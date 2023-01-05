Глава Каракалпакии Орынбаев в суде попросил смягчить наказание подозреваемым в нукусских событиях

00:24 08.01.2023

На суде по делу о событиях в Нукусе с показаниями выступил председатель Жокаргы Кенеса Каракалпакстана Аманбай Орынбаев. Он попросил суд смягчить наказание подсудимым в рамках закона.



На суде по уголовному делу о событиях в Нукусе, проходящем в Бухаре, в субботу с показаниями выступил председатель Жокаргы Кенеса (парламента) Каракалпакстана Аманбай Орынбаев. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда Узбекистана.



В сообщении говорится, что подсудимые заявили о раскаянии в своих действиях и попросили Аманбая Орынбаева донести это до президента Шавката Мирзиеева.



Аманбай Орынбаев заявил, что обязательно передаст просьбу подсудимых и попросил суд смягчить наказание в рамках закона, отмечает пресс-служба Верховного суда.



Напомним, обвиняемыми по делу, являющемуся первым о событиях 1−2 июля в Нукусе, проходят 22 человека, включая журналистов Даулетмурата Тажимуратова и Лолагул Каллыханову, блогеров, безработных и бизнесменов.



Даулетмурат Тажимуратов в начале процесса просил пригласить в суд Аманбая Орынбаева, который во время событий был министром внутренних дел Каракалпакстана, а также тогдашнего председателя Жокаргы Кенеса Мурата Камалова.



Всего обвиняемым в тех событиях является 171 человек. В отдельное производство выделено еще одно дело с 39 обвиняемыми.



Генпрокуратура также сообщала, что отдельно расследуются факты применения правоохранительными органами оружия и специальных средств в отношении демонстрантов в Нукусе, а также смерти граждан.