Садыр Жапаров просит списать Кыргызстану внешний долг за счет зеленых проектов

07:54 08.01.2023 08 января 2023, Бишкек - 24.kg, Айгуль КУВАТОВА



Президент Садыр Жапаров в своей публикации на Facebook обратился к странам партнерам и международным финансовым институтам развития.



Он отметил, что проблема смога стала одной из самых актуальных в нашей стране за последние годы.



Особенно сильно смог проявляется в осенне-зимний период, так как немалую долю в этом играет использование угля при отапливании.



Садыр Жапаров

"Несомненно, решение данного вопроса требует комплексного подхода. В первый же год президентства я обозначил вопросы экологии и зеленой экономики одними из главных приоритетов государственной политики. По нашей инициативе ООН объявила 2022-й Международным годом устойчивого горного развития, в Кыргызстане прошлый год также был объявлен Годом защиты горных экосистем и климатической устойчивости. Вопросы негативных последствий изменения климата касаются всех стран мира, в том числе и Кыргызстана, имеющего тысячелетние ледники", - написал президент.



Глава государства напомнил, что в ноябре 2021 года в городе Глазго в своем послании на открытии Саммита мировых лидеров по изменению климата он заявил, что к 2030-му Кыргызстан ставит целью сократить выбросы парниковых газов на 44 процента, а к 2050 году постарается достичь углеродной нейтральности, что в первую очередь возможно благодаря развитию гидроэнергетики.



"Кыргызстан - богатая на гидроресуры страна. Печально отмечать, что, находясь в верховье водных ресурсов, мы не смогли за годы независимости построить новые ГЭС и вынуждены были импортировать электроэнергию в зимнее время. Последние 30 лет мы пользуемся углем, мазутом, силой ранее построенных ГЭС. На данный момент мы используем порядка лишь 10 процентов нашего гидроэнергетического потенциала", - отметил Садыр Жапаров.



И добавил, что "за последние два года активно начато строительство малых и средних ГЭС по всей стране, приняты соответствующие нормативные документы для предоставления преференций инвесторам".



"Дан старт крупнейшей стройке - Камбаратинской ГЭС-1, будущему флагману отечественной энергетики. С реализацией этих проектов Кыргызстан можно будет действительно назвать энергонезависимой страной, которая будет экспортировать электроэнергию в зарубежные страны. Возможно, если бы в более ранние годы этому уделялось бы больше внимания, то на сегодня вопрос смога не стоял бы так остро. Мы могли бы больше использовать электроэнергию при отапливании в осенне-зимний период", - написал Садыр Жапаров.



Он заявил, что Кыргызстан взял твердый курс на развитие зеленой экономики, поскольку и весь современный мир уделяет этому особое внимание. Садыр Жапаров дал поручение начать активно прорабатывать вопрос обмена внешнего долга страны на зеленые инициативы.



"На сегодняшний день внешний долг Кыргызстана составляет порядка $4,2 миллиарда. Конечно, мы в полной мере исполняем и будем дальше исполнять все наши обязательства по выплате внешнего долга, для этого у нас есть все возможности. Мы лишь поднимаем инициативу по развитию зеленой экономики и совместному вкладу в улучшение экологической ситуации в мире", - отметил президент.



Было бы хорошо, если бы средства, предусмотренные на погашение внешнего долга, направлялись на поддержку зеленых инициатив.



Садыр Жапаров

"Мы не говорим, чтобы указанные проекты финансировались лишь со стороны доноров и партнеров. Мы также готовы вкладываться со своей стороны и реализовывать эти проекты", - подчеркнул глава государства.



Он считает, что на протяжении многих лет о зеленой экономике говорится на различных уровнях, но в большинстве случаев все это остается на словах, и решил "перейти от слов к делу".



"Не секрет, что мы сильно отстали от других стран мира в направлении зеленой экономики. Мы хотим как можно раньше это исправить. Мы уверены, что по указанным инициативам найдем поддержку со стороны стран-доноров и партнеров по развитию", - считает Садыр Жапаров.



По его словам, сейчас в Кыргызстане идет строительство 50 малых и средних ГЭС. "Но и этого недостаточно. У нас есть готовые инвестиционные проекты. Мы имеем возможность построить малые и средние ГЭС мощностью от 1 до 1 тысячи мегаватт, створы рек готовы", - написал президент.



Садыр Жапаров считает, что страны и финансовые институты, должниками которых является Кыргызстан, могли бы принять участие в строительстве энергетических объектов и ГЭС в стране.



Мы вместе будем перерезать ленты этих объектов зеленой экономики. Мы вместе реализуем зеленые проекты в Кыргызстане, в обмен нам списывают внешние долги.



Садыр Жапаров

"Мы все хотим, чтобы наши дети жили в богатой стране с хорошей экологией. Мы хотим быть действительно энергонезависимой страной, рационально использующей свой потенциал. Поэтому государство продолжит двигаться в этом направлении, уделяя все больше внимания вопросам экологии и зеленой экономики", - резюмировал президент. Источник - 24.kg

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