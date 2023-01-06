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|Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан договорились о строительстве Камбаратинской ГЭС-1
11:24 09.01.2023
6 января 2023 года в г.Бишкек Министр энергетики Республики Казахстан Болат Акчулаков, Министр энергетики Кыргызской Республики Таалайбек Ибраев и Министр энергетики Республики Узбекистан Журабек Мирзамахмудов подписали Дорожную карту по реализации проекта "Строительство Камбаратинской ГЭС-1".
В рамках подписанной Дорожной карты стороны договорились об основных условиях реализации проекта и обозначили предстоящие шаги для своевременного ввода в эксплуатацию электростанции.
Участие Казахстана в проекте осуществляется в рамках договоренностей, достигнутых в ходе официального визита Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в Кыргызстан в мае 2022 года.
Камбаратинская ГЭС-1 должна стать крупнейшей электростанцией в Кыргызстане. Она позволит обеспечить электрической энергией страны Центральной Азии и стабилизирует водообеспечение региона.
06.01.2023