В Московской Строгановской академии обнаружили 200 предметов культурного наследия Узбекистана

14:37 09.01.2023

Музей Академии им. Строганова.



В фондах Московской государственной художественно-промышленной академии имени Строганова и в филиале вуза - Калининском училище - обнаружили свыше двухсот артефактов, имеющих отношение к культурно-историческому наследию Узбекистана. Об этом сообщает пресс-служба проекта "Культурное наследие Узбекистана".



Объекты выявили в ходе исследования, проведенного по запросу Всемирного общества по изучению, сохранению и популяризации культурного наследия Узбекистана. По словам профессора, заведующего кафедрой истории искусства и гуманитарных наук Академии Строганова Кирилла Гаврилина, работа по поиску и идентификации артефактов заняла несколько месяцев.



"Большую часть фонда составляет архитектурная керамика Узбекистана, по всей видимости, из коллекции Алексея Филиппова – известного художника, керамиста, технолога, реставратора начала XX века, который начал собирать узбекскую керамику еще при Николае II. Эта коллекция обнаружилась совсем недавно и представлена не только образцами прикладного искусства начала века, но и керамикой 60-70 годов, привезенной в Москву студенческими экспедициями", – рассказал Гаврилин на встрече с членами Всемирного общества.



Гаврилин отметил, что кроме прочего были обнаружены образцы народной керамики и деревянные изделия из Хорезма, в том числе хранящиеся в Калининском училище, где обучались мастера декоративного искусства из стран бывшего СССР. Некоторые предметы поступили из революционного музея Хорезма в 1964 году.



"Эта коллекция представлена великолепными колоннами, дверьми, керамикой и фарфором, которые создавались для центральноазиатского рынка. Также имеются образцы живописи художников, эвакуированных в годы войны в Узбекистан. Некоторые картины представляют уже, возможно, утраченное наследие и являются важнейшим источником, который мы включим в наше исследование.



Еще один фонд, который мы исследуем в рамках совместной работы – Центральный государственный музей современной истории России на Пушкинской площади. В фондах этого музея очень много узбекских вещей – подарки на высшем уровне, предметы, которые отправлялись на международные выставки, лучшая живопись художников Узбекистана 30-50-х годов и многое другое", - подчеркнул российский ученый.



Всемирное общество по изучению сохранению и популяризации культурного наследия Узбекистана было создано по инициативе Фирдавса Абдухаликова при спонсорстве нефтесервисной компании Eriell Group и поддержке правительства Узбекистана в 2016 году. За это время Обществом было издано 60 томов эксклюзивной международной серии "Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира", ряд томов серий "Архитектурная эпиграфика Узбекистана", "Культура и наука Узбекистана в трудах ученых", снято свыше 60 фильмов, проведено множество медиафорумов как внутри страны, так и за рубежом. На сегодняшний день проект объединяет 400 ученых из 40 стран мира.