Премьер Украины Шмыгаль поведал о создании крупнейшего в мире минного поля

00:02 09.01.2023

КИЕВ, 8 января 2023, 19:57 - REGNUM На территории Украины создано крупнейшее в мире минное поле, сообщил премьер страны Денис Шмыгаль.



В интервью южнокорейскому агентству Yonhap он рассказал, что на территории Украины, создано минное поле общей площадью около 250 тыс. кв. километров. По его словам, это затрудняет передвижение людей, а также "вызывает серьезные сбои в сельском хозяйстве, которое является одной из наших основных отраслей".



По данным агентства, площадь заминированной территории превышает размер некоторых стран. Например, Великобритании, Румынии, а также всего Корейского полуострова.