 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 09.01.2023
11:49  "Узбекнефтегаз" может потерять контроль над проектом стоимостью $1,8 млрд
11:24  Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан договорились о строительстве Камбаратинской ГЭС-1
11:21  Дичаем... Архаизация южных регионов Казахстана, - А.Бектенова
11:05  В Бишкеке анонсирован "мирный марш" в поддержку арестованных активистов
10:21  Геостратегическая яма Ибероамерики, - Андрей Школьников
09:16  "Иранское наступление" дуплетом ударит по Киеву и Вашингтону, - К.Ольшанский
08:12  Осторожно, Китай открывается. В мире ждут нового витка пандемии, - С.Строкань

07:53  Рождество в Украине стало политическим праздником, - НГ
00:57  Архео-2022. Крепость Узундара в Узбекистане и другие находки археологов в постсоветских странах
00:39  О надеждах Запада присвоить все постсоветское пространство, - Ю.Борисов
00:37  Мир теряет интерес к покупке американских токсичных бумаг, - В.Катасонов
00:07  В войне на Украине наступил перелом, - Дм.Попов
00:02  Премьер Украины Шмыгаль поведал о создании крупнейшего в мире минного поля
Воскресенье, 08.01.2023
19:56  Президент Жапаров поздравил православных кыргызстанцев с Рождеством
18:10  Западом разыгрывается спектакль по окончательной сдаче Арцаха и всей Армении, - А.Курманов
17:35  ВС России провели операцию возмездия за новогодний удар ВСУ по Макеевке
16:49  Обострять конфликты вокруг России будут три группы игроков, - Геворг Мирзаян
15:47  В Шанхае взбунтовались уволенные работники медицинской фабрики
14:18  В Германии задержали двух иранцев по подозрению в подготовке химического теракта
13:31  Афганистан и "Великая шахматная доска", - Михаил Слинкин
12:50  В Киеве собрали 57 тонн русскоязычных книг на переработку ради нужд ВСУ
11:10  Вашингтон ответил провокацией на "протянутую руку" нового главы МИД Китая
10:54  США скрывают сотни документов про аферы сына и брата Байдена, - Daily Mail
10:53  Что могут короли: Карла III ждет еще больше проблем в 2023 году
10:50  "Мужское неравенство" – это гигантский культурный сдвиг, - Ричард Ривз
10:49  Антироссийское единство ЕС подходит к концу, - Кристофер Локвуд
09:18  "Армия Z" продолжает зачистку Марьинки
07:54  Садыр Жапаров просит списать Кыргызстану внешний долг за счет зеленых проектов
00:24  Глава Каракалпакии Орынбаев в суде попросил смягчить наказание подозреваемым в нукусских событиях
Суббота, 07.01.2023
17:54  "Кантар" оставил неизгладимую рану в душе каждого казахстанца
13:18  Кадровые перестановки в Казахстане в 2022 году – итоги и прогнозы
13:15  Казахстан готовится к войне. С кем и для чего? - Максим Крамаренко
12:38  Талибы обещают поймать и примерно судить принца Гарри
12:33  Ректор Узбуниверситета журналистики Кудратходжа предлагает убрать из школьной программы... физику и химию
12:32  Талибы вернули афганских женщин в раннее Средневековье
12:05  В России больше не соберется "Гайдаровский форум". Рассосалась тусовка
11:29  Стала известна причина закрытия McDonald's в Казахстане
11:06  "Мечты не сбываются": Нетаньяху может забыть о нормализации с Саудовской Аравией
11:04  "Да здравствует иракский суд!": в Ираке выдан ордер на арест Трампа
10:33  Politico: Пора готовиться к плохим новостям из-за варианта COVID-19 "кракен"
10:18  В Узбекистане запущен новый портал статистики - siat.stat.uz
10:04  Рождественская ночь в заброшенном кишлаке (рождественская сказка), - Тимур Зульфикаров
09:50  Во Францию возвращаются протесты "желтых жилетов"
09:45  Токаев поздравил казахстанцев с Рождеством Христовым
09:39  С 15-й попытки Кевин Маккарти избран спикером палаты представителей Конгресса США
00:50  На пути реабилитации басмачей и Туркестанского легиона СС. Вторая Украина? - В.Прохватилов
00:11  В Казахстане утвердили правила льготного микрокредитования молодежи
Пятница, 06.01.2023
19:48  Полвека нефтедолларового стандарта, - В.Катасонов
19:19  Ренат Бектуров возглавил МФЦ "Астана"
19:18  Турецкий кульбит: Эрдоган приготовился к сражениям на нескольких фронтах
17:33  МИД Таджикистана также опроверг инфу о причастности таджиков к январскому восстанию в Казахстане
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   |   Казахстан   |   Кыргызстан   |   Узбекистан   | 
Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан договорились о строительстве Камбаратинской ГЭС-1
11:24 09.01.2023

6 января 2023 года в г.Бишкек Министр энергетики Республики Казахстан Болат Акчулаков, Министр энергетики Кыргызской Республики Таалайбек Ибраев и Министр энергетики Республики Узбекистан Журабек Мирзамахмудов подписали Дорожную карту по реализации проекта "Строительство Камбаратинской ГЭС-1".

В рамках подписанной Дорожной карты стороны договорились об основных условиях реализации проекта и обозначили предстоящие шаги для своевременного ввода в эксплуатацию электростанции.

Участие Казахстана в проекте осуществляется в рамках договоренностей, достигнутых в ходе официального визита Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в Кыргызстан в мае 2022 года.

Камбаратинская ГЭС-1 должна стать крупнейшей электростанцией в Кыргызстане. Она позволит обеспечить электрической энергией страны Центральной Азии и стабилизирует водообеспечение региона.

06.01.2023

Источник - turanpress.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1673252640


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Кадровые перестановки
- Бюро Мажилиса определило повестку пленарного заседания
- Правительство готово внедрять конструктивные предложения бизнеса
- Ерлан Кошанов провел организационное совещание в "AMANAT"
- Правительство готовят к жертвоприношению
- Меры по обеспечению стабильности на рынке ГСМ рассмотрели в Правительстве
- Как будут развиваться наука и высшее образование в 2023 году: коллегия МНВО РК
- Режим "открытое небо" продлен на 5 лет
- Сырья достаточно: о причинах ухода McDonald`s с казахстанского рынка
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  