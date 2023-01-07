Бишкек. Гендиректора стройкомпании Family Village Жармухамедова водворили в СИЗО

18:06 09.01.2023

9 января 2023, Бишкек - 24.kg, Гульмира МАКАНБАЙ КЫЗЫ

Гендиректора стройкомпании Family Village водворили в СИЗО



В Бишкеке задержали гендиректора строительной компании Family Village Сухраба Жармухамедова и водворили в СИЗО-1 на два месяца. Об этом 24.kg cообщили в пресс-службе Первомайского районного суда.



По ее данным, 39-летний предприниматель будет содержаться под стражей до 20 февраля.



Согласно сведениям МВД, в отношении Сухраба Жармухамедова в начале декабря с заявлением в милицию обратился местный житель. Он указал, что в октябре 2021-го предприниматель, войдя в доверие, обманным путем, обещая расплатиться в течение года, завладел автомашинами Toyota Camry, Toyota Land Cruiser Prado и BMW 750 общей стоимостью $100 тысяч.



На основании собранных материалов 20 декабря 2022-го возбуждено уголовное дело по статье 209 "Мошенничество" УК КР.



В настоящее время ведется следствие. Расследование проводит следственная служба МВД.



Отметим, в феврале прошлого года уголовное дело в отношении экс-депутата Жогорку Кенеша Алиярбека Абжалиева было заведено по заявлению бывшего бизнес-партнера его сына Сухраба Жармухамедова. Экс-нардепа тогда обвинили в мошенничестве. Позже уголовное дело прекратили. До этого он выплатил ущерб потерпевшему в $1,2 миллиона.