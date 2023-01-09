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"Иранское наступление" дуплетом ударит по Киеву и Вашингтону, - К.Ольшанский
09:16 09.01.2023

"Иранское наступление" дуплетом ударит по Киеву и Вашингтону
Россия и Иран создают военный альянс
Константин Ольшанский
9.01.23

Военный тандем России и Ирана вызывает трепет у натовских генералов. Иранцы интересны Москве прежде всего своими беспилотными технологиями, а Тегеран ждет от россиян модернизации своего ВМФ.

Global Firepower: самая слабая сторона иранской обороны - это флот

Иран вошел в топ-20 самых обороноспособных стран планеты, который опубликовало агентство Global Firepower. Иранская армия - одна из самых многочисленных (почти 600 тысяч военнослужащих). Причем Иран входит в первую десятку стран по количеству танков (более 4 тысяч), буксируемых артиллерийских орудий (более 2 тысяч), РСЗО (почти 1,1 тысяча), транспортных самолетов с неподвижным крылом (86), ударных подводных лодок (19), воздушных судов-заправщиков (7).

Global Firepower не подсчитывал количество ударных и разведывательных беспилотников. Иначе бы по этому показателю Иран точно бы стал одним из мировых лидеров. Именно успехи в области беспилотных технологий и стали одной из точек сближения Ирана и России, пишет издание Al-Jazeera.

В недавнем интервью директор ЦРУ Уильям Бернс прямо заявил, что Америку все сильнее беспокоит сближение Ирана и России. Во-первых, Тегеран предоставил Москве доступ к беспилотным технологиям.

Во-вторых, Россия ищет способы оказания технической и военной поддержки Тегерану. Самая слабая стороны иранской обороны, если верить Global Firepower, - это отсутствие у ВМФ эскадренных миноносцев, авианосцев и вертолетоносцев.

Учитывая амбиции Ирана, желающего господствовать в том числе в Ормузском проливе, отсутствие таких кораблей - это серьезное упущение. Именно поэтому американская разведка так пристально и следит за сотрудничеством России и Ирана.

В недавнем исследовании Вашингтонского института ближневосточной политики эксперт Надав Поллак отметил, что официальные лица США пытаются перетащить на свою сторону и Израиль. Для израильского истеблишмента Иран - это самый страшный враг. Поэтому, как пишет Поллак, от Израиля требуют донести до Москвы мессидж о "красных линиях", дав понять, что любое их нарушение нанесет ущерб отношениям. Именно переход таких "красных линий" в отношениях с Ираном может изменить позицию Израиля по поставке Украине передовых систем ПВО.

Вместе с тем, недавние переговоры министра иностранных дел Израиля Эли Коэна с о своим российским коллегой Сергеем Лавровым продемонстрировали: новое правительство Беньямина Нетаньяху склоняется к примирению с Россией и укреплению связей с Владимиром Путиным, пишет Al Jazeera.

Поводом для некоторого охлаждения отношений была ситуация вокруг Еврейского агентства по репатриации "Сохнут", которое было признано иноагентом - после чего Минюст РФ потребовал ликвидации НКО. Вместе с тем, как считает эксперт по национальной безопасности Израиля Омер Достри, даже такой щекотливый вопрос, как судьба "Сохнута", может быть разряжена за счет личных отношений между Нетаньяху и Путиным.

В интервью Al Jazeera Омер Достри выразил сомнение, что сближение Тегерана и Москвы вообще окажет какое-либо влияние на национальную безопасность Израиля. Тель-Авив всего лишь будет выжидательно следить за продолжающимися поставками оружия - не предпринимая никаких действий.

Эксперт-международник Дмитрий Кинг напоминает, что правительство Нетаньяху является коалиционным - и оно будет обязано учитывать позиции всех блоков и идти на уступки в случае необходимости. Вместе с тем, Нетаньяху, даже находясь в оппозиции, воздерживался от любых проукраинских заявлений, в отличие от своего предшественника Яира Лапида.

Профессор Роджерс: украинское небо продырявили бесповоротно

Президент Украины Владимир Зеленский не постеснялся позвонить Нетаньяху, чтобы поздравить его с новым постом. И это на фоне того, что Украину постоянно критиковали в украинском истеблишменте за слишком жесткую риторику. Уж больно явно Владимир Зеленский выпрашивал у Тель-Авива новые системы вооружений - а когда ему было отказано, чуть ли не изрыгал проклятия в адрес исторической родины.

Как видно, у России в отношениях с Ираном полностью развязаны руки - оглядываться на позицию пока хранящего нейтралитет Израиля не стоит. Ну, а позиция Вашингтона, который уверен, что военная помощь Ирана откладывает перемирие в Украине, - абсолютно ничего не значит.

Не добившись успеха на дипломатическом фронте, Вашингтон пытается действовать в информационном поле.

Несколько американских СМИ сообщили о "готовящейся" поставке новой партии иранских беспилотников в Россию. Такой вброс, очевидно, должен был напугать Израиль. Впрочем, никаких подтверждений "расследователи" не представили.

Впрочем, переживать стоит украинцам. Иранские беспилотные технологии помогли России "продырявить" украинское небо. Производство одного беспилотника "Герань-2" (в нем, предположительно, и используются иранские технологии) стоит всего $20 тысяч. А украинцы вынуждены сбивать их с помощью ракет NASAMS стоимостью до $500 тысяч каждая.

"Герань-2" летает низко и медленно, ускользая от самых совершенных радаров, говорит профессор Университета Южной Дании Джеймс Роджерс. Запускаемые волнами по 6−7 штук за раз, дроны делают противовоздушную оборону Украины совершенно бесполезной. А учитывая, что теперь украинцы будут вынуждены сбивать "Герань" с помощью американских систем Patriot, одна ракета которой стоит $1 миллион, то Вашингтон еще сто раз подумает, стоит ли помогать Зеленскому.

Или уже смириться с тем, что военный союз России и Ирана - это надолго.

Источник - svpressa.ru
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