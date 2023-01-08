"Армия Z" продолжает зачистку Марьинки

09:18 08.01.2023 Битва за Марьинку: Наши уничтожают врага в режиме "умри все живое"

Окончательно зачистить город мешают фанаты-бандеровцы, вылезающие на белый свет из подземелья

Александр Ситников

8.01.23

В сводке известного в США аналитического института, изучающего военные конфликты (ISW), говорится, что 6 января российские войска продолжали бои в районе Марьинки с попыткой окружить укрепрайон ВСУ на юго-западе города. По оценке экспертов ISW, захисникам незалежностi приходится несладко, поскольку появившиеся в Сети ролики показывают сильнейшие разрушения бандеровских опорников.



Тем не менее ситуация в Марьинке сложная. Более того, никто из адекватных экспертов не делает прогноза относительно того, когда ВСУшники окончательно покинут город.



Удивительно это потому, что, судя даже по волонтерским картам ВСУ, все дороги к самостийному гарнизону давно фактически находятся под российским огненным контролем. Собственно, есть несколько отдельных очагов сопротивления. Об этом можно судить по тому, что укро-тиктокеры уже не "заливают" видео зданий Дома культуры и местной администрации. Кстати, эти картинки довольно долго использовались жовто-блакитными адептами секты "Свидетелей боев в центре Марьинки" в пропагандистских целях.



Приведенная информация согласуется с заявлениями с нашей стороны. В частности, помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев еще месяц назад сообщил: "Марьинка в ДНР находится в плотном окружении российских подразделений, бои идут в центре города. Российские силы взяли под контроль трассу в направлении Красногоровки, по которой осуществлялось снабжение ВСУ в Марьинке".



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По мнению популярного в неньке военного блогера, ВСУшникам удалось в Марьинке создать подземную сеть коммуникаций и складов, что, с одной стороны, позволяет прятаться даже от авиабомб, а с другой - достаточно долго вести сопротивление в автономном режиме.



Укро-эксперты хвалятся жовто-блакитными снайперами, которые якобы не позволяют нашим штурмующим группам взять несколько многоэтажек и небольшой массив частного одноэтажного сектора. С другой стороны, отрадно, что сбережение живой силы в ВС РФ ставится выше победных реляций.



Согласно публичной информации, здесь оборону держит 79-я бригада ВСУ, оснащенная как супер-коммандос армии США, то есть лучшими американскими брониками и приборами ночного видения. Одно время укро-десантура по популярности конкурировала даже с "азовцами"*.



Теперь от былой бравады не осталось и следа. Есть смысл привести несколько январских комментариев админа 79 окремої десантно-штурмової бригади "Миколаїв".



"У всех сейчас возникает слишком много вопросов по поводу того, почему люди бессмысленно гибнут в огромном количестве".



"Краб" (позывной укро-офицера, командующего обороной города) - тяжелый. Соболезную родным. Может не выкарабкаться, очень тяжелый. На нем во многом держалась оборона наша в Марьинке. Как бы сейчас волна отказников и дезертиров не пошла".



"Отовсюду вещают, что мы по всем фронтам наваливаем оркам. Но что-то за последние дни вообще не чувствуется. Где же хваленые новые поставки вооружения? Почему руснявая артиллерия продолжает работать по нам???".



Кроме того, юзер с ником odshbr79 (из 79-й ОДШБр) пишет, что бойцы из его бригады внимательно следят за ситуацией в Соледаре. Если город перейдет под русский контроль, то эта новость может плохо сказаться на боевом духе захисников незалежностi уже в Марьинке.



Дескать, "все понимают ответственность за побратимов", тем более, что профпропагандисты промыли мозги слава-украинцам из 79-й, что может рухнуть весь южно-донецкий участок фронта, если они не удержат свои позиции.



"Бои за Марьинку влияют и на оборону Угледара", - говорится в специальной аналитике известного в неньке военного паблика. Нет смысла пересказывать говорильню щирых бандеровцев, но, по их мнению, о значимости этого укрепрайона само за себя говорит качество обороняющихся здесь ВСУшников. Оно намного выше, даже чем на Бахмутском направлении.



От огромных потерь запаниковали даже бандеровские духоподъемники

Даже главком ВСУ Залужный зафейсбучил** пост, что он лично отдал приказ город не сдавать ни при каких условиях. После того, как военные полицаи из числа укро-эсэсовцев смылись в Курахово, функции расстрельной команды взяли на себя офицеры из числа самых майданутых.



Источники, которым более-менее можно доверять, сообщают, что сопротивление захисников в центре Марьинки подавлено, однако, наши активно зачистку не проводят из-за отдельных жовто-блакитных фанатиков. Те, кому удалось вырваться из "мешка на проспекте Дружбы", ушли на окраину города в заранее созданный "муравейник" и периодически малыми ДРГ появляются в районе храма Казанской Божией Матери.



В частности, как пишет телеграм-канал "Синяя Z Борода", "что известно достоверно: нацики собраны весьма компактно в жилом массиве на юго-западе города. Вдоль по трассе с круговой развязкой на село Победа. Также все еще плотно сидят в звероферме. Те, что были в центре, отбиты в сторону Курахово. И по тем, и по тем, ежечасно работает наша арта в режиме "умри все живое".



От себя добавим, что активные шаги по подавлению бандеровской ПВО дали свои результаты, а это означает, что начинают плотно по вражеским позициям работать не только наша арта, но и авиация. Поэтому смерть укро-фашизма в отдельно взятом южно-донецком городке начинает приобретать реальные очертания.



* Верховный суд признал батальон "Азов" террористической организацией и запретил ее на территории России



** 21 марта 2022 года Тверской районный суд Москвы поддержал иск Генпрокуратуры России, поддержанный Роскомнадзором и ФСБ, и признал компанию Meta (Facebook и Instagram) экстремистской организацией и запретил ее деятельность на территории России. Источник - свободная пресса

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