Западом разыгрывается спектакль по окончательной сдаче Арцаха и всей Армении, - А.Курманов

18:10 08.01.2023 Айнур Курманов. 08.01.2023



События вокруг Нагорного Карабаха развиваются быстро, о чем говорит большая активность дипломатов, перекрывших Лачинский коридор азербайджанских "экологических активистов", среди которых оказались сотрудники проамериканских НКО и армянской политической верхушки, стремящейся во всем обвинить Москву.



Происходит реализация сценария Запада по дестабилизации Закавказья и подрыву позиций России в регионе.



События вокруг Нагорного Карабаха развиваются быстро, о чем говорит большая активность дипломатов, перекрывших Лачинский...



Сначала в конце декабря в Совбезе ООН представители Франции сорвали принятие резолюции о необходимости немедленного снятия блокады с Арцаха и освобождения Лачинского коридора. То есть Париж, который заявляет о своем покровительстве и особой поддержке Еревана, сделал все, чтобы не был принят важнейший документ, который наверняка бы остудил пыл Анкары и Баку.



Первый заместитель постоянного представителя при ООН Дмитрий Полянский рассказал о причинах отклонения Совбезом итогового документа.



"По просьбе Еревана координировали этот процесс французы, которые проигнорировали подавляющее большинство предложений РФ, учтя при этом правки других членов СБ", – заявил Полянский.



То есть консенсус так и не был достигнут, а руководство Армении вместо того, чтобы встревожиться по данному факту откровенного саботажа, наоборот, приветствовало такое решение Совбеза и позицию Франции. А затем Никол Пашинян выступает с новогодним обращением к гражданам, в котором он прямым текстом объявил о "предательстве" со стороны России.



Азербайджанские псевдоэкологи в штатском.



"Агрессия против суверенной территории Армении с мая 2021 года по 13 сентября 2022 года была вдвойне болезненной, потому что наши союзники по безопасности оставили нас в одиночестве, предпочтя оставаться в статусе пассивного наблюдателя или предложив в качестве альтернативы статус активного наблюдателя", – отметил армянский премьер.



В итоге складывается стойкое ощущение, что ни Парижу, ни Еревану, ни Баку, ни Анкаре, а тем более Вашингтону не нужно разрешение существующего искусственного кризиса, который становится инструментом выдавливания Москвы из Карабаха и Армении.



Можно даже прийти к выводу, что разыгрывается даже некий спектакль, когда вся ответственность перекладывается на Россию, чтобы в итоге поменять весь геополитический расклад в Закавказье.



Интересно, что буквально неделю назад из Еревана уехала разрекламированная миссия наблюдателей ЕС, состоящая из отставных военных и сотрудников западных спецслужб и отправленная Брюсселем по просьбе Макрона. Так вот эти "контролеры", побывавшие на границе с Азербайджаном и в самом Арцахе, не сделали никакого заявления и не обнародовали итоги своей миссии.



То есть этим еще раз подтверждается, что они были отправлены для отвода глаз в целях показать армянской общественности после позорного октябрьского сговора в Праге, когда Пашинян подписал все, что от него требовал Алиев, что ЕС якобы стоит на ее стороне и готов защитить национальные интересы и рубежи республики.



Однако в итоге все обернулось пшиком, так как Европарламент и Еврокомиссия промолчали, хотя блокировка Арцаха идет уже месяц, миссия наблюдателей ЕС благополучно и бесшумно удалилась, а Макрон пока не подписал осуждающее решение французского парламента.



Получается, что парижский "защитник" армян лишь готовил почву для их сдачи туркам и азербайджанцам в обмен на изменение всего расклада сил в регионе.



При этом играющая в этот спектакль правящая верхушка в Ереване вместо того, чтобы добиваться от своих западных покровителей осуждения Баку, наоборот, на протяжении всех эти недель требует, чтобы российские миротворцы силой оружия удалили из коридора азербайджанских "экологов" в штатском, таким образом пытаясь втянуть Москву в кровопролитную провокацию.



При этом Ереваном напрочь игнорируется тот факт, что у миротворческих сил попросту нет соответствующего мандата на использование вооруженной силы против гражданских, тем более что закрытым оказался даже не сам Лачинский коридор, а трасса за его пределами. То есть сознательно искажается действительность, тогда как именно наличие и присутствие российских миротворцев сохраняет от окончательного уничтожения Арцах и его население.



Получается, что идет сознательное затягивание блокады, как со стороны Еревана, так и со стороны Баку, которые ожидают, когда Карабах сам падет как созревший плод в виду отсутствия продовольствия, газа и электроэнергии и будет таким образом решена наконец-то данная проблема одновременно для Пашиняна и Алиева.



Ведь либеральные прозападные силы, в том числе и Пашинян, еще до прихода к власти во время бархатной революции 2018-го года считали Арцах обузой и камнем на шее республики.



Интересно, что в момент эскалации этой информационной и политической ситуации вокруг Лачинского коридора Ереван под громкие речи одновременно другой рукой налаживает отношения с Турцией, восстанавливая транспортное сообщение между странами. Так, оказывается с 1 января полностью сняты все препятствия для авиаперевозок и недалек тот момент, когда откроется и прямая сухопутная торговля.



Турецкое издание Turkiyegazetesi.com.tr, ссылаясь на официальные данные правительства отмечает:

"В информации, цитируемой дипломатическими источниками, было указано, что в результате переговоров между специальными представителями процесса нормализации двух стран с 1 января 2023 года возможна прямая грузовая авиасообщение между Турцией и Арменией. Источники также сообщили, что этот вопрос был озвучен ассоциациям турецких экспортеров министерством торговли Турции".



Получается, что в скором времени произойдет и демилитаризация армяно-турецкой границы, читай разоружение и ликвидация укрепленных линий и у Еревана отпадет надобность и в российской военной базе в Гюмри, как и в наличии миротворческого контингента, который хотят выдворить из Арцаха из-за его якобы "бесполезности" и "неэффективности".



То есть на наших глазах готовится не просто сдача Нагорно-Карабахской республики и ее жителей, которые автоматически лишатся всех своих прав, но оформляется купля-продажа Армении со стороны ей руководства для осуществления планов Европейского Союза, НАТО и коллективного Запада.



И это будет не просто протекторат Турции, а очередной форпост США, который геополитически разделит Россию и Иран, перерезав сухопутные транспортные маршруты между державами и поставив под угрозу коридор Север – Юг.



Ведь надо понимать, что вместо российской базы и военных придут даже не турецкие военные, а англосаксы и уже новые американские контингенты будут контролировать Закавказье. И это не предположения, а вполне реальный вариант в случае быстрой капитуляции Армении, правящая верхушка которой уже давно настроена пораженчески и желает любыми путями уйти от России, несмотря на то, что это чревато геноцидом и отуречиванием самих армян.



То, что это совместный спектакль, показывает то, что и с той, и с другой стороны в антироссийских информационных кампаниях участвуют одни и те же прозападные силы. Так, например, выяснилось, что на стороне азербайджанских военных, переодетых в "экологов", активно выступает и даже координирует их действия Вугар Ахмадов – глава азербайджано-американской молодежной социальной ассоциации.



Именно он получает от посольства США и американских фондов финансирование и является важной фигурой в системе западных НПО в Азербайджане.



stavros.ru

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И тут же 6 января Постпред США при ОБСЕ Майкл Карпентер громогласно огласил свою позицию в якобы поддержку Армении.



"США по-прежнему обеспокоены тем, что Лачинский коридор заблокирован уже более трех недель, что создает серьезную гуманитарную ситуацию. Мы благодарим МККК за предоставление критически важной помощи в течение этого времени, но призываем Азербайджан и Россию немедленно восстановить доступ", – отметил Карпентер.



То есть как и Ереван, Вашингтон усиленно пытается представить виновником ситуации Москву наравне с Баку, что говорит о едином сценарии.



А тем временем на границе двух стран участились обстрелы, в том числе в пятницу 6 января был отмечен случай нападения на армянских фермеров, которые на тракторах осуществляли сельскохозяйственные работы на участке под названием "Кахнун так" административной территории села Хаци.



Это еще раз наглядно показывает, что никакие посреднические усилия Парижа, Брюсселя, миссии "наблюдателей", контрольные группы ОБСЕ и гарантии США не остановят кровопролитие и перекройку границ, если из региона уедут российские военные, а республика выйдет из состава ОДКБ и интеграционных объединений. Источник - politnavigator.net

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