. "Первые ласточки" этого процесса проявились в первой половине июня, когда со своих должностей были переведены экс-аким Алма-Атинской области Канат Бозумбаев и экс-начальник президентской канцелярии Нурлан Онжанов – оба считались доверенными лицами Токаева. Так, Бозумбаеву предсказывали более высокий пост, однако он его так и не получил.



В июне казахстанское министерство образования и науки (МОН) было разделено на два ведомства. Его экс-руководитель Асхат Аймагамбетов возглавил вновь созданное Министерство просвещения, а во главе Министерства науки и высшего образования встал Саясат Нурбек (с 2019 года был членом нацсовета общественного доверия при президенте Токаеве).



К концу лета – спустя полгода после назначения нового кабмина – прошло несколько министерских увольнений. Иногда они сопровождались громкими скандалами, проявившимися на фоне "стресс-тестов" для казахстанской экономики. Так, в конце весны – начале лета в стране случились перебои с поставками сахара, по итогам которых Токаев раскритиковал работу главы Мининтеграции (МТИ) Бахыта Султанова. В августе он был уволен с поста министра, а во главе МТИ стал экс-глава антимонопольного ведомства Серик Жумангарин.



Тогда же потерял пост раннее уволенный из МВД Ерлан Тургумбаев – с февраля по август он занимал пост советника в АП. В начале сентября ушел в отставку министр информации и общественного развития (МИОР) Аскар Умаров, который тоже получил должность в АП.



К осени внимание президента в значительной мере сосредоточилось на предвыборных мероприятиях и дипломатических ротациях. В октябре прошла серия назначений по "внешнему вектору". Так, Бахыт Султанов получил пост антимонопольщика в ЕАЭС, а представителем Казахстана при ВТО стала Жанар Айтжан, стоявшая у истоков вступления страны в эту организацию. Кроме того, во главе правления Евразийского банка встала Ляззат Сатиева.



Фаза 3: Новый президентский срок и "разбор полетов" с кабмином



В целом, несмотря на жесткую кадровую политику и требования к повышению эффективности, ротации Токаева до конца его первого срока оставались точечными. Однако их интенсивность возросла по окончании досрочных выборов: уже в начале декабря вновь избранный президент уволил нескольких акимов – в частности, экс-глава Павлодарской области получил отставку после аварии в Экибастузе. Также 8 декабря сменился аким Астаны: Алтай Кульгинов спустя 3 года работы покинул должность, которую получил экс-аким Карагандинской области Женис Касымбек. Во главе Карагандинского региона встал экс-аким Караганды Ермаганбет Булекпаев.



Читайте также: Внутриэлитные расклады после выборов в Казахстане: олигархов просят уйти?



В конце ноября один из "тяжеловесов" казахстанской политики Имангали Тасмагамбетов, поддержавший президента накануне выборов, получил пост генерального секретаря ОДКБ.



После выборов Токаев также намекал на вероятные точечные перестановки в кабмине. 12 декабря (вскоре после ликвидации аварии на экибастузской ТЭЦ) президент провел расширенное заседание правительства, на котором прямо поставил перед Алиханом Смаиловым вопрос об эффективности кабмина. До этого заседание в подобном формате (с участием главы государства) проходило в июле – тогда выговор получил глава МТИ Бахыт Султанов, который вскоре был уволен из министерства.



Заявление президента породило волну ожиданий. Высказывались даже предположения, что Токаев отправит практически весь кабмин в отставку еще до Нового года. Сам Смаилов вскоре предложил неуверенным в своей работе министрам уволиться самостоятельно. Правда, некоторое время в правительстве проходили лишь второстепенные перестановки: 13 декабря ушла в отставку вице-министр МИОР Нургуль Мауберлинова. Чуть ранее экс-аким столицы Алтай Кульгинов получил пост зампремьера, а вице-министром в МТИ стал специалист из ЕАБР Кайрат Балыкбаев.



Декабрьское "затишье" – до конца месяца в Казахстане почти нигде не фиксировались новые назначения – оказалось временным. Уже 29 декабря начались первые перестановки в кабмине: выходец из квазигоссектора Нурлан Курмалаев стал вице-министром экологического ведомства Казахстана. Перестановки действительно оказались приурочены к Новому году: помимо министерств они затронули вновь образованный Конституционный суд (так, 30-го числа в новое ведомство был переведен освобожденный от поста главы Минюста Канат Мусин), вооруженные силы, ряд акиматов (уже 29 декабря акимат Павлодара возглавил Ержан Иманзаипов), администрацию президента и партию Amanat.



Перестановки оказались не вполне "точечными": к 6 января целых пять министров кабмина потеряли свои посты. Получил отставку экс-глава МИИР Каирбек Ускенбаев (его место занял бывший вице-министр ведомства Марат Карабаев), экс-министр просвещения и другие руководители. Как отметил в своем Telegram-канале госсекретарь Ерлан Карин, значительное число назначенцев, включая новых министра культуры и спорта Асхата Оралова и министра экологии и природных ресурсов Зульфию Сулейменову, были выдвинуты из молодежного кадрового резерва, созданного Токаевым в 2019 году.



Таким образом, курс обновления кадров, начатый в 2022 году отставкой фигур, связанных с Назарбаевым, к 2023 году выходит на новый круг. Теперь президент пытается опереться на более молодых специалистов взамен прежних. Однако станет ли "скамейка запасных" панацеей для механизма токаевских ротаций – пока вопрос открытый. И дело не только в пресловутом "кадровом голоде" – проблема гораздо глубже.



Все анонсированные президентом проекты требуют резкого изменения культуры труда госслужащих, нарабатывавшейся десятилетиями. Сам президент неоднократно говорил о необходимости внедрения в Казахстане "новой политической культуры" и современных стандартов работы. Назначение молодых специалистов из президентского резерва – один из способов "встряхнуть" систему новыми кадрами, не скованными старыми трудовыми привычками.



Однако в любом случае молодым специалистам придется столкнуться со старыми управленцами – и либо подстроиться под них, либо пойти на открытый конфликт. Представляется, что даже полная отставка кабмина не решила бы этой проблемы. Механизм культурно-психологических изменений крайне неповоротлив, такие перемены совершенно невозможны за год или два. Непонимание между Токаевым и кабмином заложено на уровне ценностного языка, и громкими отставками эту проблему едва ли удастся решить.



Евгений Беличков Источник - ia-centr.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1673086680





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Кадровые перестановки

- О подробностях январских событий рассказали в Мажилисе

- Инфляция в Республике Казахстан

- О квотах на экспорт бычков и баранчиков

- Рабочий график главы государства

- Кадровые перестановки

- Информационное сообщение по валютному рынку

- Основные итоги 2022 года

- О некоторых вопросах обеспечения финансовой стабильности Республики Казахстан

