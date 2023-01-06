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Что могут короли: Карла III ждет еще больше проблем в 2023 году
10:53 08.01.2023

Удастся ли Британии сохранить монархию во время его правления

Ксения Логинова

Карл III всю жизнь готовился к роли монарха, терпеливо ожидая своего часа. Он был первым в очереди на трон, занимая при этом одно из последних мест по популярности в правящей династии. Даже став королем, он не добился большой симпатии общества. Очередной удар по популярности правителя нанес в ноябре пятый сезон сериала "Корона", рассказывающий о его изменах в браке с принцессой Дианой. Еще одного скандала Виндзоры опасаются в январе, когда выйдет автобиография принца Гарри, рассказывающая о взаимоотношениях с отцом и жизни в королевской семье. Этим обстоятельством могут воспользоваться сторонники республики, число которых в последнее время растет. Подробности - в материале "Известий".

Яйцом по королю

"Эта страна построена на крови рабов", - отчаянно кричал мужчина, бросая яйца в короля Карла III и королеву-консорт Камиллу во время их визита в Йорк. Эта новость облетела мировые СМИ - с таким проявлением неуважения правящая династия не сталкивалась уже давно. Последняя подобная выходка относится к 1986 году - тогда Елизавету II и ее супруга, принца Филиппа, забросали яйцами во время визита в Новую Зеландию. Местные женщины протестовали против договора между местными племенами маори и Лондоном, заключенного еще в XIX веке.

Впрочем, неуважение к Карлу III проявляли и раньше. Через неделю после того, как он стал королем, во время визита в Кардифф его освистали антимонархисты. Они скандировали "Боже, храни людей", "Отмените монархию" и "Демократия сейчас".

Исполнительный директор антимонархического движения "Республика" Грэм Смит в одном из интервью отметил, что после смерти королевы Елизаветы II отношение к правящей династии изменилось. "Сложно представить, чтобы кто-то бросил яйцо в королеву. С королем Карлом дела обстоят иначе", - заявил он.

Опрос, проведенный YouGov показывает, что 41% молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет хотел бы перехода к республиканской форме правления, при этом 24% британцев и вовсе предпочли бы, чтобы история монархии закончилась после ухода Елизаветы II.

С кончиной королевы связывают уход эпохи "уважаемой монархии", которую она олицетворяла. Елизавета II была непререкаемым авторитетом как внутри Соединенного Королевства, так и далеко за ее пределами. Именно личная популярность британской королевы поддерживала идею монархической формы правления.

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Через месяц после смерти Елизаветы II в 14 странах, от Канады, Австралии и Новой Зеландии до стран Карибских островов, где главой государства считается британский монарх, заговорили о необходимости проведения референдумов, на которых надо решить, продолжить ли подчиняться Букингемскому дворцу или же стать республиками.

У всех свои причины

Многие упрекают монархическую форму правления в архаичности, а также считают, что она дорого обходится бюджету. На содержание правящей династии и правда выделяются крупные суммы, однако все не так однозначно. Королевская семья стала своего рода брендом страны, который поддерживает разные отрасли экономики, включая туризм, производство сувениров, что с лихвой перекрывает траты на содержание семьи монарха.

Но у британцев есть и другие причины недолюбливать своего короля. Одна из них - преклонный возраст монарха. В ожидании трона он провел 70 лет и успел состариться. Но многие до сих пор не могут простить монарху обиды, которые он нанес своей бывшей супруге Диане, считавшейся едва ли не самым популярным членом королевской семьи.

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"В этом браке нас было трое, так что было тесновато", - горько призналась в изменах мужа Диана в интервью в 1995 году. Роман женатого Чарльза с замужней Камиллой Паркер-Боулз начался еще в 1986 году - за десять лет до официального развода с принцессой Дианой.

Когда союз леди Ди и принца Чарльза распался, это больно ударило по авторитету наследника престола. Холодно державшийся на публике и невыразительный, он проигрывал бывшей жене в глазах публики. А просочившийся в СМИ "Камиллагейт" и вовсе выставил его в неприглядном свете. В газеты попал один из телефонных разговоров принца и его любовницы. Среди шутливых фраз, которыми они обменивались, особенно выделялась одна, довольно пикантная. Принц сказал, что хотел бы "быть тампоном Камиллы", за что и получил прозвище Мистер Тампон.

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Поднимать рейтинги разведенного наследника престола бросилась целая команда пиарщиков. СМИ постоянно рассказывали о защите принцем окружающей среды, его помощи обездоленным и благотворительности. Но все усилия пошли насмарку - летом 1997 года принцесса Диана погибла в автокатастрофе. Британцы, а вместе с ними и поклонники леди Ди в других странах посчитали наследника престола косвенным виновником трагедии.

В газеты попало письмо, которое якобы Диана писала своему бывшему дворецкому Полу Барреллу за год до гибели. В нем она утверждала, что "принц планирует автомобильную аварию", в которой леди Ди "получит серьезную травму головы", чтобы еще раз вступить в брак. Эту версию активно поддержал отец возлюбленного Дианы, Доди аль-Файеда, Мохаммед аль-Файед, публично заявляя о причастности принца к произошедшему.

Никому не удалось подтвердить эти обвинения, однако репутация будущего короля была подпорчена.

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В 2005 году принц Чарльз женился на Камилле, несмотря на то что его мать была категорически против этого. Впоследствии СМИ не раз упрекнули наследника престола в том, что он ни разу не навестил могилу бывшей супруги.

Эффект разорвавшейся бомбы

Казалось, что спустя годы о непростых отношениях Дианы и Чарльза удалось забыть. Но в начале ноября 2022 года вышел пятый сезон популярного сериала "Корона", ставший неприятным сюрпризом для нового короля. В нем рассказывается о жизни королевской семьи в 1990-е. В частности, муссируется тема развода Чарльза и Дианы. Еще до выхода сериала монарх переживал, что зрителям "напомнят о мрачных годах", а сам бракоразводный процесс "излишне драматизирован в шоу".

Помимо этого, вышел документальный сериал "Гарри и Меган", в котором сын Карла III не только рассказывает историю любви с Меган Маркл, но и проливает свет на непростые отношения пары с членами королевской семьи.

Однако еще большего скандала династия ожидает после 10 января, когда выйдут мемуары принца Гарри о жизни во дворце. Изначально книгу под названием "Запасной" он планировал издать в ноябре, но из-за смерти Елизаветы II решил отложить выпуск.

Как ожидается, в автобиографии будет много разоблачений королевской семьи, и только бабушка принца, Елизавета II, будет представлена там исключительно в положительном свете.

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Как писал Us Weekly, "королевская семья будет в шоке от этой книги". По сведениям издания, особенно сильно беспокоятся отец и брат принца Гарри. "Они еще не видели текста и понятия не имеют, чего ожидать. Это заставляет их нервничать", - говорится в публикации.

Не так просто быть королем

То, что ее бывшему мужу будет непросто на королевском троне, предсказывала в одном из своих интервью принцесса Диана. "Быть принцем Уэльским означает быть более свободным, в то время как став королем, он будет больше задыхаться. Я знаю его характер и думаю, что высший пост повлечет за собой огромные ограничения, и я не знаю, сможет ли он к этому приспособиться", - заявила тогда леди Ди.

Многие опасаются попыток со стороны монарха вмешиваться в политику британского правительства. В 2014 году бывший глава Хоум-офиса Дэвид Бланкетт обвинил тогда еще наследника престола в сильном давлении. По словам министра, принц заваливал его письменными рекомендациями о том, как изменить политику в области здравоохранения, образования и защиты окружающей среды.

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СМИ обрушились с критикой на сына королевы Елизаветы II - в конституционной монархии члены правящей династии не имеют права публично давить на политиков, а также высказываться на различные политические темы.

Будущее британской монархии

Институт монархии в Британии остается довольно спорной темой, считает доктор политических наук, профессор СПбГУ Наталья Еремина.

- В качестве политической альтернативы рассматривается республика. Но нужно учитывать, что переход от монархии к республике повлечет за собой изменение работы других институтов и процедур. Это касается и работы палаты лордов, и кодификации конституции в стране, и иных взаимоотношений с регионами. Общество осознает, что в случае перехода от монархии к республике оно столкнется с переходным периодом, - поясняет политолог.

Эксперт отмечает, что постепенно растет число тех, кто хочет отказаться от монархии, особенно среди молодых людей.

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- Более 60% британцев выступают за сохранение монархии, в основном это люди, которым более 50–60 лет. В ближайшее время по естественным причинам молодые люди, выступающие против монархии, займут места тех, кто за. Как показали опросы, среди молодых людей много и тех, кто не знает, как правильно и лучше, когда есть монархия или ее нет. Вопрос, связанный с сохранением монархической формы правления, - это долговременный тренд. Пока институт монархии выступает в роли стабилизатора. Если Карл III не будет выполнять необходимые функции для стабилизации ситуации, то тогда рейтинг монархии пошатнется еще больше, - считает специалист.

Генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов также отмечает, что поддержка монархии в Британии постепенно снижается.

- Смерть Елизаветы II - рубеж, который означает изменение в общественных настроениях. Королю Карлу III будет трудно сохранить общественную поддержку на том уровне, который был у его матери - королевы Великобритании. Но пока есть традиции, сохраняется определенный уровень поддержки, поэтому нельзя говорить о том, что монархия обречена или находится на грани существования, - поясняет политолог.

Эксперт отмечает, что к тому же содержание британской семьи не сильно бьет по карману налогоплательщиков.

- Так что для британцев это не такой принципиальный вопрос, как тот же брексит. Вопрос в том, насколько Британия сохраняет те исторические традиции. Не думаю, что сейчас произойдут принципиальные подвижки и активизируется республиканское движение. Ведь Британия не единственная страна, где существует монархия: есть и Испания, и Нидерланды, и скандинавские страны. Это своего рода виньетка, которая является определяющей для будущего этих стран, как-то их характеризует, демонстрирует особенность, она может еще какое-то время существовать, - считает специалист.

Источник - Известия
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