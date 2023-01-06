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Вашингтон ответил провокацией на "протянутую руку" нового главы МИД Китая
11:10 08.01.2023

6 января 2023

Ответом на дружелюбные заявления нового главы МИД Китая в адрес США стал визит на Тайвань бывшего генерального секретаря НАТО Расмуссена. Поддержав сепаратистские амбиции Тайбэя, Расмуссен сделал целый ряд провокационных антикитайских заявлений.
ВЛАДИМИР ПАВЛЕНКО, 6 января 2023, 18:31 - REGNUM Убывая из Вашингтона, теперь уже бывший посол Китая в США, а ныне новый глава МИД КНР Цинь Ган опубликовал статью, в которой обсуждаются перспективы нормализации китайско-американских отношений.

Статья опубликована в неофициальном республиканском рупоре The Washington Post и озаглавлена "Будущее планеты зависит от стабильности китайско-американских отношений". Адресат послания очевиден: это республиканское большинство нижней палаты Конгресса, с которым в Пекине связывают определенные надежды на смягчение глобальной напряженности. Правда, насколько эти надежды обоснованы - другой вопрос; проблемы с избранием нового спикера показывают, что среди этого большинства существует раскол, вызванный лоббистской деятельностью несогласных с пересмотром внешнеполитической линии США.

За полтора года работы послом Цинь Ган объездил 22 штата и повстречался с 80-ю членами Конгресса. Он дал понять, что у американской общественности сохраняется стремление к укреплению отношений с Китаем. "Меня воодушевило доверие делового сообщества к китайскому рынку и его сильное стремление к продолжению сотрудничества. Я посетил многие американские университеты и помог американским студентам, которым не разрешили поехать в Китай из-за пандемии, вернуться в свои китайские кампусы", - отмечает Цинь Ган, делая упор на том, что нельзя "закрывать дверь" в китайско-американских отношениях. Невозможно и выстраивать их с позиций "игры с нулевой суммой, в которой одна сторона обыгрывает другую, или же одна страна процветает за счет другой".

В статье мягко и тактично обойдены наиболее острые углы, по которым Вашингтон в последние годы вел полемику с Пекином - вопросы прав человека, равноправия в торгово-экономических отношениях и технологическом взаимодействии, одинакового доступа всех стран к результатам глобализации и т.д. "У меня был откровенный диалог и налажены прочные рабочие отношения с официальными лицами правительства США, чтобы должным образом решать острые вопросы, такие как тайваньский вопрос, и развивать сотрудничество в важных областях" - это, пожалуй, единственное упоминание о споре вокруг Тайваня. Цинь не упоминает о наиболее вопиющих американских провокациях, вроде августовского визита на Тайвань экс-спикера палаты представителей Нэнси Пелоси.

Ответ Вашингтона Цинь Гану последовал незамедлительно. На следующий же день, приняв эстафету поездок влиятельных действующих и отставных западных политиков и военных, в Тайбэй прибыл бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен. Разумеется, такой визит был бы невозможен без отмашки из Вашингтона.

Формально Расмуссен, отметившийся на Тайване помимо встречи с главой Тайваня Цай Инвэнь рядом откровенно недружественных антикитайских заявлений, приехал в качестве посланца "Альянса демократий", международной НКО, созданной им в 2017 году в целях продвижения "свободных рынков" и "демократии". И первое, что сделал экс-генсек НАТО, - провел недвусмысленную параллель между темами Украины и Тайваня, подчеркнув, что в глазах США и их сателлитов по Североатлантическому альянсу никакой разницы между Киевом и Тайбэем не существует.

"Любая попытка КНР изменить статус-кво на Тайване силовым путем должна вызвать единый ответ, и мы должны ясно дать понять это Китаю сейчас", - заявил Расмуссен, как бы давая заочный ответ Цинь Гану. И уточнил, что "Китай гораздо больше, чем Россия, зависит от глобальных цепочек поставок". Поэтому, по словам экс-генсека, "разъяснение серьезных экономических последствий любого нападения сейчас будет мощным сдерживающим фактором".

Что происходит? Во-первых, Расмуссен стремится отвлечь общественное внимание от итогов местных выборов на острове, завершившихся в конце ноября поражением проамериканской Демократической прогрессивной партии (ДПП). Победили же сторонники как раз мирной интеграции с материком из партии Гоминьдан. С учетом того, что нынешняя глава администрации Тайбэя Цай Инвэнь баллотироваться не сможет, ибо завершает второй срок у власти, дела у ДПП идут из рук вон плохо. Шансы на победу дополнительно уменьшаются ввиду провала партии в ведущих мегаполисах, где у власти находились ее ставленники, считавшиеся перспективными "преемниками" Цай. Сейчас стало очевидно, что выставлять кандидатом на выборах не ради участия, а для победы практически некого.

В этой ситуации Пекин меньше всех заинтересован в "силовом" сценарии, на котором спекулирует натовский заезжий "гость". Ибо все идет к тому, что "спелый плод" сам упадет Китаю в руки. Но этот вариант категорически не устраивает Вашингтон. Поэтому заявления Расмуссена с угрозами в адрес Китая отражают стремление НАТО развязать военный конфликт, не дожидаясь поражения на острове своих ставленников и потери ими власти, обвинив в этом Пекин точно так же, как и Москву на Украине.

Во-вторых, "говорящим" является намек Расмуссена на готовность Запада разорвать цепочки поставок в глобальной экономике в той их части, которая завязана на КНР. Особое место в этих угрозах отводится транзиту энергоносителей, значительную часть которых Пекин получает морским путем в обход Юго-Восточной Азии через Малаккский пролив, где доминирует 7-й флот ВМС США. Американцы жестко и последовательно противостоят любым попыткам Китая обезопасить этот энергетический маршрут из Персидского залива, обойдя его трубопроводами по суше.

В-третьих, если не получится помешать процессу воссоединения, США постараются выпотрошить из островной экономики ее основные производственные мощности, чтобы они не достались Пекину. Помимо перемещения заводов TSMC, существуют и другие проекты, связанные с финансовыми играми. В 2022 году отток инвестиционных капиталов с азиатских рынков составил астрономическую сумму в 4,2 трлн долларов; из них 3 трлн потерял именно Тайвань. Причем вывод денег осуществляется в страны АСЕАН - Индонезию, Таиланд, Малайзию. И преследует цель столкнуть и поссорить ведущих членов "десятки" с Китаем, предложив им ради "дружбы против Пекина" собраться под американским "зонтиком безопасности".

6 января 2023
Владимир Павленко

Источник - regnum.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1673165400


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