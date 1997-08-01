Война KZспецслужб. КНБ задержал экс-зампреда Антикора Кожабаева

13:29 09.01.2023

задержан бывший заместитель председателя Агентства РК по противодействию коррупции Максат Кожабаев Фото: wikimedia

В социальных сетях писали, что Комитетом национальной безопасности задержан бывший заместитель председателя Агентства РК по противодействию коррупции Максат Кожабаев. В пресс-службе КНБ корреспонденту Zakon.kz подтвердили информацию.

В комитете уточнили, что Максат Кожабаев задержан в рамках досудебного расследования.



"9 января 2023 года Комитетом национальной безопасности в рамках досудебного расследования по подозрению в совершении коррупционного правонарушения задержан бывший высокопоставленный сотрудник правоохранительных органов М. Кожабаев. Следственно-оперативные мероприятия продолжаются".

Пресс-служба КНБ РК



Иная информация, как отметили в комитете, в интересах следствия не разглашается.



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КОЖАБАЕВ Максат Аманкулович

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[13.03.1974 - ..]



Род. в с. Абай Сарыагашского района Южно-Каз. обл. Казах



окончил Карагандинский государственный университет имени Е.А. Букетова (1997), "юрист-правовед" и Российскую Академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (2018)



В органах прокуратуры с 1997 года.



Стажер прокуратуры г. Шымкент (08.1997-06.1998);

Прокурор отдела по надзору за законностью ОРД, следствия и дознания прокуратуры г. Шымкент (06.1998-10.2000);

исполняющий обязанности начальника отдела по надзору за законностью судебных постановлений и исполнительного производства по уголовным делам прокуратуры г. Шымкент (10.2000-03.2001);

начальник отдела по надзору за законностью судебных постановлений и исполнительного производства по уголовным делам прокуратуры г. Шымкент (03.-05.2001);

заместитель прокурора г. Туркестан ЮКО (05.2001-11.2002);

заместитель начальника Управления по надзору за законностью судебных постановлений по уголовным делам прокуратуры ЮКО (11.2002-11.2003);

начальник Управления по надзору за законностью судебных постановлений по уголовным делам прокуратуры ЮКО (11.20030.2004);

прокурор Сарыагашского района ЮКО (08.2004-11.2005);

специализированный природоохранный прокурор ЮКО (11.2005-08.2006);

прокурор Сарыагашского района ЮКО (08.2006-05.2008);

заместитель прокурора ЮКО (05.2008-10.2009);

заместитель прокурора г. Алматы (10.2009-09.2011);

заместитель прокурора ВКО (09.2011-03.2012);

начальник департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция) по Кызылординской области (2012-2014);

начальник ‪департамента по делам государственной службы и противодействию коррупции по Жамбылской области (11.2014-12.01.2016);

руководитель Департамента Национального бюро по противодействию коррупции Жамбылской области (12.01.2016-11.2016);

Руководитель Департамента Национального бюро по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по Западно-Казахстанской области (11.2016-12.2017);

первый заместитель прокурора Жамбылской области (с 07.12.2017-08.2018)

С авг. 2018 - 2 июля 2021 - прокурор гор. Шымкент.

с 2 июля 2021 - 21 апр. 2022 - заместитель Председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы),



9 января 2023 года задержан КНБ РК "в рамках досудебного расследования по подозрению в совершении коррупционного правонарушения"



государственный советник юстиции 3 класса (6.05.2021)



награды:

Медали: "Астананың 10 жылдығы", "Қазақстан Республикасының Конституциясына 10 жыл", "Қазақстан Республикасының Прокуратурасына 20 жыл", "Қазақстан Тәуелсіздігіне 20 жыл", "Ерлігі үшін", "Мінсіз қызметі үшін" III-степени, "Қазақстан Республикасының Қаржы полициясына 20 жыл", "Құқық тәртібін қамтамасыз етуге қосқан үлесі үшін", "Қазақстан Республикасының Конституциясына 20 жыл", "Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 25 жыл";

Нагрудные знаки: "Прокуратура үздігі" I и II степеней, "Қаржы полициясының үздігі" II степени;

Почетная грамота Кызылординской области



Жена: Кожабаева Сауле Дюйсебековна (1975 г.р.).

Дети: дочь-Сабина (1994 г.р.); сын-Аман (1996 г.р.); сын-Айсултан (2015 г.р.)