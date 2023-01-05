"Кантар" оставил неизгладимую рану в душе каждого казахстанца

17:54 07.01.2023 Кантар оставил неизгладимую рану в душе каждого казахстанца

эксперты о Кантаре



2022 год вошел в историю Казахстана одним из самых трагических событий за весь период независимости страны и оставил надежду на изменения к лучшему. Эксперты поделились с корреспондентом Zakon.kz мнениями о том, какие уроки стоит извлечь казахстанцам из январских протестов.

По мнению доктора политических наук Натальи Калашниковой, для общественности принципиально знать достоверную правду о январских событиях, результатах расследований и наказании лиц.



"Важно подчеркнуть, что в ноябре прошлого года был принят закон об амнистии, это, конечно, акт разового действия, который был жестом гуманизма. Сегодня нельзя забывать о тех трагических событиях, которые принесли жертвы, не говоря о том, сколько было разрушено зданий и каков материальный ущерб, который был нанесен не только госучреждениям, но и субъектам бизнеса, а также такие факты, как мародерства, которые проходили не только в Алматы. Уже объективно доказано, что беспорядки и попытки госпереворота были заранее спланированы. Подготовка к "январским событиям" тайно шла на протяжении всего 2021 года. Данную работу под руководством отдельных представителей силовых структур исполняли члены различных ОПГ, которые набирали людей, закупали оружие, рации и транспорт. Нужно отметить, что при всем этом беспорядки такого крупного масштаба проводились в 8 регионах страны. Трагические январские события заставили каждого сделать выводы, осознать хрупкость сегодняшней жизни, принять более решительные действия. Результаты расследований 720 уголовных дел в рамках специальной прокурорской группы выявили, что 25 задержанных являются участниками экстремистских групп, 42 – участниками ОПГ, 8 – сторонниками деструктивных религиозных течений, 126 человек ранее судимы по обвинению в убийстве, грабеже и краже...Только эти факты говорят о "зарубежном следе января" и попытке государственного переворота, который был тщательно спланирован".

Наталия Калашникова

Как поясняет политолог, в этой связи напрашивается мнение, что выводы первых лиц правоохранительных органов, которые были рассмотрены на пленарном заседании Мажилиса, еще раз подтверждают, что Кантар оставил неизгладимую рану в душе каждого казахстанца.



"Открытие мемориала "Тағзым" также свидетельствует и символизирует мужество полицейских, военных, волонтеров и так далее, которые смогли отстоять право на государственность и независимость страны. Как было сказано на заседании Мажилиса 5 января, последствия и те дела, которые еще находятся на рассмотрении, их результаты будут представлены общественности, и это закономерно и справедливо. Поскольку общество, которое понесло моральный и материальный ущерб, а также психологический урон, должно знать о тех результатах расследования, которые уже проведены, и тех, которые еще находятся на стадии рассмотрения".



Также свое мнение по протестным настроениям в январе 2022 года и тех мерах, которые власти внедрили после всех произошедших событий, высказал политолог Аман Мамбеталиев.



"Уже прошел год, а по ощущениям как будто вчера. В тот день не было связи, мы все переживали за близких, коллег, друзей в других городах, это же проходило во всех регионах страны, не только в Алматы".



возрождение-нв.рф

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По его мнению, все казахстанцы спустя время должны задавать себе такие вопросы: почему это произошло и какой из этих событий вынести для себя урок?



"Я думаю, что и наш президент, и все руководители наших государственных институтов должны были извлечь из этих событий уроки. И что выводы были сделаны, это видно уже сегодня. Кантар, как событие, стал катализатором, который, к примеру, ускорил политические реформы в стране".

Аман Мамбеталиев

По мнению Амана Мамбеталиева, необходимы политические реформы, главной целью, которых является создание условий, при которых невозможен тоталитаризм, ограничение сроков президентства, усиление парламента, ограничение и установление Конституционного суда, задачей которого является контроль нерушимость конституционных норм. Также это усиление маслихатов в регионах, создание мажоритарных систем, пусть пока в начальной стадии, но так или иначе это ускорит конкурентную борьбу.



"Иными словами, все эти условия демонстрируют инициативу руководства, по крайней мере, в желании создания порядочной, чистой политической конкурентной среды. Естественно, есть люди, недовольные скоростью развития этих реформ. Население устало от половинчатых мер, от полурешений. Но мы должны понимать системность ошибки всей этой политической модели, которая была выстроена за 30 лет независимости. Важно понимать, что эта модель не меняется несколькими кадровыми перестановками в правительстве. Эта системность заключается в активной гражданской позиции и в понимании своих прав, в их законности. В первую очередь в развитии общества, только тогда можно будет судить о реальной трансформации страны".

Аман Мамбеталиев

Также, по его мнению, за этот год отчетливо видна свобода мысли граждан. Аман Мамбеталиев считает, что модель авторитарности будет со временем уходить. Эксперт пояснил, что здесь речь идет о том, что узкий круг элиты, максимально оторванной от реальности обычных нужд граждан, постепенно смещается, и это заметно ощутимо.



"Мы должны понимать, что год – это маленький срок, но за это время у многих граждан появились уверенность и оптимизм. Что касается расследований самих январских событий, в годовщину Кантара, наверное, впервые были названы имена виновных, был назван Карим Масимов как один из организаторов госпереворота. Я думаю, ход следствия еще не завершен, но на этом дело не должно прекращаться. Граждане должны увидеть четкие результаты расследования, они должны быть максимально прозрачные. Люди должны знать, кто виноват, что произошло на самом деле и кто и какие цели преследовал", – заключил эксперт.



Анастасия Беньяминова Источник - Zakon.kz

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