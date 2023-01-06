В Киеве собрали 57 тонн русскоязычных книг на переработку ради нужд ВСУ

12:50 08.01.2023

Муниципальный книжный магазин в Киеве "Сяйво книги" сообщил, что собрал больше 57 тонн русскоязычных книг на переработку. "Страна.ua" пишет, что вырученные средства пошли на нужды Вооруженных сил Украины (ВСУ).



Представители книжного магазина в социальных сетях заявили, что, так как акция пользуется популярностью среди горожан, сбор книг было решено продлить до мая. Они упомянули, что уже больше 50 тонн русскоязычных книг "пошли в пользу окружающей среды".



Вырученные от сдачи на переработку деньги представители книжного передали в благотворительный фонд. На эти средства купили внедорожник и передали его украинской армии. Сообщается, что в дальнейшем деньги будут откладываться на покупку других автомобилей и необходимых на передовой вещей. Сдающим книги горожанам магазин делает скидку в 10 процентов.



В июне заместитель министра образования и науки Украины Андрей Витренко заявил, что страна должна расстаться с тяжелым для украинцев наследием Российской империи и отказаться от изучения русской литературы. "Все произведения, в которых там мистическая сила российского оружия, какая-то мифическая, все это надо повыкидывать", - добавил он.