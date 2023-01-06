Дичаем... Архаизация южных регионов Казахстана, - А.Бектенова

11:21 09.01.2023 Насилие с южным колоритом

Архаизация южных регионов приводит к росту специфических преступлений против женщин и детей.



Шымкент, Туркестанская, Жамбылская и Кызылординская области все активней приобретают черты традиционалистских регионов. Хотя открытую статистику найти трудно, косвенно растущую проблему признают даже в правительстве, так как в последние годы запущено несколько акций, направленных на преодоление излишней патриархальности. Впрочем, местные нравы разовые мероприятия явно не улучшили.



Тенденции остаются скрытыми на официальном уровне, между тем, в бытовом контексте Юг давно наделяют особыми приметам. Здесь высок уровень семейно-бытового насилия, часты случаи похищения девушек, многоженства, ранних браков и педофилии. Традиции ложно понимаемого стыда заставляют жертв замалчивать факты правонарушений, преступники зачастую уходят от ответственности. Более того, у некоторых чиновников трагедии и разрушенные судьбы вызывают непонимание и даже смех.



Следование средневековым образцам поведения становится привычным во всех слоях общества. Эксперты, работающие с жертвами, говорят, что многие женщины в принципе не понимают – в отношении них совершается насилие. Социальной беспомощности способствует ряд факторов: девочку растят в качестве домашней прислуги, став взрослой, она переходит в собственность семьи мужа. Иногда же девушка выходит замуж до достижения совершеннолетия.



Как свидетельствуют специалисты, в некоторых семьях региона не поощряется получение женщинами образования. В будущем такая "идеально воспитанная жена" полностью зависит от новых родственников, у нее нет собственного дохода, либо он крайне низок, так как из-за отсутствия квалификации она не может устроиться на хорошую работу. Ее удел – обслуживать родню и рожать детей. В случаях пьянства, побоев и злоупотреблений женщина фактически попадает в рабство, она не может защитить ни себя, ни детей.



Положение осложняет тот факт, что в глубинке все чаще браки заключаются лишь в мечети. Этот относится и к ранним бракам, которые государство совершенно точно не узаконит. Несмотря на острейшую потребность, в регионе очень мало правозащитных организаций и кризисных центров, зачастую женщины и дети остаются один на один со своей бедой. Им очень повезет, если роль защитника возьмут на себя социальные сети.



На Юге серьезно не хватает даже школ, в дефиците психологи и социальные работники. Между тем, сотрудники кризисных центров и мобильных групп накопили огромный массив трагических историй, увы, типичных для региона. Правовая безграмотность, боязнь вслух говорить о своих проблемах, обращаться за помощью и тот самый пресловутый "уят" – эти особенности создают для насильников и педофилов настоящий рай.



Эксперты подчеркивают, что ситуация будет только ухудшаться. Высоченные темпы рождаемости переполняют людскими ресурсами трудоизбыточный Юг. Нищета и отсутствие перспектив становятся питательной средой для извращенных традиций и порождаемого архаизацией насилия.



Кроме того, псевдотрадиционные ценности насаждаются в Алматы и северных регионах, куда южане массово мигрируют в поисках работы или случайных доходов. Криминальные сводки показывают, что во многих преступлениях против женщин и детей задействованы уроженцы Юга.



Шымкент



Главные враги – в семье



В прошлом году в полицию третьего мегаполиса страны поступило более 11 тысяч сообщений о фактах бытового насилия. Кроме того, в 2021 году в Шымкенте выявили 33 брака несовершеннолетних, к середине прошлого года – девять.



В целом в Казахстане за прошлый год жертвы домашнего насилия обратились в полицию 125 тысяч раз. Из этого количества около 5000 обращений пришлось на Шымкент. Статистика показывает, что в основном жертвами становятся молодые девушки, которые не получили образование и профессию.



Пресса рассказывает шокирующие истории. Известны случаи, когда семья впервые выдает девушку замуж в 15–16 лет с целью получить калым, а затем продолжает "сдавать в аренду" еще нескольким мужчинам. Попытки сбежать от побоев заканчиваются обвинением жертвы. Согласно традициям, она должна подчиниться мужу и свекрам и терпеть. По данным полиции, в городе выявляется до 20 тысяч фактов причинения вреда здоровью при семейных конфликтах в год.



СМИ пестрят новостями о насилии над детьми. В ноябре 2022 года уполномоченная по правам ребенка Шымкента сообщила об изнасиловании несовершеннолетней жительницы города пятью мужчинами. Подозреваемые уроженцы южных регионов.



В том же месяце на видео попало похищение девушки. "В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили героев ролика. Ими оказались жители Туркестанской области. В ходе расследования полицейские выяснили, что молодой мужчина похитил свою знакомую с целью женитьбы", – сообщили в полиции. От заявления потерпевшая отказалась.



Регистрируются случаи, когда уже отбывшие большой срок за педофилию продолжают охотиться на детей. В 2022 году на 15 лет осужден рецидивист, пытавшийся изнасиловать в Шымкенте двух малолетних девочек.



А в октябре обвиненного в попытке изнасилования собственной дочери жителя мегаполиса признали пострадавшим. Жена застала его в момент насилия и ударила ножом. Как сообщили правозащитники, дело завели на защищавшую ребенка женщину. Также в октябре на улицах Шымкента обнаружили педофила, пристававшего к малолетним девочкам и снимавшего перед ними штаны.



В апреле мать четверых детей обвинила мужа в педофилии и домогательстве к собственной дочери. По данным прессы, мужчину арестовали всего на 10 суток, а после выпустили на свободу из-за "недостаточности улик".



Похищения невест – еще одна характерная для Юга проблема, остающаяся скрытой из-за требований родственников девушек "не позориться" и косвенного одобрения общества.



В ноябре на видео попало похищение студентки в Шымкенте. Громко кричащую девушку насильно затолкали в автомобиль и увезли. По данным полиции, житель Туркестанской области украл студентку, чтобы жениться на ней. Сама потерпевшая от замужества отказалась и претензий не имеет. Тем не менее полиция Шымкента возбудила уголовное дело по статье 125 УК РК "Похищение человека".



Как мы говорили выше, некоторые официальные лица не стесняясь одобряют традицию кражи невест и даже позволяют себе издевательские комментарии в отношении жертв. Летом 2019 года тогдашний аким Шымкента, небезызвестный Габидулла Абдрахимов заявил о том, что разговоры о похищениях женщин в городе – "всего лишь байки". Он даже предположил, что сами девушки не против этого обычая. "Но мне кажется, иногда девушки сами хотят, чтобы их своровали", – сказал Габидулла Абдрахимов.



Не удивительно, что местные джигиты вовсю реализуют древнюю традицию, хотя опрошенные прессой жительницы Шымкента категорически опровергли слова акима, заявив, что в XXI веке такой обычай неприемлем.



По словам экспертов, картину смазывают случаи добровольного "похищения", когда жених и невеста договариваются о совместном побеге с целью сократить расходы на свадьбу, которые в казахских семьях поистине заоблачные. Но обычай немедленно перестает быть "веселым", если речь заходит о настоящем похищении, изнасиловании, избиениях, моральных унижениях.



В прессе зафиксированы многочисленные рассказы женщин о насильственной перевозке в аул, где жертву принуждали к сексуальным отношениям, а в будущем она не смогла доказать вину преступника. Более того, считают специалисты, многие парни, воспитанные в архаичной среде, даже не понимают, что совершают преступление, за которое грозит солидный тюремный срок.



В августе о похищении 24-летней жительницы Шымкента на своих страницах в Facebook и Instagram рассказала лидер движения "НемолчиKZ" Дина Смаилова, информацию подтвердили в ДП Шымкента. По словам Смаиловой, девушку увезли далеко от дома, забрали телефон, несколько раз изнасиловали.



Туркестанская область



Новые султаны



К декабрю прошлого года в области был зарегистрирован всего 41 случай семейно-бытового насилия. Около 4000 дебоширов вынесены защитные предписания, 552 предъявлены особые требования. Однако прочие социальные параметры региона заставляют сомневаться в истинности подобного благополучия. Пьянство, побои, нежелание мужа работать – об этом жительницы Туркестана рассказывают в интервью. Некоторые женщины от безысходности совершают суицид, при этом семьи обычно воспитывают нескольких детей.



В 2020 году в области сообщили о росте количества ранних браков. "Беременных невест в возрасте 15–17 лет в 2017 году у нас было зарегистрировано 45, в 2018 – 33, в 2019 – 20, за восемь месяцев этого года – уже 30", – рассказали правоохранители. По словам полицейских, большинство склонявших к интиму несовершеннолетних никакой ответственности не несут, поскольку отсутствует заявление.



К тому же, как мы писали ранее, с юными женами вступают в религиозный брак. И вновь молодые люди, получившие моральные установки в среде традиционалистов, не сознают, что этот вид брака не имеет юридической силы и при плохом обороте дел женщина и дети не получат никакой материальной помощи.



В Туркестанской области также распространено многоженство, которое уже не воспринимается в качестве отклонения, хотя и запрещено законом. В полиции поведали шокирующую историю о 40-летнем местном жителе, умудрившемся жениться 21 раз. То есть, пояснили в ДП, 21 раз он приводил очередную невесту в одну и ту же мечеть к одному и тому же мулле, и тот совершал обряд.



Как выяснилось, многоженец оказался мучителем и семейным садистом. Одна из жен все же преодолела обет молчания и написала заявление. От изверга родилось 13 детей, но ни на одного ребенка он не платит алименты.



По словам религиоведов, в южных регионах происходит извращение старого обычая, когда во вторые жены брали многодетных и малоимущих женщин, оставшихся без кормильцев. В давние времена согласно традиции "әмеңгерлік", мужчина был обязан жениться на вдове погибшего брата, поскольку в степи женщине с маленькими детьми было практически невозможно выжить. Теперь такой необходимости нет, однако же молодая красивая токал стала предметом престижа, вроде дорогой машины.



Не лишним будет подчеркнуть, что многие общественные и религиозные деятели активно пропагандируют многоженство. В августе 2022 года пресса упомянула речь преподавателя мусульманского колледжа-медресе "Сарыагаш" в Туркестанской области Абдулахада Сманова. Видео популярно уже несколько лет, так как в нем рассказывается о преференциях в загробной жизни для многоженцев.



К чему приводит потребительское отношение к женщинам? Об этом говорит статистика: в 2020 году Туркестанская область лидировала в стране по количеству похищенных невест. По данным прокуратуры региона, из 210 фактов похищения человека с целью женитьбы 102 случая зарегистрированы органами досудебного расследования Туркестанской области. Девушек воруют как в самом областном центре, так и в крупнейших районах.



Что касается педофилии, то даже простое перечисление вопиющих случаев занимает много времени. Отметим, что Туркестан – лидер по количеству новорожденных в стране, но для их безопасности не предпринимаются достаточные меры.



Летом 2022 года суд вынес приговор мужчине, насиловавшему восьмилетнюю падчерицу в селе Шубарсу Ордабасинского района. Со слов матери жертвы, отчим надругался над девочкой, после чего отправил в школу с сильным кровотечением. Из-за осложнений ребенку удалили матку.



Судебно-психиатрическая экспертиза выявила у преступника склонность к педофилии, и согласно 91–93 статьям УК, суд приговорил его к химической кастрации, а также к 25 годам тюрьмы. Как рассказали сотрудники местного кризисного центра, в последние годы случаи подобной зверской жестокости участились.



Кроме того, в июне жителя одного из сел Туркестанской области приговорили к 20 годам строгого режима за изнасилование пятилетнего мальчика. Преступник обманом увел ребенка с улицы и надругался.



Также в июне СМИ распространили сообщение о том, что девятиклассница одной из школ Туркестана родила ребенка. Ранее в прессе появились детали другой трагедии: бесследно исчезла жительница области – 17-летняя беременная девушка. По словам родственников, некий молодой человек украл ее и силой привез в свой дом в Таразе, где регулярно избивал. Родные вернули девушку домой, но несостоявшийся муж продолжал преследования.



В сентябре в суд поступило дело по обвинению в педофилии учителя одной из школ региона. Факт зарегистрировали по статье "половое сношение или иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста". В 2020 и 2021 годах регистрировались совершенно шокирующие случаи. Например, 13-летняя девочка родила ребенка от отчима-педофила. Также на 15 лет осудили бывшего полицейского, три года насиловавшего мальчика-подростка в селе Абай. Свои действия садист снимал на телефон, чтобы затем шантажом вымогать у жертвы деньги. Напомним, что именно это село получило скандальную известность в 2018 году, когда местная жительница заявила об изнасиловании ее семилетнего внука. Также в 2021 году в области мужчина надругался над четырехлетней девочкой.



А в апреле 2022 года в регионе на 19 лет осудили очередного педофила. Он насильно посадил в свою машину юную девушку, а затем надругался над ней. Жертва пыталась покончить с собой. Невольно возникает вопрос, что если количество выявленных преступлений настолько велико, то сколько их остается за закрытыми дверями?



Добавим, что в конце 2021 года проверяющие из Министерства образования заявили о росте числа уголовных правонарушений в отношении несовершеннолетних на 57%. Только за девять месяцев 2021 года зафиксирован 31 факт суицида детей и подростков, 28 фактов насильственных действий сексуального характера, 24 факта действий с лицами до 16 лет, 15 фактов развращения малолетних и 16 фактов изнасилования несовершеннолетних.



Кызылординская область



Украли чужую жену



В декабре 2022 года был отмечен рост семейно-бытовых преступлений в Кызылординской области. С начала года произошло два особо тяжких случая. В одном пострадавшая погибла, в другом оказалась искалеченной. Всего в полицию поступило больше 3000 обращений. Также зарегистрировано 13 уголовных правонарушений в семейно-бытовой сфере, а годом ранее – всего девять. Эксперты считают, что официальные цифры никак не отражают реальную картину семейного насилия в регионе.



В качестве примера приведем несколько историй. Пару лет назад друзья одного из жителей области решили похитить его девушку, с которой тот был в ссоре. План примирения почему-то не осуществился, тогда компания отправилась в Кызылорду, где схватила на улице случайную прохожую, оказавшуюся беременной замужней женщиной. Похищенная никак не могла объяснить нарушителям абсурдность ситуации, более того, ее привезли в аул, где надели платок. После разрешения "маленького недоразумения" пострадавшая решила не обращаться в полицию. А вот годом ранее три парня получили за кражу невесты в областном центре по семь лет колонии.



Дальше мы с сожалением фиксируем привычную картину. В июне 2022 года правозащитница заявила о растлении первоклассника группой подростков в Кызылорде. Полиция возбудила уголовное дело по факту неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Кроме того, в апреле появилась информация о задержании педофила в Жанакорганском районе, надругавшемся над второклассницей.



Жамбылская область



Девятиклассницу выдали замуж



В октябре 2022 года полицейские региона отрапортовали о профилактике бытового насилия и даже отметили снижение уголовных правонарушений в отношении женщин на 7,4%. За девять месяцев в области зарегистрирован 31 факт семейного насилия, вынесено 2,6 тысячи защитных предписаний, 308 правонарушителям решением суда предъявлены особые требования. Однако едва ли сухие строчки рапортов дают представление об истинной ситуации, сложившейся в регионе.



В частности, по словам представителей НПО, ранние браки и другие приметы архаизации в первую очередь обусловлены воспитанием и традициями некоторых диаспор и жителей сельских районов. Пресловутые нормы Средневековья давно перенесены в современный мир, более того, на их проявления многие уже не обращают внимания.



Несмотря на работу, проведенную с духовенством, имамы продолжают заключать тайные браки с несовершеннолетними. Жамбылская область находится в числе лидеров этого антирейтинга, такие данные привела в октябре 2022 года руководитель Центра по изучению института семьи КИОР Жулдыз Батталова. В 2018 году область вышла на второе место по стране по числу ранних замужеств (58 случаев).



В июне прошлого года появилось сообщение о том, что в Сарысуском районе провели беташар для 15-летних молодоженов. По факту женитьбы несовершеннолетних создана комиссия. По некоторым данным, девочку забрали из школы в Алматы и перевели учиться в село. Как поясняют специалисты, чаще всего с замужеством образование для девушки заканчивается.



Фиксируются и похищения невест. В феврале прошлого года на железнодорожном вокзале города Шу Жамбылской области девушку насильно затолкали в машину – видео мгновенно облетело соцсети. От подачи заявления пострадавшая отказалась.



Два года назад по семь лет получили участники похищения в селе Кордай, где украденную "невесту" вывезли в Туркестанскую область, хотя она была резко против. К счастью, машину задержала полиция.



Есть информация и о педофилии. В мае в Шуском районе мужчина надругался над двумя третьеклассниками, запугав их расправой над родителями. Жители Шуского района утверждают, что задержанный был помощником имама в одной из местных мечетей. Однако главный имам области опроверг эти сведения.



В качестве заключения можно лишь отметить, что разовыми акциями архаизацию южных областей уже не установить. За годы бездумного восприятия искаженных "традиций" выросло множество парней и девушек, с трудом воспринимающих ключевые понятия современного общества – равноправие полов, право на физическую неприкосновенность, безусловную защиту материнства и детства. К сожалению, неконтролируемый рост рождаемости лишь усугубляет существующие проблемы, поскольку многие семьи не в состоянии обеспечить должный уровень доходов и воспитания.



Мнение редакции может не совпадать с точкой зрения автора



Автор:

Бектенова Алма

06.01.2023 Источник - turanpress.kz

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1673252460





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