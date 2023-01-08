Рождество в Украине стало политическим праздником, - НГ

07:53 09.01.2023

08.01.2023



Разрыв отношений с Россией фиксируется мерами против священнослужителей и изменениями в календаре

Наталья Приходко



Окончание новогодних каникул в Киеве ознаменовали различными новациями, в том числе связанными с изменениями самих праздничных дат. Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко написал накануне в Telegram-канале, что в 2023 году все церкви страны должны согласовать празднование Рождества 25 декабря. Ранее президент Украины Владимир Зеленский распорядился приостановить гражданство 13 священнослужителей Украинской православной церкви.

Как известно, УПЦ (в украинских СМИ обычно продолжают отмечать ее принадлежность к Московскому патриархату, хотя в мае 2022 года Синод УПЦ объявил о своей независимости. – "НГ") арендовала две крупнейшие церкви на территории Верхней лавры – Успенский собор и Трапезный храм. В конце декабря срок аренды истек, и Министерство культуры рекомендовало не продлевать его. Но при этом разрешили совершить литургию в упомянутом соборе главе Православной церкви Украины Епифанию (Думенко), который, по свидетельству Ткаченко, "говорил о противостоянии света и тьмы, победе над дьяволом".



Рождество, в соответствии с решением украинского парламента, можно было отмечать и 25 декабря, и 7 января, напомнил "НГ" депутат Верховной рады Украины V-VII созывов Спиридон Килинкаров. Таким образом, парламентарии старались учесть интересы различных групп населения Украины: причем не только большинства, традиционно праздновавшего Рождество 7 января, но и меньшинства. "Теперь же киевские власти, видимо, вознамерились проигнорировать позицию большинства жителей страны. Причем их действия предпринимаются в рамках очередной жесткой атаки на каноническую Украинскую православную церковь, с тем чтобы окончательно подорвать сохраняющиеся духовные узы с Россией и добиться полного от нее отторжения", – подчеркнул Килинкаров. По его мнению, в том же русле можно рассматривать и шаги по преследованию священнослужителей УПЦ, такие как указ президента Украины о приостановлении гражданства 13 представителям духовенства.



Как рассказали украинские СМИ в воскресенье, президентский указ №898/2022 от 28.12.2022 не был обнародован официально, потому что содержит персональную информацию. Но, по сведениям журналистов, в перечень вошли 13 представителей УПЦ, в частности, митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионафан (Елецких), "которому вручили подозрение в госизмене и у которого есть российский паспорт", а также викарий Тульчинской епархии епископ Ладыжинский Сергий (Аницой). При этом Государственную миграционную службу уже уведомили об утрате гражданства указанными лицами, уточнялось в сообщениях. В заключение делался вывод, что теперь их могут депортировать.



Напомним, статьей 4-й украинской Конституции оговаривается существование единого гражданства, основания для приобретения и прекращения которого определяются законом. Причем в статье 25-й подчеркивается: "Гражданин Украины не может быть лишен гражданства и права изменить гражданство".



Примечательно, что в 2016–2017 годах тема лишения гражданства активно обсуждалась в киевских СМИ не только из-за присоединения Крыма к России в 2014 году или, скажем, из-за конфликта с Донбассом, но и вследствие массового принятия гражданства соседних государств, в том числе Румынии и Венгрии, жителями Западной Украины. Как тогда разъяснялось, по действующему законодательству лишить подданства Украины возможно лишь в трех случаях: при добровольном обретении второго гражданства, при получении украинского гражданства обманным путем или же при вступлении гражданина в вооруженные силы иностранного государства, где военная служба не является обязанностью. Впрочем, и в той ситуации существовавшие правовые нормы признавались "туманными".



Дальнейшее развитие тема получила в прошлом году – на фоне начатой 24 февраля спецоперации РФ. В результате в мае 2022 года в Верховной раде отказались от последующего рассмотрения поступившего законопроекта №7381 о лишении гражданства тех военнообязанных лиц, что в период военного положения выехали за границу и не вернулись в страну в течение 30 дней. А в июне критике также подверглась другая законодательная инициатива – о лишении гражданства за госизмену. Тогда советник главы МВД Вадим Денисенко объявил предложенный проект популистским и не имеющим практической целесообразности.



Однако и обсуждаемые действия киевских руководителей в отношении служителей УПЦ представляются обусловленными лишь политической целесообразностью и никак не вписываются в правовые нормы, говорит Килинкаров. В частности, служителям церкви не было обеспечено право на законное судебное разбирательство при наличии юридической защиты. "Подобные действия противоречат и Конституции Украины, и ее международным обязательствам", – полагает экс-депутат.