Неуставные международные отношения, - Ричард Саква

13:23 09.01.2023 РИЧАРД САКВА

Почетный профессор политических наук в Кентском университете в Кентербери.



ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ:

Саква Р. Неуставные международные отношения // Россия в глобальной политике. 2023. Т. 21. № 1. С. 34-50.

Международная система, созданная в 1945 г., переживает кризис. Организация Объединенных Наций, появившаяся в то время, была призвана сбалансировать интересы великих держав (с помощью Совета Безопасности и постоянного членства пяти ведущих государств) и обеспечить суверенитет всех существовавших тогда наций. Устав ООН заложил основы системы, отвергающей логику войны и поддерживающую механизм мирного разрешения конфликтов.



Так называемая уставная международная система была позже подкреплена Всеобщей декларацией прав человека (1948), Конвенцией о предупреждении преступления геноцида (1951) и рядом других документов, протоколов и деклараций. ООН является центром целой сети международных организаций, включая Всемирную организацию здравоохранения, Продовольственную и сельскохозяйственную организацию, ЮНЕСКО.



ООН оставалась одним из центров многосторонней дипломатии во время холодной войны. После ее окончания предполагалось, что правовые функции международной системы, основанной на Уставе, будут расширены, так как в отсутствие идеологических противоречий предыдущего периода можно выстроить миропорядок, более благоприятный для сотрудничества. Ожидания не оправдались, а к началу новой холодной войны в 2014 г. напряженность в международной дипломатии обострилась даже больше, чем прежде. ООН оттеснили на обочину во время бомбардировок Сербии в 1999 г. и вторжения США в Ирак в 2003-м, но сегодня, с обострением кризиса европейской безопасности, Организация выглядит просто беспомощно. Она превратилась в площадку для трансляции разногласий, а не поиска способов их разрешения. Начало российской кампании на Украине в феврале 2022 г. стало кульминацией длительного периода деградации международной политики и предвестием смерти международной системы, фундаментом которой служит Устав ООН. Так что в некрологе остается только написать: "Покойся с миром, 1945–2022".



Уставная система и политический Запад

Уставная система пыталась извлечь уроки из провала Лиги Наций в межвоенный период. Обе организации опирались на ценности, сформулированные президентом США Вудро Вильсоном, так что их можно назвать вильсоновскими. Однако Лига Наций не смогла сдержать японский империализм, к вялой реакции на вторжение в Маньчжурию в 1931 г. добавилась неспособность предотвратить захват итальянцами Абиссинии в 1935-м, не говоря уже об отсутствии какого-либо значимого вмешательства в ход гражданской войны в Испании годом позже. Немногие сожалели, когда в апреле 1946 г. Лигу официально распустили, а все ее активы и архивы передали ООН. В свете катастрофического провала усилий мультилатерализма избежать войны на Украине, которая в ядерную эпоху может перерасти в прямой конфликт великих держав и некую форму Третьей мировой войны, возможно, пора задуматься о новом Вестфальском конгрессе для перезапуска системы.



Международные системы появляются и исчезают, но каждая строится на достижениях предыдущих версий и отражает меняющиеся реалии. Система, созданная Вестфальским миром, который в 1648 г. увенчал Тридцатилетнюю войну, была сфокусирована на идее суверенности правителя (государя), что в итоге привело к определению принципов национального суверенитета. Они закреплены Утрехтским миром в 1713 г., по окончании войны за испанское наследство, когда фактически формальное обоснование получила эпоха империй. Венский конгресс (1814–1815) завершил череду революционных потрясений, которые начались взятием Бастилии в 1789 г. и достигли кульминации в наполеоновских войнах. Конгресс ввел в международную систему новый идеологический элемент под названием Священный союз. Он объединил великие державы-монархии – Австрию, Россию и Пруссию, которые стремились сдержать распространение республиканских идей. Хотя после революций 1848–1849 гг. роль идеологического элемента уменьшилась, борьба против русской автократии стала одним из мотивов Крымской войны (1853–1856). В широком смысле Венская система просуществовала почти столетие, пока эта модель международной политики великих держав не пришла к катастрофическому обвалу в 1914 году. После Первой мировой войны в результате поиска более рационального способа ведения международной политики была создана Лига Наций, а после очередной вспышки войны в Европе (1939–1945) – ООН.



Международная система задает нормативные рамки мировой политике. Однако два понятия не равнозначны. Международная система – это комбинация норм, процедур и институтов (последние не обязательно формализованы), а международная политика – это поведение государств и их взаимодействие. Конкретный миропорядок появляется на основе международной политики как разновидность международной системы. Таким образом, после 1945 г. США продолжали создавать собственный политический порядок – политический Запад, в то время как Советский Союз возглавил коммунистический блок, просуществовавший до 1989 года. Китай никогда не хотел участвовать в блоковой политике и поэтому, в соответствии с давними традициями, периодически объединялся с разными государствами, но не создавал собственную систему альянсов. В своей фундаментальной работе Генри Киссинджер не смог провести различие между миропорядком и системой, и это ошибка многих современных аналитиков-реалистов[1]. Для полноты картины, хотя это и выходит за рамки темы данной статьи, добавим, что помимо международной системы и международной политики существует еще целый мир международной политической экономики и космос международных организаций и транснационального гражданского общества. Отношения между этими четырьмя уровнями динамичны, и международные отношения невозможно понять без их синтетического анализа. Но это уже другой сюжет[2].



Различные миропорядки формируются именно на уровне международной политики. Самый длительный и прочный был создан Вашингтоном на пике его мощи после 1945 года.



До 1989 г. его обычно классифицировали как основанный на либеральном интернационализме – открытые рынки, свободная торговля и продвижение демократии, даже если эти принципы и нарушались на практике. После 1989 г. казалось, что грядет однополярная эпоха, и либеральный интернационализм радикализировался, превратившись в либеральную гегемонию – попытку универсализировать порядок, зародившийся на атлантическом пространстве, исключив любые претензии на доминирование региональных держав. Этот проект критиковали сами американцы, утверждая, что он обречен на крах и под его обломками окажется погребена мощь Соединенных Штатов дома и за рубежом[3].



Дискуссию можно было продолжить, но в несколько ином направлении. США стали ведущей державой, но либеральной гегемонии не хватает территориального этнонима, поэтому идея Запада нуждается в конкретизации. По моему мнению, после 1945 г. сложился особый тип системы распределения сил. Политический Запад возник в период первой холодной войны и был ею же сформирован. Именно политический Запад выжил после 1989 г. и провозгласил (в определенной степени обоснованно) победу в холодной войне. Поэтому у него возникли универсалистские устремления, оказавшие воздействие на формирование следующей эпохи. В ней сочетались жесткая сила (в форме НАТО и глобальной системы альянсов), нормативная и региональная геополитическая сила, институционализированная в форме Евросоюза, и культурная гегемония, продвигаемая огромным количеством вспомогательных организаций и практик. Политический Запад базируется на трансатлантизме и исключает другие формы территориальной организации (например, европейский панконтинентализм). Предполагается поддержка американских стратегических интересов европейскими державами, хотя не исключается их автономность в экономике, технологиях и некоторых других сферах.



Самоподдерживающийся характер политического Запада определяется двойственностью американской политической системы. Еще в 1955 г. американский политолог, реалист Ганс Моргентау предложил иерархию "регулярного государства, действующего в рамках конституции, права и демократических институтов" (позже профессор Майкл Гленнон назвал его мэдисоновским государством) и "государства безопасности", или глубинного государства (Гленнон назвал его трумэновским). Согласно Моргентау, государство безопасности может накладывать вето на решения регулярного государства и фактически базируется на отсутствии выбора. Безопасность превосходит все иные мотивы, в то время как регулярное государство действует в реалиях политических альтернатив, исключаемых в логике секьюритизации государства безопасности[4]. Гленнон утверждает, что именно это объясняет, почему, несмотря на регулярную смену руководства, американская внешняя политика и политика в сфере безопасности сохраняют преемственность[5]. Сотрудник администрации Барака Обамы Бен Родс связал это с постоянным влиянием внешнеполитического истеблишмента, который он назвал "пузырем"[6].



Политический Запад нетерпим к внешним вызовам, поэтому, несмотря на поддержку плюрализма и толерантности на словах, на деле он реализует новые практики сдерживания потенциальных соперников. По сути, политический Запад – герметичная система, игнорирующая призывы извне и подрывающая возможности дипломатии, которая по определению предполагает диалог и компромиссы. Это манихейский мир, упрощающий сложные вопросы. Компромиссы и прагматичный подход в государственных делах и политических суждениях исключены, потому что воспринимаются как предательство, но такой ригоризм делает невозможным принятие рациональных решений и подрывает безопасность[7]. Любое сомнение относительно целей и перспектив политического Запада считается вызовом единству союзников и попыткой вбить клин между частями атлантической системы. Укрепление единства блока становится самоцелью, даже если последствия оказываются разрушительными. Все это обусловлено мощным ощущением собственной исключительности, в результате благие намерения приводят к дурному исходу[8].



Призыв к формированию Большого Запада

Россия и другие стали называть эту формацию "коллективный Запад", и тому есть основания. Однако термину не хватает конкретизации и дифференциации. Он предполагает единство, которое не всегда очевидно и может вводить в заблуждение относительно его истоков – таких как, например, непримиримая, устойчивая и не подлежащая обсуждению русофобия. Да, все это есть, но, если мы говорим о политическом Западе, фокус смещается на геополитические корни феномена. Именно поэтому политический Запад следует отличать от двух других его ответвлений.



Первое – это культурный Запад, корни которого уходят в Древнюю Грецию и даже глубже. Это старый Запад с культурными взлетами и провалами, рефлексией, сомнениями, критичностью и самоуверенностью. Россия вполне правомерно считает себя неотъемлемой частью этого Запада, и она внесла значительный вклад в его культуру. Второе, и более сложное – цивилизационный Запад, возникший около пятисот лет назад со вступлением в эпоху имперской и нормативной экспансии[9]. Этот Запад сформирован Возрождением и Просвещением, в результате возникла цивилизация, сложность и утонченность которой неизбежно поощряли высокомерные иллюзии превосходства, усугубляя отчуждение сторонних сил. У России сложилось неоднозначное, но в итоге антагонистическое отношение к этой цивилизационной формации. Она пыталась подражать достижениям этого Запада, включая имперскую экспансию, но антагонизм раз за разом побеждал интеграцию. Так было в XVIII веке. На Венском конгрессе Россия испытала удовлетворение, решив, что разгадала код для присоединения к западному сообществу, но Крымская война вскоре разрушила эту иллюзию. С этой точки зрения коммунистический эксперимент можно считать наиболее последовательной и радикальной попыткой создать улучшенную версию западной цивилизации. Как утверждали многие, марксизм – это мятежное дитя западного цивилизационного модернизма. Предполагалось, что, если преодолеть элементы капиталистической эксплуатации, можно достичь этого модернизма, сделав его свободным и неотчуждаемым. Новое политическое мышление Михаила Горбачева в конце 1980-х гг. в значительной степени предполагало отказ от наследия марксизма-ленинизма[10], однако процесс преобразований продолжился. Россия сама должна была стать источником улучшений.



Как считал Горбачев, присоединившись к цивилизационному Западу, можно создать Большой Запад.



Горбачев верил, что, завершив холодную войну преимущественно на условиях политического Запада, он получит входной билет, но это, опять же, оказалось иллюзией. От России (и других стран, находящихся в похожем положении) требовали признать превосходство западной цивилизации, включая политический и экономический порядок. А это предполагало некую степень подчинения или, по меньшей мере, признания американской гегемонии. Россия готова была принять лидерство США как доминирующей мировой державы по целому ряду вопросов, но гегемония требовала цивилизационных изменений в самой России, которые подорвали бы ее представление о самой себе, о своей культуре, идентичности и статусе. Кроме того, Россия никогда не считала себя проигравшей в холодной войне и потому не была готова "приветствовать свое поражение", как сделали Германия и Япония по итогам Второй мировой[11]. Россия в то время, безусловно, хотела перенять технологические и экономические достижения цивилизованного Запада, особенно с учетом того, что ее попытки создать альтернативную советскую реальность бесславно провалились. Но, демонстрируя политическую осмотрительность, страна стремилась сохранить собственную государственную систему.



Двойственность России нашла отражение в изначально обреченной и скорее донкихотской попытке изменить политической Запад по окончании холодной войны. Идея Горбачева об "общем европейском доме", который он определил как дом с множеством комнат (то есть идеологическое и системное разнообразие в панконтинентальном масштабе), предполагала, что после холодной войны изменятся все стороны. Произойдет возврат к открытости исторической ситуации, как в период Ялтинской и Потсдамской конференций в конце Второй мировой. Кстати, именно поэтому Россия до сих пор придает такое значение Ялте. Но к тому времени политический Запад уже сформировался и не видел необходимости идти на компромисс с рухнувшим социальным порядком и проигравшей державой. Позже Владимир Путин переформулировал трансформационную повестку с точки зрения создания "Большой Европы", но к тому времени шансов на достижение такой цели стало еще меньше. Латентному конфликту способствовали неоправдавшиеся надежды политического Запада, что Россия сама трансформируется так, как того хочет Запад. В итоге отчуждение сторон усугубилось.



Великая подмена

Политический Запад всегда двойственно относился к мультилатерализму, заложенному в уставную международную систему. Естественно, он игнорировал сдерживающие моменты многостороннего подхода. Однако Соединенные Штаты осознавали издержки неограниченного использования силы. Америка отказалась ратифицировать договор о Лиге Наций, так и не присоединилась к ней, что ослабило организацию. С 1940 г. политики в Вашингтоне стали считать, что встраивание влияния США в многосторонний контекст не только расширит легитимность использования силы, но и улучшит перспективы мира, более длительного, чем в межвоенный период[12]. Это не помешало Соединенным Штатам в одиночку использовать силу в годы холодной войны, проводя многочисленные операции по смене режима и военные интервенции без санкции ООН. Но формально Америка сохраняла приверженность уставной системе.



Когда Советский Союз распался, а Китай еще не начал аккумулировать экономическую мощь, можно было поддерживать амбиции номинальной великой державы. Мощь США и экспансионистские амбиции политического Запада никто не оспаривал. Призывы России к углублению общности европейской культуры стали слабым фундаментом для сближения, в то время как примирение с цивилизационным Западом сохраняло двойственность, как и последние полтысячелетия. Что касается слияния с политическим Западом, несмотря на многочисленные договоренности о "стратегическом партнерстве" и обещания сотрудничать после окончания холодной войны, фундаментальные институциональные препятствия не исчезли. Мешали огромные размеры России, исторические традиции, стремление к автономии и приверженность статусу великой державы, но решающим фактором стало отсутствие институционального варианта. НАТО, структура безопасности политического Запада, бесцеремонно продвигалась к российским границам, а экспансия Евросоюза в бывшую советскую сферу влияния только усугубляла, а не сглаживала исторический антагонизм.



Фундаментальным принципом нового политического мышления было обращение к истинному универсализму уставной международной системы. Несмотря на обвинения Горбачева в том, что он не смог защитить национальные интересы СССР/России и просто капитулировал перед политическим Западом[13], суть предложенного подхода, который был абсолютно рациональным в том контексте и остается актуальным до сих пор, заключалась в призыве к суверенному интернационализму как основе уставной системы. Все участники должны были осудить гегемонизм и придерживаться мультилатерализма. Конечно, это не означало движения к некоему мировому правительству, но предполагало определенное видение того, как нужно вести международную политику. Прежде всего следовало уважать опасения других, в приоритете должны были оказаться диалог и дипломатия, а не принуждение, если оно не санкционировано ООН.



Вместо этого радикализированный политический Запад предложил альтернативную модель, основанную на демократическом интернационализме. Это демократическое измерение международной политики имеет глубокие корни, но окончательно сформировалось в 1970-е гг. и получило отражение в "третьей корзине" Заключительного акта Хельсинкского соглашения в августе 1975 года. В повестке начали доминировать права человека, а социальные и экономические вопросы отошли на второй план[14].



Демократический интернационализм предполагает, что мировая политика – нечто большее, чем эманация внутриполитического порядка, то есть отвергается постулат реалистов, согласно которому международная арена подчиняется совершенно иной логике. Если демократическая теория мира о том, что консолидированные демократии не воюют друг с другом, верна, логично предположить, что чем больше на планете демократий, тем больше шансов на мир. Для политического Запада после окончания холодной войны это стало символом веры. Кроме того, добавилась экспансия либерального торгового порядка, который принес огромную выгоду капиталистическим экономикам и вынудил реформироваться в том числе и Китай.



В так называемом неолиберальном мире блага распределялись гротескно неравномерно, что вызвало недовольство населения, приведшее к Brexit и триумфу Дональда Трампа в 2016 году.



Если использовать концептуальную терминологию, произошла великая подмена. Иерархия перевернулась: возглавляемый США политический Запад перестал быть подвидом уставной системы и начал претендовать на директивные прерогативы, которые по определению должны принадлежать системе. Все эти претензии были завуалированы терминами вроде "порядка, основанного на правилах", как будто уставная система не могла обеспечить применение глобальных правил и норм. Претензии подсистемы подверглись осуждению со стороны России и Китая, а также Глобального Юга, где их восприняли как проявление новых имперских амбиций и гегемонизм цивилизационного Запада. Возникшее отчуждение имело глубокие последствия, сформировав международную политику второй холодной войны. Когда часть претендует на все, сопротивление неизбежно. Однако в случае с политическим Западом односторонние действия стали единственным способом усмирить непокорные державы в борьбе между демократиями и автократиями. Конечно, это большое упрощение, но фактически такие механизмы, с одной стороны, использовались для блоковой дисциплины, а с другой – чтобы клеймить оппонентов в манихейском мире.



Практики второй холодной войны

В ядерную эпоху холодная война – противостояние, основные участники которого опасаются вступать в прямой конфликт, отсюда преобладание опосредованных конфликтов и информационных столкновений. Холодная война – также и противостояние нарративов, способов объяснить мир и международные отношения. Каждая интерпретация в условиях холодной войны является частью борьбы нарративов. Произошел подрыв классического викторианского представления о непредвзятости СМИ. И возникла неожурналистика – когда факты подгоняются под историю. Холодная война затронула и экспертное сообщество, агрессивный и осуждающий тон большинства дискуссий можно считать еще одним симптомом раскола. Спустя тридцать лет после окончания холодной войны мир прошел полный цикл и оказался на грани более глубокой и явно более опасной конфронтации.



Вторая холодная война имеет некоторые сходства с первой, но есть и характерные различия. Результаты великой подмены вскоре стали заметны.



Первый результат – подорвана сама идея суверенного интернационализма, фундамент уставной международной системы. Значит, расшатаны и сами основы. Права и интересы государств считались легитимными, только если они не противоречили правилам и нормам, которые продвигали ведущие державы миропорядка, основанного на правилах. Многие, конечно, совпадали с нормами уставной системы, поскольку имели общие истоки в послевоенном периоде и частично или полностью были сформированы под влиянием США. Однако фундаментальное отличие заключается в том, что демократический интернационализм предполагает более высокий источник легитимности международной власти, а именно – апелляцию к неоспоримым правам человека. Но решения выносились не ООН и ее структурами, а самими "основанными на правилах" державами, то есть политическим Западом.



Из этого вытекает второй результат – удушение дипломатии и генерирование имитации насилия. По определению, если права человека являются абсолютной ценностью, значит, генерируются абсолютистские политические практики – разве можно идти на компромисс со злом? Разделение на черное и белое времен первой холодной войны вышло на совершенно новый уровень, отчасти из-за того, что сами категории скользкие. В первом конфликте борьба между коммунизмом и капитализмом была понятна и позволяла легко мобилизоваться, чтобы обеспечить лояльность и блоковую дисциплину. Сейчас отсутствие четких определений ведет к произволу. Страх, что другая сторона вероломно пытается подорвать внутриполитический порядок, провоцирует имитацию злонамеренного влияния, поиск козла отпущения и репрессии. Философ Рене Жирар определил механизм поддержания социального порядка путем перенаправления насилия на козла отпущения и подходящих имитаций. Он считает имитацию желания обладать чем-то (включая статус или идентичность) отличительной чертой человечества во все века[15]. Ритуализированная имитация насилия в виде поиска козла отпущения позволяет сбросить накопленное в обществе напряжение. Символическое перекладывание ответственности за социальные недуги на конкретного субъекта лишает его большинства базовых прав, в том числе права на жизнь. Принцип козла отпущения – универсальный феномен, хотя и может приобретать различные формы[16]. Превалирующая на политическом Западе русофобия (кстати, Глобальный Юг она не затронула) – механизм козла отпущения в действии: на Россию возлагают ответственность за подрыв западных демократий и называют ее источником других бед. Кремль тоже хорошо знаком с этим механизмом, поэтому винит Запад в подстрекательстве к протестам и таким образом дискредитирует оппозицию.



Третий результат – борьба за доминирование самих уставных институтов. В Совете Безопасности политический Запад все чаще голосует как дисциплинированный блок и использует структуры ООН в качестве инструмента в новой холодной войне. Китай берет на себя лидирующие роли в многосторонних институтах и организациях, включая Всемирный банк и МВФ. К 2021 г. Китай возглавлял четыре из пятнадцати специализированных структур ООН: Продовольственную и сельскохозяйственную организацию, Международный союз электросвязи, Организацию по промышленному развитию и Международную организацию гражданской авиации. Однако это вызвало негативную реакцию политического Запада, который опасается, что так называемые ревизионистские державы пытаются подорвать либеральный порядок изнутри: "Они начали с призывов реформировать существующие институты, но со временем постепенное разрушение имеющихся правил и норм посредством "тактики салями" может существенно ослабить международные институты и подорвать институциональный порядок в целом"[17]. Статус-кво, мобилизованный для противодействия подобным назначениям на важные должности, в особенности против России, – феномен, возникший задолго до 2022 года. Глава МИД РФ Сергей Лавров жаловался: "У американцев просматривается курс на "приватизацию" секретариатов международных организаций. Они расставляют своих людей на руководящие посты. К огромному сожалению, у них есть влияние на страны, голосующие за те или иные кадровые решения. Американцы носятся по всему миру. Какое там суверенное равенство государств?"[18]. Обострившийся кризис мультилатерализма спровоцировал появление альтернатив уставным институтам, в которых Россия и Китай отстаивают свои взгляды. Политический Запад тоже занялся созданием альтернативных институтов, включая идею "Лиги демократий". Уставная международная система столкнулась с беспрецедентными угрозами.



Вызовы уставной международной системе

В принципе с 1945-го по 2022 г. существовало некое единство. Несмотря на политические потрясения, в том числе начало холодной войны, деколонизацию, конец холодной войны, распад Советского Союза и Югославии, холодный мир и начало новой холодной войны, рамки международных отношений оставались неизменными. Даже когда авторитет ООН игнорировали, а ее нормы нарушали, все понимали, что произошло. К этому добавились требования реформировать ООН, прежде всего расширить число постоянных членов Совета Безопасности, включив в него как минимум Индию, Бразилию и представителей Африки.



Сегодня послевоенный период, возможно, подходит к концу. Относительная стабильность, которую обеспечивало общее понимание, что ООН и ее нормы – это золотой стандарт международного поведения, давно подорвана и может рухнуть. В прошлом крупные войны сигнализировали о крушении одной международной системы, а когда конфликт заканчивался, предпринимались попытки создать новую. Находимся ли мы сейчас в таком поворотном моменте, когда одна система себя исчерпала и идет поиск новой? Какие факты могут говорить о том, что настал переломный момент?



Первое и самое главное – это военная кампания на Украине. Начало российской операции 24 февраля – это явное нарушение принципов ООН. Правда, Москва утверждает, что право на самооборону прописано в статье 51 Устава ООН. Но России не грозило нападение, хотя политический Запад, продвигаясь к ее границам, уже давно пересек "красную линию", и жесткий ответ был неизбежен. Сторонники Москвы отмечают, что превентивная военная операция без санкции ООН осуществляется далеко не первый раз, и напоминают о 78 днях бомбардировок Сербии силами НАТО в 1999 г., вторжении в Ирак в 2003-м и чрезвычайно широком применении резолюции ООН 1973 в марте 2011 г. для введения бесполетной зоны над Ливией. С этой точки зрения мир уже давно скатывается к беззаконию в международной политике, поэтому специальную военную операцию на Украине нельзя считать переломным моментом. У этих аргументов есть основания, но и отрицать тренд размывания уставных норм в международных отношениях тоже нельзя.



Второй фактор – критика поведения генерального секретаря ООН в период украинского кризиса, что только ухудшило имидж организации. Бывшего премьер-министра Португалии Антониу Гутерриша обвинили в том, что он встал на сторону политического Запада, вместо того чтобы продвигать повестку мирного урегулирования. ООН не удалось стать площадкой для мирных переговоров, эту роль взяли на себя посредники, в частности Турция. ООН помогла согласовать зерновую сделку об экспорте украинского продовольствия из Одессы, но на ранних стадиях конфликта не сумела обеспечить объективное обсуждение для оценки обвинений в военных преступлениях. В основном ООН была заметна своим отсутствием, но так она действовала и во многих предыдущих конфликтах. Относительно незаметная роль ООН в украинской коллизии сама по себе не говорит о коллапсе системы. Нормативные основы по-прежнему на месте, хотя и не реализуются.



Третий фактор возможного онтологического перелома – сам процесс подмены. Претензии "основанной на правилах" подсистемы на прерогативы, которые по определению принадлежат всему международному сообществу, неизбежно подрывают центральную роль уставной международной системы. Создание альтернатив в форме самозаявленных лиг и альянсов демократий только усиливает ощущение, что универсальный принцип суверенного интернационализма утрачен. С этой точки зрения, политический Запад воспринимается как узурпатор прав системы, следовательно, он подрывает практики международного права и непредвзятые нормы. Тот факт, что подмена оправдывается защитой этих самых норм, только усиливает ощущение, что происходит незаконный захват в корыстных целях. Если определенная группа государств претендует на роль арбитра, тогда зачем нужен рефери в лице ООН и ее структур?



Четвертый фактор – меняющийся баланс сил в международной политике. Одни считают, что у США, долгое время пользовавшихся превосходством, появился серьезный соперник – Китай. Безусловно, происходят значимые сдвиги в балансе сил на уровне международной политики. Другие полагают, что международный порядок возникает из корреляции сил на этом уровне, значит, старый порядок с гегемонией США должен рухнуть, а новый появится после длительного периода соперничества великих держав. Но если описанная выше модель имеет право на существование, такое прочтение неверно. Сдвиги сил в мировой политике, безусловно, важны, но сами по себе не влияют на основы международной системы. Они провоцируют конфликты и взаимные обвинения в Совете Безопасности и препятствуют достижению консенсуса по фундаментальным вопросам, но не меняют систему в целом. Распад Советского Союза упрочил высокомерные идеи о превосходстве политического Запада, но это не означало разрыва с системой.



Пятый фактор, который может свидетельствовать, что послевоенная международная система исчерпала срок годности, – появление формализованного политического Востока в противовес экспансионистским претензиям политического Запада. Подтверждением более активной роли Китая в международной политике является реализация инициативы "Пояс и путь", многомиллиардного проекта, включающего инвестиции в транспортную инфраструктуру, сети и порты сотни государств. Пекин также создал Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, который уже сейчас вкладывает больше средств в проекты развития, чем Всемирный банк. Похоже, Бреттон-Вудские институты оказались на обочине. Россия и Китай объединились и сотрудничают с партнерами из числа стран Глобального Юга в рамках Шанхайской организации сотрудничества и БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР). Многие другие организации и ассоциации придают вес формирующемуся политическому Востоку. Важно, что заявленные им нормативные основы строятся на суверенном интернационализме и других фундаментальных идеях уставной международной системы. Бесконечная череда резолюций и деклараций подтверждает нормы ООН, иногда, правда, добавляется ссылка на 10 пунктов Бандунгской декларации 1955 г., которая и сама по себе включает принципы Устава ООН. Иными словами, появление политического Востока не угрожает уставной международной системе, а укрепляет ее. Возможно, политический Запад видит картину иначе, тогда выдвижение представителей Востока на руководящие посты вызовет бойкот или выход из организаций.



Заключение

Безусловно, нынешний период полон опасностей, и в мире нет порядка. Современные войны отвлекают внимание от актуальных вызовов изменения климата и глобального развития. Нет общего представления о будущем или хотя бы о том, как это будущее сделать лучше прошлого. Окаменевшие структуры времен холодной войны воспроизводят сами себя в новых формах, что провоцирует конфликты и глобальную поляризацию. Политический Запад столкнулся с вызовом со стороны медленно формирующегося политического Востока. Этот процесс может помочь восстановлению баланса сил в международной политике, смягчить его масштабные изменения, а также вдохновить на создание нового типа глобализации с фокусом на предоставление общественных благ потребителям внутри страны, на равенство и контроль финансиализации и капиталов.



Возможность создать некий позитивный миропорядок после окончания холодной войны в 1989 г. была упущена, но, пока существует уставная международная система, остаются рамки для прогрессивных инициатив и глобального миропорядка. Альтернативы на самом деле нет. После следующей мировой войны вряд ли кто-то выживет, чтобы выстроить новую международную систему.



