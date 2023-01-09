Осторожно, Китай открывается. В мире ждут нового витка пандемии, - С.Строкань

08:12 09.01.2023 Осторожно, Китай открывается.

В мире ждут нового витка пандемии после отмены антикоронавирусных мер в КНР



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Власти Китая с воскресенья отменили ряд антиковидных ограничений, включая карантин и ПЦР-тестирование для прибывающих из-за границы, подведя тем самым черту под трехлетним этапом политики нулевой терпимости к COVID-19. Выход из самоизоляции, превратившей крупнейшую по численности населения страну и вторую экономику мира в осажденную крепость, чреват новыми рисками на фоне роста заболеваемости в КНР. Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева предупредила, что снятие антиковидных мер в ближайшие месяцы вызовет резкий рост числа заражений. Свою озабоченность выразил и президент США Джо Байден. Несмотря на протесты Пекина, на Западе заговорили о новой китайской угрозе и принялись ужесточать правила въезда из КНР.



Увидеть Китай и не умереть

Ослабление мер по борьбе с COVID-19, действовавших с 2020 года и считавшихся одними из самых жестких в мире, первыми испытали на себе жители Гонконга. В "исторический день", 8 января, когда были введены облегченные правила въезда в материковый Китай, с раннего утра тысячи людей выстроились у наземных контрольно-пропускных пунктов (КПП), чтобы первыми пересечь границу с КНР без необходимости проходить ПЦР-тестирование по прибытии в страну и обязательный карантин.



В воскресенье открылось большинство КПП, по которым до пандемии осуществлялось сообщение между Гонконгом и материковым Китаем и которые были закрыты с начала 2020 года.



Как сообщила гонконгская телекомпания RTHK, на 11 часов утра воскресенья границу пересекли около 9 тыс. жителей Гонконга.



Для того чтобы контролировать ажиотажный спрос на поездки, власти Китая и Гонконга ввели суточную квоту на пересечение границы. Через наземные переходы ежедневно в каждом направлении границу могут перейти 50 тыс. человек, предусмотрена также дополнительная квота в 10 тыс. человек для тех, кто путешествует самолетом, паромом или автобусом по мосту в город Чжухай южной китайской провинции Гуандун.



Единственное требование для въезда по новым правилам - пройти тестирование за 48 часов до прибытия в КНР.



На фоне возобновления контактов между материковым Китаем и Гонконгом в соседних странах ждут наплыва китайских туристов и в пожарном порядке ужесточают правила въезда. По информации таиландской газеты The Nation, первый самолет с 200 китайскими туристами прибудет в бангкокский аэропорт Суванабхуми в понедельник. В связи с этим, как заявил вице-премьер и министр здравоохранения Таиланда Анутхин Чанвиракун, власти страны в ближайшие дни введут отмененное ранее требование наличия сертификатов о вакцинации для туристов, прибывающих в страну со всех направлений.



Кому рассвет, кому закат

Вступившие в силу с 8 января новые облегченные меры борьбы с коронавирусной инфекцией в КНР подвели черту под почти трехлетней политикой нулевой терпимости к COVID-19. Либерализация антиковидного режима призвана стать решающим шагом на пути возвращения к нормальной жизни и открытия страны внешнему миру после пребывания в состоянии осажденной крепости, когда китайская экономика демонстрировала самые низкие темпы роста за последние полвека.



С 8 января лица, прибывающие в КНР, уже не должны уходить на обязательный карантин после приезда - теперь за 48 часов до прибытия им всего лишь необходимо получить отрицательный результат теста на COVID-19 и предъявить его в КНР.



С воскресенья власти страны начали выдавать визы и разрешения на временное проживание иностранцам, в то время как граждане материкового Китая вновь могут получать загранпаспорта и туристические визы.



Весьма символично, что отмена ограничений вступила в силу на фоне начавшегося в Китае празднования лунного Нового года, который в этом году приходится на 22 января. Отмечание Нового года традиционно растягивается на несколько недель и сопровождается самым массовым в мире перемещением населения внутри почти полуторамиллиардной страны, позволяя многим встретиться с родственниками и увидеть новые места.



Об уходе в историю политики нулевой терпимости по отношению к COVID-19 заявил в ночь на 1 января в своем обращении к нации председатель КНР Си Цзиньпин. "Сейчас профилактика и борьба с эпидемией вступили в новый этап, это все еще напряженное время, все проявляют усердие, но рассвет уже близок. Давайте проявим еще немного усилий, настойчивость означает победу, сплоченность - это победа",- провозгласил Си Цзиньпин. По его словам, с самого начала пандемии власти ставили на первое место жизни людей, придерживались научных методов профилактики и контроля за коронавирусом и в итоге пришли к выводу, что страна готова к смягчению антиковидного режима.



Между тем парадокс в том, что либерализация антиковидных мер была введена на фоне происходящего в Китае с конца прошлой осени беспрецедентного всплеска заболеваемости COVID-19.



Накануне Нового года представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) обсудили эту тревожную ситуацию с китайскими властями. Как заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, организация обеспокоена развитием ситуации с пандемией в КНР.



Однако, несмотря на то что больницы крупных китайских городов переполнены, власти сумели по-другому посмотреть на статистику заболеваемости и дать ей новую оценку, с 8 января изменив официальный статус COVID-19. Ранее принадлежавший к классу А, к которому относятся особо опасные заболевания, коронавирус теперь переведен в менее опасный класс B. В связи с изменением категории COVID-19 в Китае теперь официально называется "новая коронавирусная инфекция", а не "новая коронавирусная пневмония", как это было до 8 января.



Между тем оптимизм китайских властей, отказавшихся от прежнего закручивания гаек, нисколько не разделяют на Западе, где заговорили о новой китайской угрозе.



С алармистским заявлением сразу после Нового года выступила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева, по мнению которой наблюдаемый в КНР рост числа заражений коронавирусом будет иметь негативное влияние на мировую экономику.



"Я была в Китае на прошлой неделе, в городе, где действует политика нулевой терпимости к COVID. Но это положение вещей не продлится долго, как только китайские граждане вновь получат возможность путешествовать",- сообщила о своей недавней поездке в КНР Кристалина Георгиева в интервью американскому телеканалу CBS. "В краткосрочной перспективе это означает плохие новости",- добавила госпожа Георгиева, по мнению которой ослабление антиковидных ограничений в Китае в ближайшие три-шесть месяцев обернется для страны стремительным ростом числа заражений, сопоставимым с распространением лесных пожаров.



О введении новых ограничительных мер в отношении путешественников из Китая на фоне волны COVID-19 уже объявили власти США, Великобритании, Индии, Японии, Южной Кореи, Италии, Испании, Канады, Австралии, Германии и Швеции.



"Да, я обеспокоен. Если вы летите в США из Китая, вы должны пройти тест и так далее",- прокомментировал изменение политики Китая в отношении борьбы с распространением COVID-19 президент США Джо Байден.



В свою очередь, как заявил официальный представитель Еврокомиссии Тим Макфи, большинство стран ЕС высказались за введение обязательного предварительного теста на коронавирус для путешествующих из Китая в страны Евросоюза.



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Кроме того, в заявлении, опубликованном шведским председательством в совете Евросоюза, странам ЕС рекомендовано проводить выборочное тестирование прибывающих из Китая пассажиров.



Несмотря на очередную волну COVID-19, КНР открывается миру

Эти меры, которые пока только вырабатываются, уже вызвали нервную реакцию Пекина. "ЕС следует занимать объективную и справедливую позицию в отношении ситуации, связанной с мерами по противодействию коронавирусу в нашей стране",- заявила в прошлую пятницу официальный представитель МИД КНР Мао Нин. По ее словам, государства Евросоюза должны быть заинтересованы в увеличении пассажиропотока из КНР, поэтому вводить какие-либо ограничения нерационально.



На этом фоне наземный пограничный переход между Россией и КНР у китайского города Хуньчунь в воскресенье возобновил работу в "доковидном режиме". Об этом агентству ТАСС сообщил в воскресенье по телефону генконсул РФ в Шэньяне (провинция Ляонин) Сергей Черненко. По его словам, стороны согласовывают основные логистические вопросы и к понедельнику пограничный переход заработает в полную пропускную силу.



Сергей Строкань

Газета "Коммерсантъ" №1 от 09.01.2023, стр. 6 Источник - Коммерсантъ

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