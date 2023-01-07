Антироссийское единство ЕС подходит к концу, - Кристофер Локвуд

10:49 08.01.2023

Олег Кравцов. 07.01.2023



В 2023 году наблюдаемое сегодня антироссийское единство европейских государств будет подвергнуто серьезному испытанию



К такому выводу, передает корреспондент "ПолитНавигатора", приходит Кристофер Локвуд, европейский редактор одного из главных рупоров британских русофобов журнала The Economist.



В 2023 году наблюдаемое сегодня антироссийское единство европейских государств будет подвергнуто серьезному испытанию К...



"Если 2022 год был годом, когда европейские правительства проявили поразительное и в некоторой степени неожиданное единство перед лицом агрессии Владимира Путина в Украине, 2023 год станет годом, когда это единство будет подвергнуто испытанию. Каково будет это испытание, зависит от хода войны.



По одному из гнетуще вероятных сценариев, она продлится весь 2023 год, в течение которого Россию постепенно оттеснят, но Украина не сможет вернуть всю утраченную территорию. В таком случае следует ожидать, что в Европе начнут мягко давить на Украину, чтобы она двигалась к миру путем переговоров", – считает Локвуд.



Отмечается, что "такие голоса не будут превалировать, однако они могут вызвать в Европе напряжение".



"Даже если этого не произойдет, в следующем году крупнейшим источником внутриевропейского напряжения, похоже, станет усиление споров по энергетике, поскольку все больше стран скатываются в рецессию, и только состоятельные смогут продолжать раздавать субсидии", – прогнозирует главред британского журнала.



Он считает, что окончание российско-украинского конфликта "вряд ли произойдет на поле боя", но может быть результатом внутренних неурядиц в РФ, что создаст в Европе повод для другого рода распрей - по поводу того, кто будет платить за восстановление Украины и сколько на это тратить.



"США не без основания скажут, что покрыли львиную долю расходов на вооружение Украины (и поддержку ее экономики в течение тех месяцев, когда она едва не развалилась). Теперь настанет черед Европы, хотя свою долю внесут и многосторонние организации типа Всемирного банка и МВФ. Но это спровоцирует разного рода международные споры.



Восстановление Украины поглотит средства, крайне необходимые бедным развивающимся странам мира. Аргументы участников многосторонних организаций будут острыми, в дальнейшем будут раздаваться обвинения в предвзятости развитых стран. Так или иначе, Европа еще много лет будет преодолевать последствия войны", – резюмирует Локвуд.