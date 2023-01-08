Мир теряет интерес к покупке американских токсичных бумаг, - В.Катасонов

00:37 09.01.2023 ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ | 08.01.2023



Дефицит федерального бюджета США в 2019 г. составил 1,02 трлн долл., в 2020 г. – 3,13 трлн (рекордный показатель за всю историю Америки), в 2021 г. – 2,77 трлн, в 2002 г. – 1,38 трлн долл. Суммарный дефицит бюджета за четыре года составил 8,3 трлн долл. Именно на такую величину увеличился государственный долг США за указанный период. А в самом начале 2023 финансового года (который стартовал 1 октября прошлого года) суммарный государственный долг достиг астрономической величины в 31 трлн долл., или 133,77% ВВП (также рекордное значение показателя за все годы наблюдения).



Государственный долг Америка покрывает с помощью облигаций и других долговых бумаг Минфина. Основными категориями покупателей американского госдолга являются:



1) организации федеральной власти (федеральные агентства и фонды), которые располагают свободными денежными ресурсами (наиболее крупной из них является Фонд социального страхования);



2) штаты и местные власти США;



3) ФРС США;



4) американские негосударственные инвесторы – паевые инвестиционные фонды (в первую очередь фонды взаимных инвестиций), банки и другие кредитно-финансовые (пенсионные фонды, страховые компании и т. д.), обычные граждане США;



5) иностранные инвесторы (прежде всего центробанки).



Из общей суммы государственного долга, равной 31,12 трлн долл. (на конец октября 2022 г.), на первую категорию держателей долга пришлось 6,82 трлн долл. (21,9%). Остальная часть долга составила 24,30 трлн долл. (79,1%), она находилась у так называемых публичных держателей (public holders).



На штаты и местные власти пришлось 1,45 трлн долл. ФРС США держала в своем портфеле государственных долговых бумаг на сумму 5,46 трлн долл. Среди американских негосударственных инвесторов наиболее крупными держателями государственного долга были (трлн. долл.): фонды взаимных инвестиций (mutual funds) – 3,26; депозитно-кредитные организации (банки) – 1,75; пенсионные фонды – 1,32; страховые компании – 0,37.



Наконец, на зарубежных инвесторов пришлось 7,19 трлн долл. Таким образом последняя группа держателей долга является в настоящее время самой крупной. То есть другие страны очень и очень помогают Америке, покупая долговые бумаги американского казначейства, они закрывают дефициты федерального бюджета США, проплачивая избыточные расходы.



Однако в прежние времена доля государственного долга США, приходившегося на иностранных держателей, была существенно выше. Так, в октябре 2014 года на них приходилось 6,0 трлн долларов из общей суммы государственного долга 17,8 трлн долл. (33,7% против нынешних 23,1%). Дополнительную долговую нагрузку пришлось взять на себя Федеральному резерву.



Министерство финансов США ежемесячно публикует данные об иностранных держателях американских казначейских бумаг. Последние данные – на конец октября 2022 года. Как уже сказано, на этих держателей пришлось 7,19 трлн долл., притом на центральные банки других стран – 3,65 трлн долл., т. е. около половины. Примечательно, что период с октября 2021 по октябрь 2022 г. объем американских долговых бумаг, находившихся в руках иностранцев, сократился на 6 процентов, или на 459 млрд долл. Такого масштабного сокращения иностранного портфеля американских бумаг на годовой основе ранее не фиксировалось. Сокращение происходило на фоне начавшегося в марте 2022 года повышения ключевой ставки ФРС США, что означало повышение процентных ставок и по казначейским бумагам США. Весной прошлого года предсказывали, что иностранные капиталы, привлекаемые дополнительно доходностью американских финансовых инструментов, потекут в Америку, однако казначейские бумаги США не стали магнитом для зарубежных инвесторов.



Достаточно долго главным зарубежным держателем казначейских бумаг США был Китай (его центробанк – Народный банк Китая), но в 2010 году он уступил лидерство Японии. При президенте Трампе Китай приостановил наращивание портфеля американских казначейских бумаг и даже периодически стал проводить небольшие сокращения. А Япония как верный союзник США продолжала выполнять роль главного иностранного кредитора Америки, потихоньку прикупая новые бумаги.



Однако последние данные Минфина США свидетельствуют о том, что основной вклад в общее сокращение иностранного портфеля американских бумаг внесла Япония. За год она сократила свой портфель таких бумаг на 18 процентов, или на 236,7 млрд долл. На конец октября 2022 года японский портфель американских бумаг стал составлять 1.078,2 млрд долл.



Китай, конечно, тоже сократил портфель американских бумаг, но в меньшей мере, чем Япония. Сокращение составило 15 процентов, или 161,5 млрд долл. На конец октября 2022 года китайский портфель американских бумаг стал составлять 909,6 млрд долл.



Среди других стран, являющихся крупными держателями американского долга, в которых за год произошло существенное сокращение портфеля американских казначейских бумаг, назову следующие (%): Ирландия – 26; Гонконг – 20; Тайвань – 11; Швейцария – 9; Франция – 9; Бразилия – 9; Сингапур – 6; Люксембург – 6.



Частично американские потери помогли компенсировать следующие страны, которые за год увеличили свои вложения в долговые бумаги США (%): Бельгия – 45; Великобритания – 10; Каймановы острова – 9; Канада – 7.



На конец октября 2022 года в топ-10 по величине портфеля американских государственных долговых бумаг входили (млрд долл.): Япония – 1.078,2; Китай – 909,6; Великобритания – 638,5; Бельгия – 327,3; Каймановы острова – 296,6; Люксембург – 295,7; Швейцария – 262,9; Ирландия – 239,0; Бразилия – 224,8; Франция – 218,4.



А ведь были времена, когда и Российская Федерация входила в топ-10 ведущих держателей американских бумаг. Максимума вложения России в госдолг США достигали в октябре 2010 года – 176,3 млрд долл. Потом российский портфель стал худеть. Особенно после 2014 года, когда против России стали вводиться санкции в связи с возвращением Крыма в состав Российской Федерации. Одним из наиболее крупных был разовый сброс американских бумаг в апреле 2018 года. Россия тогда продала почти половину ценных бумаг Казначейства США – на 47,5 млрд долл., у нее осталось лишь 48,7 млрд долл. В октябре 2021 года российский портфель американских бумаг сжался до 3,7 млрд долл. Накануне СВО у Банка России на балансе находилось таких бумаг на сумму примерно 2 млрд долларов. И они были заморожены в конце февраля 2022 года.



И хотя сумма замороженных бумаг не слишком велика, эта акция Вашингтона насторожила денежные власти многих стран. Кто-то в шутку назвал казначейские бумаги США токсичными финансовыми инструментами (по аналогии с долларом США и евро, которые получили звание токсичных валют). Интерес иностранных центробанков к приобретению американских токсичных бумаг пропал. Сейчас перед ними стоит задача очистить свои балансы от этого токсина. Источник - фонд стратегической культуры

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