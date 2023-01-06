 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Суббота, 07.01.2023
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Пятница, 06.01.2023
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Премьер Украины Шмыгаль поведал о создании крупнейшего в мире минного поля
00:02 09.01.2023

КИЕВ, 8 января 2023, 19:57 - REGNUM На территории Украины создано крупнейшее в мире минное поле, сообщил премьер страны Денис Шмыгаль.

В интервью южнокорейскому агентству Yonhap он рассказал, что на территории Украины, создано минное поле общей площадью около 250 тыс. кв. километров. По его словам, это затрудняет передвижение людей, а также "вызывает серьезные сбои в сельском хозяйстве, которое является одной из наших основных отраслей".

По данным агентства, площадь заминированной территории превышает размер некоторых стран. Например, Великобритании, Румынии, а также всего Корейского полуострова.

Источник - regnum.ru
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