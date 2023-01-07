КазЧиновники пытаются реанимировать трупик правящей елбасиной партии

12:22 09.01.2023

Ерлан Кошанов провел организационное совещание в "AMANAT"

Председатель партии "AMANAT" представил коллективу нового Исполнительного секретаря, отметив наличие у Елнура Бейсенбаева соответствующих опыта и навыков для реализации задач, поставленных перед политической организацией, особенно в новых условиях



amanatpartiasy.kz, 6 января



Сегодня в ходе первого организационного совещания в этом году председатель "AMANAT" Ерлан Кошанов обозначил ряд приоритетных задач, стоящих перед аппаратом партии. Совещание состоялось в режиме видеоконференцсвязи с подключением региональных филиалов партии.

В ходе совещания Председатель партии "AMANAT" поблагодарил Асхата Оралова за проделанную работу и пожелал ему успехов в дальнейшей деятельности.



Ерлан Кошанов представил коллективу нового Исполнительного секретаря, отметив наличие у Елнура Бейсенбаева соответствующих опыта и навыков для реализации задач, поставленных перед политической организацией, особенно в новых условиях. Кроме того, Председатель партии остановился на приоритетных направлениях, стоящих перед "AMANAT" в этом году. В их числе – продолжение реализации партийных проектов "Жер аманаты", "Ауыл аманаты", усиление работы с молодежью, особенно с сельской и безработной, повышение юридической и финансовой грамотности граждан и др.

Также Ерлан Кошанов сделал акцент на предстоящих выборах в Мажилис и маслихаты всех уровней.



"Необходимо максимально усилить подготовку к этой важной политической кампании. При этом, в зависимости от специфики каждой области, важно уделять пристальное внимание региональным инициативам, идеям и предложениям. Необходимо детально изучить вопросы, волнующие граждан на местах и усилить обратную связь с населением", – отметил Председатель партии.