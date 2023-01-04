Об утрате иллюзий. Контуры нового миропорядка, - Сергей Полетаев

13:26 09.01.2023 Об утрате иллюзий



СЕРГЕЙ ПОЛЕТАЕВ

Сооснователь и редактор проекта "Ватфор".



Начавшаяся 24 февраля 2022 г. специальная военная операция (СВО) на Украине запустила цепочку процессов, которая привела к глобальному конфликту, в политическом и экономическом плане по масштабам сопоставимому с мировыми войнами. Вероятно, мы находимся в начальной фазе этого конфликта, с течением времени в него будет вовлекаться все больше игроков, однако некоторые выводы можно сделать уже сейчас.



Минувший год стал годом столкновения постмодерна с реальным миром. Практически все прямые и косвенные участники украинского кризиса строили свою внутреннюю и внешнюю политику на теоретических, весьма идеологизированных построениях, на выдаче желаемого за действительное, и чем в большей степени – тем тяжелее оказываются для них последствия.



Рассмотрим основных игроков.



Россия

Первая и главная наша иллюзия – о договороспособности контрагентов. Все постсоветское время мы пытались разрешить на Украине миром, исходя из того, что так будет лучше для всех: Запад на границе с ведущей ядерной державой получит предсказуемый пояс безопасности и понятные правила игры вкупе с высокой степенью влияния на Украину; Европа в дополнение сохранит и усилит связи с Россией как с главной ресурсной базой и обширным рынком сбыта; Украина получит возможность мягкой интеграции в Европу при сохранении глубоких экономических и культурных связей с Россией, ну а Россия, кроме дальнейшего постепенного встраивания в западную и в первую очередь в европейскую систему (вплоть до симбиоза), сохранит влияние на Украину и гарантию дружественной политики Киева по отношению как к Москве, так и к многомиллионному русскому населению на Украине.



Тем не менее вся история постстоветской Украины – это история обратного движения (об этом ниже); движение это стало необратимым с 2014 г., и последовательное игнорирование данного факта, попытки переупрямить масштабный исторический процесс договоренностями то с Киевом, то с Западом привели нас к СВО. Что именно пошло не так в конце февраля, мы узнаем нескоро. Но если Москва ставила цель решить украинскую проблему по грузинскому сценарию – малой кровью и в течение нескольких дней, цель эта, очевидно, достигнута не была.



Создававшийся тридцать лет антироссийский форпост оказался весьма крепким и готовым биться даже ценой собственного уничтожения – опять же, вопреки здравому смыслу, как его понимают в Москве.



Хотелось бы верить, что иллюзии Москвы развеялись окончательно, и наше военно-политическое руководство более не надеется на здравомыслие Запада и Киева. Однако пока ход СВО говорит скорее об обратном: после февральского броска наступательные действия ведутся только в Донбассе, причем не по всему фронту, а на локальных участках – главным образом силами ЧВК и бывших народных милиций республик. Есть ощущение, что в течение года мы не очень понимали, что делать дальше, как будто ждали, что противнику надоест раньше, чем нам, и он наконец начнет договариваться по-настоящему.



Вторая наша иллюзия – это боевые возможности армии. Действия Вооруженных сил России (ВС РФ) в ходе СВО в патриотической среде принято ругать. Но следует понимать, что со времен сердюковской реформы наша армия не готовилась к масштабному сухопутному конфликту с линией фронта в пару тысяч километров, с необходимостью проводить общевойсковые операции уровня Великой Отечественной, с мобилизацией сотен тысяч человек. В одночасье это не изменить. И хотя выявленные недостатки в действиях ВС РФ, генштаба и тыла признаются и так или иначе устраняются, полномасштабного наступления с решительной целью разгрома украинской армии (ВСУ) мы пока не видим. Возможно, увидим в наступающем году. Возможно, армия как раз сейчас готовится, а не ждет.



США

Главная иллюзия США в эпоху после холодной войны – о полном контроле (или по крайней мере доминировании) над происходящими в мире процессами, а следовательно – убежденность, что степень учета интересов контрагентов определяется в Вашингтоне, и только в Вашингтоне. Проще говоря, как захочу – так и будет, а если будет не так, как я захочу, то у меня достаточно средств к принуждению и наказанию ослушавшихся.



Во многом эта негибкость привела к нынешнему кризису: при желании можно было договориться с Россией – с сохранением лица и даже к собственной экономической и политической выгоде: вероятно, Москва в ответ была готова на многое.



Похожая ситуация наблюдается по всему миру: везде Штаты действуют по принципу "сила есть – ума не надо".



На Ближнем Востоке подобное поведение уже привело США к резкому ослаблению позиций; перспективу конфликта с Китаем сделало почти необратимой; под отношения с союзниками в Европе и Азии заложило бомбы замедленного действия, которые, вероятно, сработают в ближайшие годы.



Со времен Второй мировой Соединенные Штаты создавали глобальную систему, в некотором роде – империю нового типа. Они последовательно брали под контроль политические и экономические процессы в мире, не встречая особого сопротивления – наоборот, все стремились встроиться в эту систему, получая взамен кто рынки сбыта и доступ к дешевым деньгам, кто – зонтик безопасности и возможность не тратиться на армию, кто – новейшие технологии.



Сами США, оказавшись в роли метрополии Земли, снимали со всего этого сливки, и через несколько поколений в американском политическом классе утвердилось убежденность, что такая система – не результат кропотливого труда и учета интересов партнеров, а некое право по рождению, временами становящееся обузой. Отсюда и косность, и чем дальше – тем большая истеричность американской внешней политики, попытки силой принудить других поступать по-своему и, как следствие, подрыв всемирной американоцентричной системы.



Запас прочности у США солидный, кормовая база пока еще обширна, альтернативные глобальные институты только начинают складываться, поэтому не стоит ждать заметных перемен в американской политике в ближайшие годы, тем более что внутренний раскол скорее наоборот, вынуждает усиливать внешнеполитический накал.



Вторая американская (а также европейская) иллюзия – что военный конфликт украинского масштаба можно выиграть без прямого в него вовлечения. Да, ВСУ неплохо держатся, однако Россия пока задействовала в СВО малую часть своих военных ресурсов, и степень эскалации с нашей стороны сейчас определяется политическими решениями, а не военными и мобилизационными возможностями. При желании и готовности мы можем кратно усилить натиск, на что ответить Западу и США без прямого вовлечения в конфликт своими войсками (как минимум ПВО и ВВС) будет крайне сложно. Однако президент Байден многократно подчеркивал, что на такое вмешательство он не пойдет, покуда жив.



Европа

Главная иллюзия Европы – в том, что ее сытое благополучие последних десятилетий является ее собственной заслугой, и что в основе его – набор неких абстрактных ценностей. На самом деле благополучие Европы стояло на двух китах: американской военной, политической и экономической крыше и дешевой ресурсной базе, прежде всего российской.



Отсутствие необходимости заботиться о собственной безопасности, о ресурсах и рынках сбыта, невозможность внутренних конфликтов, с одной стороны, способствовало невиданному экономическому взлету, настоящему золотому веку, а с другой – привело к вырождению европейских элит и политического класса, которые искренне полагали, что так будет всегда и что для этого достаточно культивировать ценности и стремиться распространить их на весь окружающий отсталый мир.



Именно этим объясняется упертость Европы в украинском вопросе – упертость, граничащая с фанатизмом. Европа с наибольшим жаром принимает самые злые антироссийские санкции, не считаясь ни с каким ущербом.



Если США в этом кризисе берут взаймы у будущего, то Европа натурально стреляет очередями по своим коленкам.



Здесь и сейчас она лишает себя крупного рынка, важнейшей для себя ресурсной базы и отправляется в почти колониальную зависимость от Вашингтона, обладающего, в отличие от Европы, реальной военной силой и реальным контролем за политическими и экономическими процессами в мире.



После того, как объединенная попытка Запада устроить России экономический шок и трепет провалилась, лидеры Европы пребывают в растерянности: одни и те же люди с разницей в пару дней могут говорить о необходимости военной победы над Россией и о необходимости дипломатического диалога – похоже, не очень понимая, что значит "военная победа" и что значит "дипломатический диалог".



Перспектива многолетнего кратного роста цен на энергоносители и, как следствие, деиндустриализации и падения уровня жизни, перспектива торговой войны с США в условиях всемирной рецессии, перспектива содержать разоренную Украину неопределенное количество лет, перспектива сотен миллиардов убытков от потери накопленных инвестиций в России уже отрезвляет, но не приводит пока ни к каким решениям – их просто некому принимать и проводить в жизнь. Плюс никуда не делись застарелые проблемы Евросоюза, о которые тот спотыкался в предыдущие годы: миграционный кризис, постоянное балансирование южной Европы на грани экономического коллапса.



Стратегическая Европа? Спасибо, не надо

Федор Лукьянов

Подрыв "Северных потоков" стал вехой, прежде всего с точки зрения того, что дозволено, а что нет в обращении со стратегически важной инфраструктурой. Подобные схемы до сих пор оставались уделом авторов шпионских детективов. Но есть и другой аспект – состояние и природа отношений Европы и Соединенных Штатов, так называемых трансатлантических связей.

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Украина

Главная иллюзия Украины – вера в возможность построения мононационального, враждебного России государства в постсоветских границах со значительной долей русского населения, а также убежденность, что такой Украине будут бесконечно благоволить как Запад, так и сама Россия – что называется, за красивые глаза.



Украина – не Польша, и попытка проводить свою политику привела к гражданскому конфликту, каждую из сторон которого поддержали Запад и Россия соответственно. После того как в 2014 г. этот конфликт перешел в открытую фазу, из антироссийского форпоста Украина стала превращаться в оружие, в эдакий дрон-камикадзе Запада против России.



Следует признать, что это отчасти удалось: и ВСУ, и украинское государство в целом выдержали февральский удар, оправились и при поддержке Запада нанесли России к осени ряд болезненных поражений.



Военные успехи, однако, не носят стратегического характера, и их цена – смерть украинской экономики. По разным подсчетам, из Украины бежало до трети населения, производство еще до начавшихся в октябре российских ударов по объектам энергетики сократилось наполовину, а к новому году, согласно официальным заявлениям Киева, уже на 70 процентов. Это значит – безработица, пустая казна, обнищание населения и массовые закрытия предприятий.



Да, сейчас Запад выступает для Украины мощным тылом и идет для этого на серьезные издержки, однако от прямого втягивания в бои уклоняется, перекладывая все тяготы и лишения на Киев. Чем бы ни закончилась горячая фаза конфликта, с его последствиями разоренной Украине, судя по всему, придется разбираться самостоятельно, причем чем дальше, тем тяжелее будут эти последствия.



Впрочем, даже если среди украинских элит кто-то и догадывается о том, как их используют, остановиться они не могут. Слишком плотен контроль со стороны Запада, слишком велика идеологическая накачка, слишком далеко все зашло.



Украина сейчас – это зомби, ходячий мертвец, и ходить он будет до тех пор, пока его гальванизирует Запад. Впрочем, даже в таком виде ВСУ способны воевать годами, тем более при нынешнем вялом течении конфликта.



Отказаться от гальванизации Украины Запад может только в одном случае: если ВСУ будут разгромлены и физически утратят способность воевать, если Украина физически уменьшится достаточно, чтобы потерять стратегическую значимость для Запада. Любые перемирия лишь отложат конфликт на будущее, и не стоит питать на этот счет иллюзий.



***

Всемирный конфликт пока только разрастается. И для России, и для Запада он является экзистенциальным, и ни одна из сторон не проявляет склонности к компромиссу. Тем удивительнее, что военные действия носят пока сравнительно локальный характер, ограничиваясь одним украинским театром, да и на нем – дозированно и позиционно. Похоже, стороны сосредоточились на том, как научиться жить в новых условиях, а это значит, выработка следующего миропорядка и правил игры имеет шанс пойти относительно мирным путем, не превратившись в бесконечную борьбу всех против всех с риском перехода в ядерную катастрофу.



Инициативу в этом процессе получит тот, кто раньше других примет реальность, поймет свое место в ней и станет действовать сообразно. Касается это не только перечисленных выше участников украинского кризиса, но и пока нейтральных стран, которым расставание с собственными иллюзиями только еще предстоит.



4.01.23 Источник - globalaffairs.ru

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