О надеждах Запада присвоить все постсоветское пространство, - Ю.Борисов

00:39 09.01.2023 ЮРИЙ БОРИСОВ | 08.01.2023

Закон перевернутой пирамиды, или Вассальная участь Европы



Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг никогда не позволял себе публично выступать с позиций сколько-нибудь отличных от точки зрения Вашингтона и Лондона. Все, что он говорит и делает, можно рассматривать как выполнение директив англосаксонского центра. За это его даже хотят поощрить Нобелевской премией мира.



По случаю наступления нового года этот без пяти минут нобелевский лауреат, известный своим нарративом "мир – это война", огласил не оставляющие никаких сомнений тезисы о приоритетах стратегического курса Запада. И эти приоритеты европейским партнерам англосаксов ничего хорошего не предвещают.



По существу, речь идет о продолжении прежней антиевропейской политики, направленной на закрепление раскола Европы по линии продвижения НАТО на Восток с перспективами присвоения Западом всего постсоветского пространства.



При этом вопросы экономической выгоды самих европейских стран-членов НАТО отодвигаются на дальний план. Фактически политическая надстройка становится базисом такой перевернутой пирамиды, а экономический базис – ее рахитичной надстройкой. В природе такая конструкция нежизнеспособна, но в условиях подавления национального суверенитета большинства государств-вассалов США это может некоторое время работать.



Столтенберг дает понять, что отныне экономика Европы ни НАТО, ни его вашингтонских хозяев в принципе не интересует:



"Опасно зависеть от авторитарных режимов. Не так давно многие считали, что покупка газа у России – это чисто коммерческий вопрос. Реальность такова, что это политический вопрос. Речь идет о нашей безопасности. Бизнес – это тоже политика. Мы не должны повторять эту ошибку с другими авторитарными режимами. Не в последнюю очередь Китай. Мы не должны делать себя уязвимыми, становясь слишком зависимыми от важнейших видов сырья и продуктов. Мы не должны экспортировать технологии, которые, в свою очередь, могут быть использованы для угрозы нам. Мы не должны терять контроль над критически важной инфраструктурой, которая необходима как для гражданского общества, так и для военной деятельности. Как порты, железные дороги, телекоммуникации, сети 5G. Мы по-прежнему будем торговать с Китаем. Но это должно быть сделано таким образом, чтобы не подрывать нашу безопасность. Это общая ответственность… Часто говорят, что война слишком серьезна, чтобы оставлять ее на усмотрение генералов. Точно так же мы можем сказать, что деловая активность слишком серьезна, чтобы ее можно было доверить только бизнес-лидерам".



Обоснованием существования этой перевернутой пирамиды провозглашается нарастающая угроза "западным ценностям" со стороны "альянса авторитарных режимов": "Авторитарные режимы расширили свое сотрудничество. За пару недель до вторжения России в Украину президент Путин и председатель Си встретились в Пекине. Они объявили о стратегическом партнерстве no-limits. Россия и Китай больше тренируются и действуют сообща в военном отношении. У них расширяется экономическое сотрудничество. И Китай не осудил вторжение России в Украину. Напротив, они продвигают российский нарратив, возлагая вину на НАТО. И Китай впервые поддержал требование России о том, чтобы НАТО закрыло свои двери для новых государств-членов. Укрепляется не только сотрудничество между Россией и Китаем, но и Россия выстраивает более тесные связи с другими авторитарными режимами, такими как Иран и Северная Корея. Это разные режимы, но их объединяет то, что они продвигают альтернативный мировой порядок. Они отстаивают ценности, которые нарушают нашу веру в свободу и демократию. В более опасном мире тем более важно, чтобы мы, верящие в свободу и демократию, держались вместе… Потому, что мы разделяем одни и те же ценности и вместе мы намного сильнее, чем поодиночке. НАТО представляет 50 процентов мировой экономической мощи и 50 процентов мировой военной мощи. В некотором смысле, это половина мира…, и пока мы заботимся о НАТО, НАТО будет заботиться обо всех нас".



Если предельно упростить сказанное Столтенбергом, Европе предлагается пожертвовать всем, что у нее есть, ради подготовки к новой большой войне. В которой самой Европе, находящейся географически на передовых рубежах противостояния с "агрессивным Востоком", выпадает незавидная, но привычная для нее роль таскать каштаны из огня для заокеанских боссов.



Принципиальна именно привычность для Европы такой роли, успешно опробованной англосаксами, когда в обеих мировых войнах европейцы понесли самые большие в западном мире жертвы. И за океаном будут делать все возможное, даже невозможное, чтобы исключить для Европы любые другие варианты.



Для того и были взорваны газопроводы системы "Северный поток", чтобы у европейских вассалов не осталось даже призрачной надежды на возможность возвращения к прежнему удобному для них миропорядку. Об этом хорошо сказал член Совета Федерации РФ Алексей Пушков: "Произошло то, что я называю "Большим разрывом" между Европой и Россией. Германия переломала становой хребет прежних отношений, отказавшись от российского газа, поступавшего к ней по Северному потоку. А подрыв Северного потока и Северного потока-2 поставил крест даже на теоретической возможности возобновления газового потока в Германию. Прекращение поставок российского газа, служивших основой "особых отношений" между Москвой и Берлином даже в период "холодной войны", отбрасывает ситуацию к периоду до знаменитого соглашения "газ – трубы", подписанного между СССР и ФРГ при Брежневе и Брандте более 50 лет тому назад".



Сегодня, с одной стороны, усиливается подконтрольность европейской части Североатлантического альянса его англосаксонским элементам. С другой стороны, европейский вассалитет существует как перевернутая пирамида, при которой хвост вертит собакой в том смысле, что заокеанская политика пытается неизменно управлять европейской экономикой. Возникает объективное противоречие между экономическим базисом и политической надстройкой, когда "одни не хотят, а другие не могут" существовать в перевернутом мире. И противоречие это будет обостряться вплоть до достижения миросистемой критического, взрывоопасного состояния. Все-таки за европейской экономикой как главным пострадавшим стоят сотни миллионов потребителей, которые все острее чувствуют себя обманутыми.



Хозяева игры рассчитывают, однако что им и на этот раз удастся направить разрушительную энергию европейского хаоса в нужном им направлении – на Восток, устранив Россию как основное препятствие к своему безраздельному мировому господству. Для этого они готовы пустить в расход не только какую-то Украину, но и всю Европу. Источник - фонд стратегической культуры

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