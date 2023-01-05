 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 08.01.2023
00:24  Глава Каракалпакии Орынбаев в суде попросил смягчить наказание подозреваемым в нукусских событиях
Суббота, 07.01.2023
17:54  "Кантар" оставил неизгладимую рану в душе каждого казахстанца
13:18  Кадровые перестановки в Казахстане в 2022 году – итоги и прогнозы
13:15  Казахстан готовится к войне. С кем и для чего? - Максим Крамаренко
12:38  Талибы обещают поймать и примерно судить принца Гарри
12:33  Ректор Узбуниверситета журналистики Кудратходжа предлагает убрать из школьной программы... физику и химию
12:32  Талибы вернули афганских женщин в раннее Средневековье

12:05  В России больше не соберется "Гайдаровский форум". Рассосалась тусовка
11:29  Стала известна причина закрытия McDonald's в Казахстане
11:06  "Мечты не сбываются": Нетаньяху может забыть о нормализации с Саудовской Аравией
11:04  "Да здравствует иракский суд!": в Ираке выдан ордер на арест Трампа
10:33  Politico: Пора готовиться к плохим новостям из-за варианта COVID-19 "кракен"
10:18  В Узбекистане запущен новый портал статистики - siat.stat.uz
10:04  Рождественская ночь в заброшенном кишлаке (рождественская сказка), - Тимур Зульфикаров
09:50  Во Францию возвращаются протесты "желтых жилетов"
09:45  Токаев поздравил казахстанцев с Рождеством Христовым
09:39  С 15-й попытки Кевин Маккарти избран спикером палаты представителей Конгресса США
00:50  На пути реабилитации басмачей и Туркестанского легиона СС. Вторая Украина? - В.Прохватилов
00:11  В Казахстане утвердили правила льготного микрокредитования молодежи
Пятница, 06.01.2023
19:48  Полвека нефтедолларового стандарта, - В.Катасонов
19:19  Ренат Бектуров возглавил МФЦ "Астана"
19:18  Турецкий кульбит: Эрдоган приготовился к сражениям на нескольких фронтах
17:33  МИД Таджикистана также опроверг инфу о причастности таджиков к январскому восстанию в Казахстане
17:23  Юный кадровый резервист Айдар Жарылганов стал заведующим госправовым отделом Администрации КазПрезидента
17:18  В Душанбе трагически погиб бывший гендиректор Цеппелин Интернешнл Александр Савченко
17:13  Al-Eqtisadiya: Нефть в 2023 году: управление рисками и поиск баланса
17:09  Кайрат Келимбетов уволен из управляющего МФЦ "Астана". Хорошо хоть не посадили...
16:00  Желаемое недействительно: Франция и Германия в новой экономической реальности
15:59  Турция попытается решить "армянский вопрос" без участия России, - Ст.Тарасов
12:41  Хяким Саятского этрапа Туркмении приказал закопать пересохшие протоки Амударьи, чтобы увеличить посевные площади
12:40  Спецслужбы Узбекистана обнародовали новые факты по делу Quramax Medikal и "ДОК-1 МАКС"
12:36  "От любви до ненависти": американо-иранские отношения на современном этапе, - Л.Сафарян
12:29  В школах Узбекистана продлили зимние каникулы. Из-за невиданных морозов
12:19  От правительства - к министерствам. Новые проекты административной реформы KZ, - Данияр Ашимбаев
12:07  ЛДПР предлагает выкупить у Китая "украинский" авианосец и назвать в честь Жириновского
11:57  Юного, но заслуженного казахстанского иноагента Данилова выставили из вице-министров информации
11:49  Экс-премьер Дагестана М.Абдуллаев погиб на улице Махачкалы попав под машину
11:29  Палате представителей США не удалось выбрать спикера после 11-ой попытки голосования
10:45  Китайского чиновника Ли Вэньси приговорили к смертной казни за взятку $78 млн
10:25  Сергей Станкевич: "Российская" АЭС и газовый хаб в Турции - уже реальность
10:00  "Я лично убил 25 афганцев...". Британский принц Гарри выпустил мемуары "Spare" ("Запасной")
09:22  Казахстан не смог наладить альтернативные пути поставок нефти в обход России
08:16  Странности штурма Капитолия в США: провокация на грани госпереворота, - МК
07:30  "Армия Z" медленно прогрызает оборону укров в Соледаре, - СП
07:25  О скалы каньона Назаре в Португалии убило легендарного бразильского серфера Марсио Фрейре
01:28  Политические лабиринты Эрдогана. Какую игру со всем миром ведет турецкий лидер
01:24  Окончание войны в Сирии - конец влиянию США на Ближнем Востоке, - М. К. Бхадракумар
00:21  Работники рынка в Термезе, недовольные переездом, получили штрафы и арест
00:04  Казахстан на 10 лет станет поставщиком угля для трех новых ТЭС в Узбекистане
Четверг, 05.01.2023
21:50  Самолет для президента. Куда и на какую сумму налетал Садыр Жапаров в 2022-м
21:46  МИД Киргизии опроверг сведения о причастности кыргызстанцев к беспорядкам в Казахстане
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Узбекистан   | 
Глава Каракалпакии Орынбаев в суде попросил смягчить наказание подозреваемым в нукусских событиях
00:24 08.01.2023

На суде по делу о событиях в Нукусе с показаниями выступил председатель Жокаргы Кенеса Каракалпакстана Аманбай Орынбаев. Он попросил суд смягчить наказание подсудимым в рамках закона.

На суде по уголовному делу о событиях в Нукусе, проходящем в Бухаре, в субботу с показаниями выступил председатель Жокаргы Кенеса (парламента) Каракалпакстана Аманбай Орынбаев. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда Узбекистана.

В сообщении говорится, что подсудимые заявили о раскаянии в своих действиях и попросили Аманбая Орынбаева донести это до президента Шавката Мирзиеева.

Аманбай Орынбаев заявил, что обязательно передаст просьбу подсудимых и попросил суд смягчить наказание в рамках закона, отмечает пресс-служба Верховного суда.

Напомним, обвиняемыми по делу, являющемуся первым о событиях 1−2 июля в Нукусе, проходят 22 человека, включая журналистов Даулетмурата Тажимуратова и Лолагул Каллыханову, блогеров, безработных и бизнесменов.

Даулетмурат Тажимуратов в начале процесса просил пригласить в суд Аманбая Орынбаева, который во время событий был министром внутренних дел Каракалпакстана, а также тогдашнего председателя Жокаргы Кенеса Мурата Камалова.

Всего обвиняемым в тех событиях является 171 человек. В отдельное производство выделено еще одно дело с 39 обвиняемыми.

Генпрокуратура также сообщала, что отдельно расследуются факты применения правоохранительными органами оружия и специальных средств в отношении демонстрантов в Нукусе, а также смерти граждан.

Источник - gazeta.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1673126640


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Кадровые перестановки
- О подробностях январских событий рассказали в Мажилисе
- Инфляция в Республике Казахстан
- О квотах на экспорт бычков и баранчиков
- Рабочий график главы государства
- Кадровые перестановки
- Информационное сообщение по валютному рынку
- Основные итоги 2022 года
- О некоторых вопросах обеспечения финансовой стабильности Республики Казахстан
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  