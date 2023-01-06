В Германии задержали двух иранцев по подозрению в подготовке химического теракта

14:18 08.01.2023

Лина Дорофеева

По мнению полиции, они готовили химическую атаку

Двоих иранцев полиция задержала в результате рейда на квартиру в Кастроп-Рауксель. Сообщается, что правоохранители подозревают задержанных в планах совершить "исламистский теракт" с применением отравляющих веществ – цианида и высокотоксичного рицина.



Весь квартал был оцеплен полицией, на месте присутствовали специалисты Центра Коха. О том, пострадал ли кто-то из местных жителей, не сообщается.



Ранее Readovka писала о том, что в Энергодаре предотвратили

теракт.