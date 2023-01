США скрывают сотни документов про аферы сына и брата Байдена, - Daily Mail

10:54 08.01.2023 Daily Mail

Великобритания



Министерство юстиции США скрывает 400 страниц "конфиденциальных документов", раскрывающих взятки и подарки Хантеру и Джиму Байденам из Китая, России и Украины

Министерство юстиции США скрывает 400 страниц конфиденциальных документов о сделках сына и брата президента США Хантера и Джима Байденов с Китаем, Россией и Украиной, пишет газета The Daily Mail со ссылкой на американского юриста Кевина Эванса.



Адвокат из Колорадо Кевин Эванс подал в суд на Министерство юстиции в марте после того, как оно не выполнило его просьбу предоставить документы о деловых операциях Байденов.



Эванс запросил материалы в соответствии с Законом о свободе информации (FOIA)



Он запросил информацию о "любых отношениях, общении, подарках и/или вознаграждении в любой форме" между Байденом и Китаем, Россией или Украиной.



Эванс заявил, что правительственные юристы впервые признали в суде наличие не менее 400 страниц "потенциально важных" документов.



Адвокат Эванс утверждает, что Министерство юстиции теперь пытается уйти от ответственности, говоря, что они не могут "ни подтвердить, ни опровергнуть" существование каких-либо документов, соответствующих его запросу.



Министерство юстиции пытается предотвратить раскрытие 400 страниц конфиденциальных документов о сделках Хантера и Джима Байденов (брат президента США Джо Байдена – Прим. ИноСМИ) с Китаем, Россией и Украиной, делая вид, что их не существует.



Юрист из Колорадо Кевин Эванс подал в суд на министерство в марте после того, как оно не выполнило его просьбу предоставить отчеты о сделках Байденов в соответствии с Законом о свободе информации (FOIA).



Эванс, эксперт по Закону о свободе информации, запросил документы, касающиеся "любых отношений, общения, подарков и/или вознаграждения в любой форме" между сыном президента Хантером или его братом Джимом и Китаем, Россией или Украиной.



Он сказал, что правительственные юристы сначала признали в суде, что у них есть не менее 400 страниц "потенциально важных" документов, но теперь пытаются уйти от ответственности, говоря, что они не могут "ни подтвердить, ни опровергнуть" существование каких-либо материалов, соответствующих его запросу.



Прокурор Министерства юстиции Дэвид Вайс в настоящее время рассматривает уголовное дело против Хантера Байдена с потенциальными обвинениями в отмывании денег, незаконном лоббировании и налоговых преступлениях в связи с зарубежными деловыми операциями.



400 страниц - не единственный тайник с записями Байдена, который запрашивают у правительства.



Как сообщил Business Insider в этом месяце, Национальное управление архивов и документации готовится опубликовать сотни внутренних документов Белого дома Обамы, содержащих информацию об отношениях Хантера с вызывающей споры украинской газовой компанией Burisma.



Джо Байден был в то время вице-президентом и отвечал за отношения с Украиной. Его сын работал в совете директоров Burisma, получая 83 000 долларов в месяц.



Администрация Байдена может наложить вето на публикацию, но к февралю должна решить, следует ли использовать привилегии исполнительной власти, чтобы закрыть от общественности их до 2029 года.



Материалы датируются 2014 годом и включают 69 изображений и 260 сообщений электронной почты, в которых упоминается Burisma.



Следующее слушание по запросу Эванса состоится в январе.



Этот юрист из Гринвуд-Виллидж, штат Колорадо, сказал, что он подал свой запрос в соответствии с Законом о свободе информации в ноябре 2020 года после того, как прочитал о зарубежных деловых отношениях Байденов, и министерство юстиции держало его запрос почти два года, прежде чем он в конце концов подал на них в суд.



"В итоге они подготовили около 60 страниц документов, но все они представляют собой письма сенаторов и конгрессменов с вопросами о Хантере и письма Министерства юстиции в ответ", - сказал он.



"Затем в конце прошлого года они сказали: "Да, у нас есть эти 400 страниц потенциально подходящих документов, но нам нужно их просмотреть".



"В марте я подал иск, и перед мировым судьей Майклом Хегарти они сделали то же самое: они провели тщательный поиск и обнаружили 400 потенциально подходящих документов".



Эванс сказал, что правительство колебалось еще несколько месяцев, а затем выдвинуло новый сбивающий с толку аргумент: они не могут "ни подтвердить, ни опровергнуть" существование каких-либо записей.



У государственных органов есть юридический прецедент в отношении заявлений подобных заявлению Эванса, позволяющих им избежать раскрытия информации, которая может нанести ущерб национальной безопасности.



Прецедент восходит к статье Los Angeles Times 1975 года о спасательном корабле, тайно построенном ЦРУ для подъема затонувшей советской подводной лодки.



Тогда указанная газета подала запрос по Закону о свободе информации, и агентство ответило, что оно не может "ни подтвердить, ни опровергнуть", что у него есть материалы о корабле USNS Hughes Glomar Explorer. Ответ, поддержанный судами, стал известен как "ответ Glomar".



"Я не знаю, как, черт возьми, они теперь могут считать, что прецедент Glomar применим и здесь, - сказал Эванс. - Мне кажется, что тут это дело не пройдет после того, как я обнаружил, что документы существуют".



Но адвокат считает, что правительство будет всеми силами пытаться избежать раскрытия документов.



"Я уверен, что они будут настаивать на упрощенном рассмотрении исключений в отношении конфиденциальности в соответствии с Законом о свободе информации, чтобы избежать необходимости предъявлять эти документы", - сказал он.



"Но я не думаю, что они смогут осуществить это в этом случае, особенно когда они раскрыли и официально зафиксировали существование потенциально важных документов.



"Проблема в том, что Закон о свободе информации стал беззубым. Суды не соблюдают дух закона, они скорее из кожи вон лезут, чтобы принять позицию правительства, чем принуждать его к раскрытию чувствительных материалов".



Электронные письма с ноутбука Хантера, полученные DailyMail, и показания разоблачителей подтверждают, что он был вовлечен в многомиллионную сделку с китайским нефтяным гигантом, тесно связанным с правительством Китая.



Банковские записи показывают, что китайские деловые партнеры Хантера перевели 10 миллионов долларов в их совместное предприятие.



А электронные письма, текстовые сообщения и аккаунты разоблачителей предполагают, что Джо Байден знал о сделке и, возможно, даже был в ней замешан.



Самый печально известный пример - электронное письмо 2017 года от одного из деловых партнеров Хантера, Джеймса Гиллиара, в котором говорится, что Хантер будет владеть 10% акций в сделке от имени "Большого Дяди" - ссылка на его отца.



Комментарии читателей Daily Mail:



NiKnowz

Вот это да! Китай, Россия и Украина! Представьте, если бы на месте этих жуликов Байденов был бы Трамп. Да он давно бы уже сидел в тюрьме!

И вот она вам, американская справедливость. Министерство юстиции устроило рейд с обыском на виллу Трампа, и прячет за семью печатями компрометирующие Байденовскую семейку документы!



Mr. Florida

Не забывайте: 10% идут "Большому Дяде"! Вот и весь ответ!



King George VII

Я желаю, чтобы Хантер был арестован, осужден, посажен в тюрьму и провел там много-много лет!



Kristen Tara

Хантер ничего не смог бы сделать без подсказок, помощи и информации Джо Байдена. Ведь президент в политике много десятков лет. Он знает в Америке все и всех и со всеми повязан.



HikerGuy

Теперь-то абсолютно понятно, почему они расшвыривают бесчисленные миллиарды налогоплательщиков на эту Украину!



Abe -Froman

Трампа пытались подвергнуть импичменту за гораздо меньшее, чем уже натворил и вытворяет сейчас Джо Байден!



Misschievous88

Вообще-то за попустительство всем этим государственным преступлениям семейки президента США в тюрьмах уже давно должны сидеть бывшие и нынешние руководители Министерства юстиции, ФБР, ЦРУ и других силовых ведомств.



Maxwell Edison

Как граждане Америки мы имеем право все знать. Все эти клоуны утверждают, что они служат нашей стране. Их всех нужно выбросить на помойку!



johnysaks

Кто теперь вспомнит тот фальшивый "рашагейт", раскрученный либеральными СМИ и пропагандой, или миллиарды, потраченные на расследование событий 6 января 2021 года. Это настоящая измена и преступления. ДЖО И ХАНТЕР БАЙДЕНЫ – ПРЕСТУПНИКИ!



TheEllenRipley

Страшные двойные стандарты Америки вызывают у меня рвоту!



LoveTheConstitution

Правило номер один в американской политике: демократы всегда будут обвинять ВАС в том, что делают ОНИ... Правило номер два: Вашингтонский истеблишмент и СМИ будут их покрывать.



TownieTownsend

Это с каких это пор в Америке доказательства преступления стали "чувствительной" информацией с точки зрения национальной безопасности? Так является это доказательством преступления или нет? Делайте свою работу и пусть фишки падают туда, куда они должны падать.



Atlantic7

У семейки Байденов мораль, как у уличных крыс!



HellsComing_with_Me

Не оскорбляйте нормальных и правильных уличных крыс!



FinalShrug

Пора подвергнуть эту криминальную семейку Байденов доброй следственной колоноскопии!



Destine

А что в этом все такого удивительного? Байдены уже давно привыкли использовать Министерство юстиции и ФБР как своих собственных телохранителей и полицию!



MeanGeen

Байден незаконный президент!



adjpaa

А что мы можем поделать, когда наш собственный КГБ... ой, извините, я имею в виду ФБР и Министерство юстиции, являются самыми настоящими преступниками? Обе они были заточены для борьбы с политическими врагами и защиты преступников-демократов.



rational anarchist

Всегда думал о том, что Украина имеет много компромата на Байденов и крепко держит их на крючке.

Именно поэтому миллиарды финансовой и военной помощи уходят в эту черную дыру Украину.



Deborah 1935

Режим семьи Байденов все равно в конце концов рухнет. Они не могут вечно скрывать тайны о своей преступной деятельности. Надеюсь, все они рано или поздно окажутся в тюрьме.



Boonyak

Сколько еще доказательств нам нужно, чтобы добиться того, чтобы преступный клан Байдена был брошен в тюрьму? Джо Байден, "крестный отец 10%" должен пойти на нары первым! Проблема в том, что мы застряли с этой "Гиеной Харрис"! Какой беспорядок сотворили демократы из нашей страны и политической системы!



Man from Kent

Американские тюрьмы переполнены, но настоящие преступники у нас остаются у власти!



CommNSense

У наших правоохранителей эта информация и даже ноутбук Хантера находятся уже годами. И они ничего по этому поводу не сделали.

Вот она, американская юстиция двойных стандартов.



Ashley Kerr76

Меня буквально загрызает до смерти злость, когда я вспоминаю, как Байден называл республиканцев угрозой для демократии. Все это время он знал, что правительственные агентства скрывают о его собственном сыне (и о нем самом). Те самые агентства, которые якобы работают на нас!



CajunQween

Новая шутка: Джо Байден – Главноворующий! (Commander in Thief)!



DavidofVick

Байдены и их сторонники просто плюют в лицо Америке и нагло ржут при этом!



antiliberals

Вся демократическая партия и все эти ФБР и Министерство юстиции, должны быть лишены финансирования и объявлены террористическими организациями!



Common Sense

Байденов надо немедленно судить за государственную измену! Источник - ИноСМИ

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1673164440





