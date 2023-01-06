Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан договорились о строительстве Камбаратинской ГЭС-1

11:24 09.01.2023

6 января 2023 года в г.Бишкек Министр энергетики Республики Казахстан Болат Акчулаков, Министр энергетики Кыргызской Республики Таалайбек Ибраев и Министр энергетики Республики Узбекистан Журабек Мирзамахмудов подписали Дорожную карту по реализации проекта "Строительство Камбаратинской ГЭС-1".



В рамках подписанной Дорожной карты стороны договорились об основных условиях реализации проекта и обозначили предстоящие шаги для своевременного ввода в эксплуатацию электростанции.



Участие Казахстана в проекте осуществляется в рамках договоренностей, достигнутых в ходе официального визита Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в Кыргызстан в мае 2022 года.



Камбаратинская ГЭС-1 должна стать крупнейшей электростанцией в Кыргызстане. Она позволит обеспечить электрической энергией страны Центральной Азии и стабилизирует водообеспечение региона.



06.01.2023