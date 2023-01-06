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В Бишкеке анонсирован "мирный марш" в поддержку арестованных активистов
11:05 09.01.2023

Массовые аресты. В Бишкеке пройдет мирный марш в поддержку активистов

09 января 2023, Бишкек - 24.kg, Юрий КОПЫТИН

В Бишкеке пройдет мирный марш в поддержку активистов и политиков, содержащихся под стражей по делу об организации массовых беспорядков. Об этом в Twitter сообщила пользователь Нурайым Сыдыгалиева, супруга Али Шабдана.

"Завтра собираемся на мирный марш за законность по маршруту МВД - Дом правительства. Оставляли письмо на личную встречу с Садыром Жапаровым, но реакции до сих пор не было. А мы не собираемся просто так сидеть. И всех неравнодушных зовем принять участие в марше против всех политических гонений", - написала она.

Напомним, 22 октября 2022 года создан комитет поддержки Кемпир-Абадского водохранилища. В него вошли активисты, политики и депутаты парламента. В тот же день в интервью агентству "Кабар" президент Садыр Жапаров заявил: в органах власти есть информация о том, кто стоит за митингами и шествиями по Кемпир-Абаду.

С 23 октября начались массовые аресты. 26 человек власти отправили за решетку по обвинению в подготовке к массовым беспорядкам.

Ряд международных правозащитных организаций, таких как Международное партнерство по правам человека (IPHR), Всемирная организация против пыток (OMCT), Норвежский Хельсинкский комитет (NHC), Хельсинкский фонд по правам человека (HFHR), "Свобода сейчас" (Freedom Now) и других, распространил заявление, в котором призывает немедленно освободить арестованных в Кыргызстане политиков и активистов.

Источник - 24.kg
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