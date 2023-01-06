В Шанхае взбунтовались уволенные работники медицинской фабрики

15:47 08.01.2023

Работники китайской фабрики медизделий начали бунтовать



Лина Дорофеева



Компания не выплатила им зарплаты



Фабрика медицинских изделий наняла тысячи новых работников, ожидая увеличения спроса на свою продукцию. Однако после отмены обязательного тестирования на ковид в Китае руководство организации без предупреждения уволило почти восемь тыс сотрудников и не выплатило зарплаты, передает Epoch Times.







Как итог – сотрудники подняли бунт. Порядка четырех тыс работников пришли на фабрику для отстаивания своих прав. Разгневанные сотрудники ломали станки и даже избили руководителя компании. При этом вице-президент больницы Жуйцзинь отметил, что почти 70% населения Шанхая болеют коронавирусом, а в Пекине общее число заболевших может превышать 80%.



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