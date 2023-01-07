КазПравительство готовят к жертвоприношению, - Данияр Ашимбаев

14:30 09.01.2023

Такое мнение в интервью порталу Caravan.kz высказал политолог Данияр Ашимбаев



Адил Урманов, caravan.kz, 6 января



Нынешнее правительство Казахстана принесут в жертву уже в марте.

Такое мнение в интервью порталу Caravan.kz высказал политолог Данияр Ашимбаев.

- Отставка сразу четырех министров в новом году, на первый взгляд, выглядит нелогичной, - считает Данияр Ашимбаев. – Какие цели преследовались? Сразу в глаза бросается возраст преемников отставников. Новому министру экологии и природных ресурсов Зульфие Сулейменовой 32 года. Министру культуры и спорта Асхату Оралову – тоже 32. Смагул Садвакасов стал наркомом просвещения КазАССР в 1925 году в возрасте 25 лет. Так что 32 года - это не рекорд. Не самый критичный возраст.

Сами перестановки в правительстве ожидали. Когда президент анонсировал изменения в правительстве, все перебирали варианты потенциальных отставников. В их числе могли оказаться главы Минфина, Минсельхоза, энергетики, как наиболее проблемных зон. А в итоге были отправлены министры, которые не были первоочередными кандидатами на отставку. Понятно, что скандалы в экологии не добавили авторитета Сериккали Брекешеву (министр экологии, геологии и природных ресурсов – прим. ред.), но он никогда не воспринимался как ключевая фигура в правительстве. Большим авторитетом пользовался Асхат Аймагамбетов (министр просвещения – прим. ред.).

Но все считали, что перестановки затронут экономический блок, поскольку большинство экономических проблем сгенерировано в нем. И перестановки будут направлены на оптимизацию правительства. А в итоге был затронут больше социальный блок. Ключевые фигуры экономического блока остались на своих местах. А вице-премьеров стало на одного больше. В итоге можно предположить, что замены не были проведены в целях перезагрузки. Больше имиджевые. Показать, что в правительстве появились новые люди, правительство работает.

- С этой точки зрения понятна аппаратная перестановка: шестым вице-премьером стал руководителем аппарата правительства Галымжан Койшыбаев, - считает политолог. - Но создается нбольшая концентрация руководства. Слишком много руководителей и мало исполнителей. Тем более недавно была анонсирована административная реформа, по которой свыше 500 важных вопросов переходит от правительства к министерствам. Если такое количество полномочий передается на уровень министров, то хотелось бы видеть министров посильнее. А мы видим шесть вице-премьеров, десятки, а то и сотни межведомственных комиссий, которые согласуют массу вопросов, что говорит, что уровня министров для решения этих вопросов явно недостаточно. Налицо противоречие между стратегией и практикой. Я не говорю, что новые министры плохие. Стратегически возникает каша: шесть премьеров и отставки министров, работа которых не считалась проблемной в обществе. Поэтому перестановки были чисто имиджевые.

За экономику отвечают два вице-премьера, но при этом непонятно, кто из них конкретно - Ерулан Жамаубаев или Серик Жумангарин. Плюс за инвестиции отвечает Мухтар Тлеуберди.

- Кстати, хотелось бы отметить, что ни разу не было опубликовано распоряжение премьера о распределении обязанностей. На эффективность нынешний кабинет не ориентирован. Не хватает только вице-премьера по дебюрократизации, - сказал Данияр Ашимбаев.

Политолог уверен, что, скорее всего, после парламентских выборов, которые, вероятно, пройдут во второй половине марта, правительство и так сложит свои полномочия. Тогда какой смысл был ставить вопросы об ответственности правительства и о будущих перестановках?

В сентябре в своем послании Президент анонсировал перезагрузку. Учитывая, что выборы в Сенат сдвинуты на январь, хотя время было до апреля, выборы в Мажилис стартуют сразу после их проведения. Например, 19 января будут распущены маслихаты и Мажилис, и на 19 марта будут назначены выборы. Тогда 24-25 марта, сразу после Наурыза, Мажилис соберется, и правительство сложит перед ним свои полномочия.

- Правительство, как мы знаем, поддержкой ни у кого особо не пользуется. У правительства нет никаких достижений. Те цифры, о которых докладывал премьер в декабре, вызывают множество вопросов. Где полмиллиона рабочих мест, о создании которых они говорят? Где повышение доходов населения? Эта программа стала исключительно программой повышения доходов бюджетников. А это не совсем то, что требовалось, - рассуждает политолог. - Мне кажется, правительством готовы пожертвовать.