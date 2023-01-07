Мирзиеев поздравил православных с Рождеством

15:28 09.01.2023

Мирзиеев поздравил православных с Рождеством



Президент Узбекистана Ш.М. Мирзиеев направил Поздравление Святейшему Патриарху Кириллу с праздником Рождества Христова



Шавкат Мирзиеев также обратился с поздравлением к митрополиту Викентию по случаю Рождества Христова.



Он пожелал всем православным Узбекистана здоровья, благополучия и успехов.