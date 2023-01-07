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|Мирзиеев поздравил православных с Рождеством
15:28 09.01.2023
Мирзиеев поздравил православных с Рождеством
Президент Узбекистана Ш.М. Мирзиеев направил Поздравление Святейшему Патриарху Кириллу с праздником Рождества Христова
Шавкат Мирзиеев также обратился с поздравлением к митрополиту Викентию по случаю Рождества Христова.
Он пожелал всем православным Узбекистана здоровья, благополучия и успехов.