ВС России провели операцию возмездия за новогодний удар ВСУ по Макеевке

17:35 08.01.2023

В Министерстве обороны Российской Федерации заявили в воскресенье, что военные РФ осуществили операцию возмездия в ответ на удар, который украинские войска нанесли по пункту временной дислокации российских военнослужащих в Макеевке в Донбассе.



В Минобороны пояснили, что российская разведка выявила местонахождение пунктов временной дислокации бойцов ВСУ в Краматорске. Там находились около 700 украинских военных, которых разместили в общежитии №28 и еще более шестисот - в общежитии №47.



По этим местам ВС РФ нанесли массированный ракетный удар.



Были уничтожены более 600 украинских военных, заявили в Министерстве обороны РФ.



В ночь на 1 января ВСУ нанесли удар по зданию ПТУ в Макеевке, где находились российские военные. 4 ракеты, выпущенные из РСЗО HIMARS, попали в цель. Погибли 89 человек.



Лина Панченко