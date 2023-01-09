Турции "Голубой поток" может оказаться ненужным. Анкара пытается диктовать цены на переговорах с российскими газовиками

21:31 09.01.2023 9.01.2023



Ольга Соловьева



Министр энергетики Турции Фатих Денмез уверяет, что Турция за счет собственных месторождений способна обеспечить себя газом на годы.

Российско-турецкие газовые отношения претерпевают существенные изменения. Турецкие власти объявили о сокращении импорта природного газа на 30% после освоения собственных черноморских месторождений. Кроме того, турецкие компании пользуются преимуществами единственного крупного покупателя российского газа. В новых условиях турки фактически могут диктовать РФ цены закупаемого ими голубого топлива.

Как сообщил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез, доказанные запасы природного газа на месторождении "Сакарья" в турецком секторе Черного моря достигают 710 млрд куб. м газа. Этого запаса, по его словам, хватит для покрытия 33-летнего спроса населения Турции. В течение ближайших четырех лет Турция планирует выйти на максимальный уровень добычи газа в Черном море, что позволит сократить импорт голубого топлива на 30%.



Газовое месторождение "Сакарья" было обнаружено Турцией еще в 2020 году и первоначально его запасы оценивались в 540 млрд куб. м. В конце декабря прошлого года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что в Черном море обнаружено еще одно месторождение газа запасом в 58 млрд куб. м. Таким образом, общие запасы страны в Черном море увеличились до 710 млрд куб. м газа. Его стоимость турецкие власти оценили в 1 трлн долл.



В проекты добычи и транспортировки газа с черноморских залежей Турция собирается вложить около 10 млрд долл. Первый газ с новых месторождений должен поступить потребителям уже в 2023 году. На начальной стадии с месторождения "Сакарья" планируется добывать примерно 10 млн куб. м газа в сутки, или от 3,4 до 4 млрд в год. К 2027–2028 годам ежедневный объем добычи газа должен составить 40 млн куб. м, а ежегодные объемы вырастут до 15 млрд кубометров. Такая добыча может сделать ненужными поставки по существующему газопроводу "Голубой поток" из России в Турцию (его максимальная проектная мощность составляет 16 млрд куб. м в год).



Заявления о самообеспеченности Турции газом прозвучали параллельно с требованием Анкары к Москве по поводу отсрочки платежа за российский газ. В частности, глава Минэнерго Турции подтвердил, что переговоры по этому вопросу продолжаются. "На данный момент какого-либо переноса выплат нет. Мы ведем с Россией переговоры по многим направлениям. Остановимся на максимально выгодном для турецкой стороны варианте", – приводит слова министра агентство "Анадолу".



"Переговоры с Россией продолжаются по многим направлениям. Мы ведем переговоры в том ключе, который будет выгоден нам. Сейчас речь идет и об отсрочке оплаты, и о многих других вопросах. На данный момент негативного опыта с Россией у нас не было", – сообщил турецкий министр.



Агентство Bloomberg ранее сообщало, что Турция хочет получить скидку на газ более чем 25%. Дисконт при этом рассчитывался как на платежи 2023 года, так и на часть платежей 2022-го. В случае отказа турецкие власти рассчитывали получить отсрочку платежей до 2024 года, указывало агентство. Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что общий счет Турции за электроэнергию на 2022 год может составить 100 млрд долл., что в два раза больше, чем в прошлом году.



Турция при этом остается крупнейшим получателем российского газа. При этом она может выступать важным передаточным звеном для поставок топлива в Европу. В 2021 году РФ поставила в Турцию 26,3 млрд куб. м газа, или 44,9% всего импорта страны, следует из отчета Управления по регулированию энергетического рынка Турции. Для сравнения, экспорт сжиженного природного газа (СПГ) из США в Турцию по итогам 11 месяцев 2022 года составил 3,58 млн т (или почти 5 млрд куб. м), следует из данных Kpler.



Желание Турции получить дисконт понятно. Для Турции сейчас стоимость газа – это сильный проинфляционный фактор, пояснял независимый промышленный эксперт Максим Худалов. Замдиректора Фонда национальной энергобезопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач отмечал, что желание страны снизить цены может быть очень серьезным. По его мнению, предоставление скидки – это предмет переговоров и зависит от того, какие выгоды Турция может предоставить взамен. "Учитывая нынешнюю конъюнктуру, планы по созданию торгового хаба, есть поле для успешных маневров", – рассуждает он.



По мнению экспертов, российской стороне, вероятно, придется пойти на условия Турции, так как последняя осознает свои инфраструктурное и геополитическое преимущество.



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Турция надеется заняться разработкой

собственных газовых месторождений.

Фото с сайта www.enerji.gov.trРанее российские чиновники объявили о своих планах по созданию газового хаба на территории Турции. Об идее создания на турецкой территории хаба, куда можно перенаправить утраченный объем транзита через "Северный поток", президент РФ Владимир Путин объявил еще в октябре. По его словам, речь идет о возможности строительства еще одной трубопроводной системы и о создании в Турции хаба, через который газ будет поступать в третьи страны, прежде всего европейские, если они будут в этом заинтересованы.

Турецкая сторона сейчас подтверждает, что завершает работу над "дорожной картой" международного газового рынка. По словам Донмеза, инфраструктура в Турции для газового рынка уже готова. "В последние четыре года мы используем торговую платформу для газа на внутреннем рынке. Программное обеспечение и IT-база большей частью готовы. Мы ведем переговоры относительно ожиданий международных рынков по цене на газ", – рассказал министр.



На прошлой неделе Турция подписала с Болгарией 13-летний контракт на перекачку 1,5 млрд кубометров газа в год. "В рамках контракта речь идет о 20 млрд куб. м газа. Если будут сформированы необходимые условия, Турция сможет организовать торговлю газом через Болгарию, то есть покрывать потребности в нем всех стран в этом регионе Европы", – говорил Фатих Донмез. По его мнению, договоренности с Болгарией являются "первыми плодами на пути превращения Турции в международный центр торговли газом".



"Поскольку в Европу на сегодняшний день по южному направлению газ поставляют и Алжир, и Катар, и Азербайджан, то в принципе речь идет о создании хаба, в котором бы участвовали не только российские поставщики, но и другие экспортеры", – рассказывал вице-премьер РФ Александр Новак.



По мнению экспертов, технологически поставлять российский газ в Европу через Турцию и Болгарию вполне возможно, и вряд ли страна будет поставлять газ в Европу, как российский. "Европейские страны сейчас ищут альтернативу российскому газу. А вариантов здесь два: либо строить терминалы для сжиженного природного газа (СПГ), либо как-то изменять направление газа по уже существующим трубопроводам", – рассуждал экономист Константин Селянин.



Для наращивания поставок СПГ в ЕС есть свои сложности, а именно: нехватка терминалов для приема газа. По данным Международного энергетического агентства, общий объем мирового газового рынка в 2022 году составил около 4100 млрд кубометров. На СПГ приходилось порядка 550 млрд куб. м (или около 13%). При этом рост поставок СПГ в Европу по итогам прошедшего года оказался рекордным. Так, Бельгия нарастила импорт СПГ за прошлый год на 167%, а Франция – на 99%. При этом другие страны сократили закупки СПГ: Бразилия (–72%), Китай (–21%), Пакистан (–8%), Индия (–17%).



По итогам 11 месяцев прошлого года РФ экспортировала 40 млрд куб. м СПГ, что на 9% больше, чем годом ранее, говорится в исследовании компании Б1 (бывшая Earnst&Young в России). При этом экспорт в Европу (включая Турцию и Великобританию) увеличился на 22% -– до 20 млрд куб. м. Из стран ЕС резко увеличились поставки в Бельгию – на 110%, примерно до 5 млрд куб. м, Францию – более чем на 50% до 7,3 млрд куб. м и Испанию – более чем на 40% до 4,5 млрд куб. м, сообщали аналитики. Для сравнения: на Турцию, Италию и Грецию совокупно пришлось около 400 млн куб. м газа.



Расширение производства СПГ в России требует преодоления технологических проблем. "Перспективы роста производства российского СПГ упираются в отсутствие доступных вне санкционного поля технологий для крупнотоннажного сжижения. Здесь предстоит провести большую работу по импортозамещению, которая займет не один год. До этого момента единственным крупным проектом в этой сфере может быть первая очередь "Арктик СПГ-2" мощностью 7 млн т СПГ в год, которая почти завершена и может быть запущена в конце 2023 года", – сообщает эксперт "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов.



Увеличение собственных запасов газа Турцией, по мнению экспертов, не помешает формированию газового хаба. "Месторождение в Черном море вряд ли скорректирует планы по созданию газового хаба. Турции выгодно быть посредником между санкционным Западом и российской стороной. Потенциал нового газового месторождения будет в основном направлен на удовлетворение внутреннего спроса на энергоресурсы", – рассуждает доцент РЭУ им. Плеханова Татьяна Скрыль.



В то же время, продолжает начальник управления "ИВА Партнерс" Дмитрий Александров, за счет расширения собственной добычи газа в Турции страна получит больше гибкости в переговорах по ценам и ставкам транзита. Однако он сомневается, что это повлияет на перспективы самого увеличения самого транзита и создания газового хаба. "Внутренняя добыча позволит увеличить рентабельность, но не заставит отказаться от доходов, связанных с организацией торговли. Но риски стабильности объемов транзита, а также ценовой, это увеличивает", – считает эксперт. Источник - НГ

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