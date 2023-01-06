Крепость Узундара в Узбекистане и другие находки археологов в постсоветских странах

00:57 09.01.2023 Взялись за старое: главные находки археологов в постсоветских странах

Кочевая принцесса, древнейший зуб и клад князя Ягайло



Игорь Кармазин



2022 год был тяжелым для постсоветского пространства, но даже в это время не останавливалась научная работа. В частности, археологи провели и завершили несколько крупных экспедиций. Среди ценнейших находок - эллинистическая крепость в Узбекистане, ганзейский торговый корабль в Эстонии, зуб древнего человека в Грузии. Подробности - в материале "Известий".



Крепость в Узбекистане



На юге Узбекистана провели раскопки крепости Узундара. Укрепление построили в III–II веках до н.э. на северо-западной границе Греко-Бактрийского царства - самого восточного из эллинистических государств, образовавшихся на обломках империи Александра Македонского.



Археологам удалось раскрыть часть цитадели. "Мы очистили половину угловой башни высотой в два этажа, открыли проход и крепостные стены с двумя галереями высотой до 3 м", - говорит руководитель экспедиции Института археологии РАН Нигора Двуреченская. Она отмечает, что благодаря качеству материалов стены сохранились почти в первозданном виде.







В процессе раскопок археологи собрали большую коллекцию находок. Среди артефактов 250 монет разного достоинства, а также предметы керамики. Самые интересные - фрагменты декорированного керамического кувшина и керамическая панель, которая украшала стену башни. Ученые также обнаружили свидетельства ожесточенных боев у стен крепости. Например, нашли болты от арбалетов, которые при штурме Узундары использовали кочевые племена юэчжей.



Принцесса в Казахстане



На востоке Казахстана в ходе раскопок могильника Карыкоба нашли погребение знатной девушки. Захоронение обнаружили под насыпью кургана, останки хранились в каменном ящике. Исследования показали, что погребение было сделано в IX–VI веках до н.э.



Вместе с останками женщины ученые нашли около 200 артефактов, большая часть из них - украшения из золота и поделочных камней. Одной из самых интересных находок стала небольшая булавка. Ее головка покрыта золотой фольгой, а также украшена рельефным изображением животного со скрученным телом и изогнутым рогом. Внимание ученых также привлекли подвески в форме овальных пластин и клыков животных, а также бляшки в виде фигур хищных животных. Все эти предметы сделаны из раковин древних моллюсков.



Все эти предметы указывают на высокий социальный статус женщины. Ученые говорят, что она относилась к знати саков - ираноязычного кочевого народа, населявшего территорию современного Казахстана в I тысячелетии до н. э.



Вкус граната: зачем россиянам ехать в Армению

Культурный отдых с кулинарным оттенком



Зуб в Грузии



В окрестностях города Дманиси на юге Грузии группа археологов обнаружила человеческий зуб возрастом 1,8 млн лет. Находка подтверждает, что указанная местность была древнейшим ареалом обитания человека за пределами Африки.



Ученые также исследовали череп, который нашли в Дманиси в 1999 году. Установлено, что возраст находки также составляет 1,8 млн лет. На черепе обнаружены следы трех травматических повреждений. Одна вмятина похожа на следы от удара тупым предметом, предполагается, что именно он стал причиной смерти человека. Два сквозных отверстия в затылочной кости, похоже, уже после смерти прогрызли плотоядные животные - доисторические гиены или пантеры.



Повреждения на черепе, обнаруженном в окрестностях Дманиси



Новые древности: главные находки археологов в постсоветских странах

Великая Узбекская стена, "золотой человек" и старейший глаз планеты



Первые древние находки в окрестностях Дманиси были сделаны в 1983 году. Тогда при исследовании средневековой крепости археологи нашли зуб древнего носорога - стефанорина. Спустя год в распоряжении ученых оказались первые каменные орудия, еще спустя семь лет - нижняя челюсть человека прямоходящего (Homo erectus). С тех пор коллекция находок пополнилась примерно тысячей каменных орудий, пятью черепами и многочисленными фрагментами скелетов. Лучше всего сохранились останки мужчины и женщины, которым дали символические имена Зезва и Мзия.



Средневековый корабль в Эстонии



В Эстонии во время раскопок в окрестностях Таллина нашли обломки средневекового торгового корабля. Судно обнаружили около городского порта рядом с устьем бывшей реки Харьяпеа, которую в XIX – начале XX века постепенно засыпали.



Дендрохронологический анализ показал, что корабль построили в 1298 году. "Это было крупное торговое судно длинной 24 м, его построили из массивных дубовых бревен и досок. Мы также нашли шерсть, которой заполняли пазы между досками, остатки инструментов и кожаной обуви", - говорит археолог Михкель Таммет.



Найденному рад: за обнаруженный клад будут платить быстрее

По мнению специалистов, новые поправки не решат проблемы теневого сбыта



По словам Таммета, это было одномачтовое судно с прямым парусом и плоским днищем, которое могло проходить по мелководью и легко управлялось небольшим экипажем. Такие корабли называли коггами, их использовали для торговли на Балтийском и Северном морях.



Клад в Литве



В Литве важную находку сделали почти случайно. Житель деревни Райшяй в окрестностях Вильнюса пошел гулять и с помощью металлоискателя нашел несколько средневековых монет. Мужчина оказался честным человеком и вызвал археологов, те еще месяц обследовали местность. В результате нашли клад времен князя Ягайло (XIV в.).



Среди находок серебряные монеты, мужской перстень из серебра, серебряные слитки. Были обнаружены в том числе монеты с изображением льва, которые отчеканили, когда Ягайло стал королем Польши (после 1386 года).



Взялись за старое: главные находки археологов в постсоветских странах

Сокровища скифов, череп древнего носорога и печать Мономаха



Ученые предполагают, что драгоценности принадлежали литовскому воину. "Именно эти люди в то время могли накопить значительные средства. Во-первых, они грабили во время завоеваний, во-вторых, получали жалование за службу", - говорит сотрудник отдела нумизматики Литовского национального музея Эдуардас Ремецас.



Меч в Белоруссии



В Белоруссии на помощь археологам пришел пожарный из Полоцка. Мужчина отправился на рыбалку на Западную Двину, но вместо сома поднял со дна средневековый меч. "Достаю, вижу гарду, вижу меч средневековый. Вижу его состояние, и у меня даже рот под водой открылся", - делился позже эмоциями пожарный.



Меч, найденный сотрудником МЧС Белоруссии в Западной Двине



Находку мужчина отнес реставраторам. Те установили, что рукоятку и лезвие меча сделали из закаленной высокоуглеродистой стали, а инкрустации изготовили из двухкомпонентной латуни. Весит оружие 1,6 кг, общая длина - 1,2 м.



По оценкам исследователей, меч выковали в XV–XVI веках. На лезвии реставраторы обнаружили зарубки, поэтому решили, что оружие побывало в бою. Под слоем ржавчины нашли также клеймо изготовителя, но пока не смогли идентифицировать надпись. Источник - Известия

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1673215020





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Кадровые перестановки

- О подробностях январских событий рассказали в Мажилисе

- Инфляция в Республике Казахстан

- О квотах на экспорт бычков и баранчиков

- Рабочий график главы государства

- Кадровые перестановки

- Информационное сообщение по валютному рынку

- Основные итоги 2022 года

- О некоторых вопросах обеспечения финансовой стабильности Республики Казахстан

